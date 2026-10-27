Perupetro adjudica bloque a SPT Energy con inversión de USD 400 millones, ¿cuántos barriles producirá?

El nuevo contrato de licencia tendrá una vigencia de 30 años en un área que abarca más de 21.000 hectáreas del actual Lote XIII.

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Perupetro otorgó la buena pro del Lote 207, en la Cuenca Talara, a SPT Energy Group Inc., cuya propuesta prevé inversiones cercanas a USD 400 millones durante los primeros 10 años del contrato. La empresa se impuso ante otros seis postores calificados en el proceso de selección.

El nuevo contrato de licencia tendrá una vigencia de 30 años. La compañía deberá ejecutar un programa de trabajo orientado a elevar la producción de petróleo en el noroeste del país mediante la recuperación de pozos existentes, perforaciones de desarrollo y actividades exploratorias.

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La adjudicación corresponde a la sección A del actual Lote XIII, cuyo contrato vence en diciembre de 2026. El área, de 21.911,453 hectáreas, produjo en promedio 750 barriles diarios de petróleo durante el último año.

La oferta supera las exigencias mínimas previstas en las bases

La propuesta técnica de SPT Energy Group considera 100 trabajos de reacondicionamiento de pozos, frente a los 21 solicitados en las bases. El plan también incluye la perforación de 170 pozos de desarrollo, cuando el requisito mínimo era de 12, y otros 80 pozos exploratorios.

Perupetro informó que la ejecución de estas actividades buscará incrementar de manera gradual la producción del Lote 207. Los trabajos de reacondicionamiento apuntan a recuperar o mejorar el rendimiento de pozos ya perforados, mientras que las perforaciones de desarrollo se concentrarán en reservas conocidas y la exploración buscará identificar nuevos recursos.

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La Comisión de Selección abrió el paquete de ofertas técnicas en acto público. Además de la firma adjudicataria, participaron Offshore Exploration and Production LLC; Red Internacional de Combustibles y Sistema Avanzados S.A.C.; Colombian Green Energy S.A.S.; Curefco International Trading and Shipping BV junto con La Ponderosa Energy S.A.; Sertecpet S.A. e Inventa Energy Enterprises LLC; y el consorcio conformado por Alpha Integral Service E.I.R.L., Inexport Servis S.A.C. y Empresa de Transportes Romero S.R.L.

El lote adjudicado en el noroeste del país registró una extracción promedio de 750 barriles diarios de petróleo durante el último año.

Perupetro firmó un convenio para evaluar el potencial petrolero de la Cuenca Marañón

La adjudicación del Lote 207 se conoce después de que Perupetro suscribiera un Convenio de Evaluación Técnica con el consorcio integrado por Nikoil Energy Corp., sucursal Colombia, y Maxenergy S.A.C. para analizar el potencial hidrocarburífero del Área XCVI, situada en la Cuenca Marañón.

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El acuerdo tendrá una duración de 20 meses e involucra terrenos ubicados en las provincias de Datem del Marañón y Loreto, en el departamento de Loreto. El consorcio revisará información geológica, geofísica y geoquímica disponible en el Banco de Datos de Perupetro.

La entidad precisó que los trabajos serán de gabinete y no supondrán actividades de campo ni intervenciones dentro del área comprendida en el convenio. El objetivo es delimitar las zonas con mayor potencial prospectivo y ampliar la información técnica disponible sobre esa cuenca.

La agencia estatal acumula 23 convenios de evaluación técnica suscritos desde 2023, cuatro de los cuales avanzan hacia contratos definitivos de licencia.

El consorcio tendrá primera opción para negociar un contrato de licencia

Si los estudios arrojan resultados favorables, el convenio concede al consorcio el derecho de primera opción para negociar un futuro contrato de licencia de exploración y explotación de hidrocarburos en parte o en la totalidad del Área XCVI.

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Los Convenios de Evaluación Técnica permiten que las empresas estudien, bajo su cuenta y riesgo, el potencial de zonas determinadas antes de una eventual negociación contractual. Su plazo puede llegar a dos años y extenderse por uno adicional, previa aprobación de Perupetro.

Desde 2023, la empresa estatal ha suscrito 23 convenios de este tipo. Según la entidad, cuatro de ellos avanzan hacia su conversión en contratos de licencia con compañías del sector.