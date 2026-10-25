Perú

Gobierno autoriza ingreso de Petroloreto al Lote 192: empresa tendrá el 75% y Petroperú conservará el 25%

El decreto supremo faculta a Perupetro a suscribir la modificación contractual con ambas empresas, con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú

Vista aérea de un complejo industrial con tanques de almacenamiento cilíndricos y horizontales, tuberías, galpones y caminos de tierra.
Una planta industrial reúne tanques cilíndricos, depósitos de combustible y conductos metálicos en un terreno despejado rodeado de vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Poder Ejecutivo aprobó la modificación del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192, ubicado en la región Loreto, mediante el Decreto Supremo 023-2026-EM, publicado en el Diario Oficial El Peruano. La norma fue refrendada por los ministros de Economía y Finanzas, y de Energía y Minas, según informó Andina Noticias.

El decreto autoriza la incorporación de Petroloreto S.A.C., subsidiaria de Cheiron Holdings Egypt Limited, como socio estratégico para la explotación del yacimiento, tras la cesión del 75% de participación contractual por parte de Petroperú. De esta manera, la empresa egipcia asumirá el 75% del lote, mientras que la petrolera estatal peruana mantendrá el 25% restante.

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Lote 192
Lote 192

Perupetro podrá firmar el nuevo contrato

La norma autoriza a Perupetro a suscribir la modificación contractual con ambas empresas, con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú. El nuevo esquema, según el decreto, permitirá incorporar un socio que aporte capacidades técnicas y experiencia en el sector para garantizar la continuidad de las operaciones en el lote.

El Gobierno sostiene que estas acciones buscan promover las inversiones necesarias para la reactivación del yacimiento y aprovechar su potencial productivo, considerado el más importante del país en materia de hidrocarburos.

Lote 192 tiene 135 millones de barriles

Ubicado en la cuenca del Marañón, el Lote 192 cuenta con reservas estimadas de 135 millones de barriles de petróleo y un potencial de producción de hasta 17.000 barriles diarios. Esta capacidad, de acuerdo con el decreto, permitirá incrementar la oferta nacional de crudo y reducir la dependencia de las importaciones.

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El Gobierno proyecta que la reactivación del lote fortalecerá la seguridad energética del país mediante un mayor aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos disponibles en territorio nacional.

Lote 192 - Upland
Lote 192 - Upland

Medida impulsará empleo en Loreto

La recuperación de la actividad petrolera en el Lote 192 permitirá generar oportunidades de empleo directo e indirecto, dinamizar la contratación de bienes y servicios locales, y contribuir a la generación de recursos económicos por concepto de canon petrolero en beneficio de la región Loreto, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Minem señaló que reafirma su compromiso de ser un aliado estratégico, en cumplimiento del marco normativo vigente, para viabilizar inversiones sostenibles que impulsen el desarrollo y la sostenibilidad energética del país.

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