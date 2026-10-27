MINCETUR: el 45% de turistas considera inseguro el turismo de aventura en Perú y uno de cada tres se sintió en peligro

El Mincetur presentó el proyecto de reglamento para actualizar los estándares de seguridad y formalización del turismo de aventura en Perú.

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) dispuso la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el nuevo Reglamento de Turismo de Aventura, una norma que busca elevar las exigencias de seguridad, ordenar la formalización de operadores y reforzar la información que reciben los turistas antes de contratar estos servicios.

La iniciativa, difundida mediante la Resolución Ministerial N.° 392-2026-MINCETUR, plantea derogar el Decreto Supremo N.° 005-2016-MINCETUR, vigente desde 2016, y alcanzará a agencias de viaje y turismo que operan actividades de aventura en las 18 regiones del país donde existen lugares autorizados.

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Uno de cada cinco operadores informó incidentes o accidentes

El diagnóstico técnico que sustenta la propuesta recoge encuestas realizadas en septiembre de 2025. Del total de 82 agencias de viaje consultadas, que cubren 19 de las 22 modalidades reconocidas, el 20,7% informó al menos un incidente o accidente en los últimos cinco años.

La percepción de los usuarios también aparece entre los argumentos del ministerio. El 33% de los turistas encuestados indicó que detectó alguna condición de riesgo durante la actividad, mientras que el 19% señaló que vivió o presenció una situación concreta de inseguridad.

El 20,7% de las agencias consultadas registró incidentes o accidentes durante la práctica de turismo de aventura en los últimos cinco años.

Además, el 45% calificó la seguridad del turismo de aventura en Perú como insegura o muy insegura. El 29% sostuvo que no volvería a contratar el mismo servicio, en el mismo lugar o modalidad, tras considerar las condiciones observadas.

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El sector tiene un peso relevante dentro de la actividad turística. En 2024, el turismo aportó el 2,9% del PBI, generó cerca de 1,3 millones de empleos e ingresó más de USD 4.500 millones por turismo receptivo. En 2023, unos 572.890 visitantes extranjeros realizaron actividades de aventura, según datos de PromPerú citados en el expediente.

La oferta formal no cubre todas las regiones ni modalidades habilitadas

Pese a la demanda, la oferta formal tiene una cobertura limitada. Existen 78 agencias autorizadas para brindar servicios de turismo de aventura y se concentran en 10 regiones. Otras ocho regiones cuentan con lugares habilitados, pero no registran operadores formalmente autorizados.

La distribución por actividad también muestra diferencias. El ciclismo reúne 32 agencias autorizadas; canopy o zipline, puente tibetano y escalada tienen ocho cada una. Ala delta, escalada en árboles, esquí, kite surf y tabla a vela no cuentan con ningún operador formal registrado.

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El documento atribuye parte de esta brecha a la informalidad y a las dificultades para acceder a autorizaciones. El 70% de las agencias formales consultadas identificó prestadores sin permiso en sus zonas de operación. A su vez, el 37% indicó que no pudo ampliar sus servicios porque el lugar o la modalidad aún no estaban autorizados.

Las actividades de turismo de aventura dejan el 65% de sus ingresos directos en las localidades de destino.

Equipos certificados, guías acreditados y nuevos deberes de información

La propuesta establece un Manual de Gestión de Riesgos y manuales técnicos para cada modalidad. Esos documentos deberán definir requisitos mínimos de equipamiento, mantenimiento, operación y seguridad.

Las agencias tendrán que identificar sus equipos con códigos propios, llevar registros de mantenimiento y comunicar altas o bajas de los elementos utilizados. La medida responde a que el 65% de los operadores consultados tuvo dificultades para adquirir equipos adecuados por la falta de lineamientos técnicos claros.

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También será obligatorio que el personal conductor cuente con un certificado de competencias laborales vigente. Mientras se implementa ese sistema, podrán acreditar una experiencia mínima de tres años mediante constancias emitidas por entidades reconocidas del sector. Para grupos de turistas extranjeros, los conductores deberán demostrar manejo intermedio de un idioma extranjero.

La exigencia surge en un contexto de brechas de formación: el 35% de los guías y conductores no recibió capacitación técnica especializada en los últimos cinco años y el 70% afirmó que no existe oferta de formación en la modalidad que practica. Las modalidades con menor experiencia promedio entre los conductores encuestados son:

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Zipline bike: 2,4 años.

Puente tibetano: 2,6 años.

Columpio extremo: 4,1 años.

Canopy o zipline: 6,9 años.

Las empresas deberán identificar sus equipos con códigos propios y documentar los registros periódicos de mantenimiento.

Los turistas deberán firmar documentos sobre riesgos y estado de salud

Antes de formalizar el contrato, las agencias deberán entregar dos formatos: uno de aceptación informada de riesgos y otro de declaración de aptitud física. Antes de iniciar la actividad, el turista tendrá que recibir una charla sobre riesgos, clima, equipos, medidas de seguridad y protocolos de emergencia.

La constancia de esa orientación será requisito para prestar el servicio. Según la encuesta incluida en el expediente, el 23% de los turistas no recibió instrucciones suficientes y el 32% no fue informado sobre riesgos específicos. El 62% desconocía si el operador contratado tenía autorización formal.

El proyecto incorpora, además, informes de evaluadores para la calificación de servicios turísticos, que podrán reemplazar la inspección previa en el procedimiento de autorización. El certificado tendrá vigencia indeterminada mientras se mantengan las condiciones exigidas.

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Las agencias contarán con seis meses para adecuar sus programas de manejo de riesgos y 12 meses para ajustar sus equipos a los manuales técnicos. Las infracciones y sanciones vinculadas al nuevo reglamento deberán definirse mediante decreto supremo dentro de los 90 días posteriores a su entrada en vigencia.

El dato

El turismo aportó 2,9% del PBI peruano en 2024 y generó cerca de 1,3 millones de puestos de trabajo .

El turismo receptivo dejó más de USD 4.500 millones en divisas, mientras que el turismo interno superó los S/ 6.300 millones en ingresos.

En 2023, unos 572.890 turistas extranjeros realizaron actividades de aventura, equivalentes al 36% de los vacacionistas que visitaron Perú.

El turismo de aventura deja una mayor proporción de recursos en los destinos: 65% de los ingresos , frente al 14% que permanece en el turismo masivo.

El proyecto y su exposición de motivos permanecerán publicados durante al menos 15 días calendario para recibir comentarios de la ciudadanía antes de su aprobación.