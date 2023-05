Jefferson Farfán y Melissa Klug: cronología de un enfrentamiento que nunca termina

Jefferson Farfán y Melissa Klug fueron pareja por 11 años. Su relación ha sido tensa desde que anunciaron su ruptura, pese a tener dos hijos juntos.

Protagonizaron una apasionada historia de amor, pero desde que se separaron no han dejado de declararse la guerra. Este 2023 no ha sido la excepción. Melissa Klug está a punto de demandar a Jefferson Farfán, exfutbolista peruano, por presunta violencia psicológica en contra de los dos hijos que tienen en común. La ‘Blanca de Chucuito’ considera que el exdeportista no está interesado en el bienestar de los adolescentes.

Pero esta no es la primera vez que Melissa Klug y la ‘Foquita’ están envueltos en una disputa legal. De hecho, a lo largo de los últimos años, la expareja se ha dicho de todo en el juzgado y en diferentes programas de TV. Aquí una cronología de sus polémicos enfrentamientos.

2007 - su primera pelea

La primera vez que Melissa Klug salió en un programa televisivo para arremeter contra Jefferson Farfán, quien para ese entonces ya era padre de uno de sus hijos, fue en el 2007. En dicho año, trascendió que el ‘10 de la calle’ había participado en una tremenda fiesta ‘secreta’, donde asistieron varias mujeres.

Cuando la ‘Blanca de Chucuito’ se enteró de la presunta traición, dio por finalizada la relación amorosa. “El amor tan grande que le he podido tener él solito ha hecho que se vaya bajando con todo lo que está haciendo”, expresó afectada al dominical Día D.

Sin embargo, se reconciliaron poco después y, en el 2012, Melissa le dio un segundo hijo a la ‘Foquita’.

Cuando Jefferson Farfán conoció a Melissa Klug, la empresaria ya tenía tres hijos.

septiembre 2015 - la aparición de Yahaira Plasencia

Para sorpresa de muchos, Jefferson Farfán emitió un comunicado para dar por finalizada su relación de 11 años con Melissa Klug. Dicha misiva fue publicada en julio de 2015. Dos meses después, se vio al exdeportista con Yahaira Plasencia, una salsera que buscaba hacerse un nombre en el medio artístico.

Entre lágrimas, la ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que Jefferson le había sido infiel no solo con la cantante de salsa, sino también con otras mujeres.

“Esa relación era vox populi (desde antes del ampay). Yo hice sincronización con su teléfono y tengo mensajes desde que él estaba conmigo bien, ellos se texteaban. Tenían comunicación. Le prometía un montón de cosas. Ella le decía ‘tú eres casado, no me puedo meter contigo’. Y él, como todo hombre, ‘no estoy con ella, te voy a demostrar que no estamos juntos’. Eso pasó en junio”, manifestó en el programa de Magaly Medina.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán confirmaron su romance en el 2015. El futbolista le dedicó un gol durante el partido entre Perú vs Chile.

noviembre 2015 - el escandaloso ‘búnker’ de Jefferson Farfán

Melissa Klug dio a conocer que Farfán tenía un lugar especial y oculto para llevar a cabo sus fiestas, a las que, supuestamente, asistían modelos de la farándula y reconocidos futbolistas. Se trataba de una discoteca privada, construida en el sótano del inmueble y ubicada en el Golf de los Inkas en la Molina.

La propiedad no estaba a nombre de Jefferson Farfán, pero sí de su madre, Doña Charo Guadalupe.

Jefferson Farfán aseguró que las supuestas "orgías" en su 'búnker' eran solo un mito.

2016 - juicio de alimentos

Melissa Klug se presentó en el programa de Magaly Medina, entonces llamado ‘La Purita Verdad’, para revelar que el ‘10 de la calle’ le había pedido renunciar a todos sus derechos como conviviente a cambio de lo siguiente: un dúplex de 600 mil dólares, 8 mil dólares de pensión para los niños y 50 mil dólares para que inicie un negocio.

La empresaria afirmó que se negó a la petición, ya que tenía pruebas fehacientes para demostrar que había convivido por más de dos años con Jefferson Farfán y, por ende, tenía derecho al 50% de sus gananciales.

En su defensa, Jefferson Farfán aseguró que ellos jamás convivieron, por lo que no había nada que entregarle a su expareja. “Ella paraba aquí y yo allá, éramos enamorados, pero dos años juntos nunca tuvimos la misma dirección. Hemos estado tres, cuatro, cinco meses juntos y de ahí nos peleábamos”, le dijo al programa ‘Amor, amor, amor’.

Según la 'Foquita', jamás convivió con Melissa Klug en sus 11 años de relación amorosa.

Por otro lado, la ‘Foquita’ señaló que los “derechos” que Melissa Klug le exigía era, en realidad, 7 millones de dólares; 6 casas en Lima, valorizadas en 500 mil dólares cada una; dos departamentos en Europa; y 4 autos de lujo, entre ellos un Lamborghini valorizado en 240 mil dólares. “Yo creo que ella me está viendo como un negocio”.

El abogado de Melissa indicó que su patrocinada sí le había pedido esa cantidad de dinero, pero no por interés, sino como una indemnización “por haberla abandonado” y por “haber roto la relación sin darle cara a través de una nota de prensa”.

Después de tanto pleito, Melissa Klug y Jefferson Farfán firmaron la conciliación. La empresaria terminó aceptando las condiciones de la ‘Foquita’ a cambio de renunciar a sus derechos como conviviente. Se especuló que la chalaca tomó esta decisión porque su expareja tenía un video donde la dejaba como “mala madre” y con el que podía exigir la tenencia de los niños. Sin embargo, ella desmintió esta versión.

Melissa Klug tiene cinco hijos. Sus últimos dos hijos son de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

noviembre 2019 - Jefferson Farfán pidió reducción del 60%

En llanto, Melissa Klug reveló que su expareja le interpuso una nueva demanda y esta vez para reducir el 60% de la pensión conjunta que le pasa a los hijos que tienen en común, ya que el deportista no estaba jugando ni ganando como antes. “Ustedes han visto las pocas veces que yo he salido a reclamar los derechos de mis hijos, pero yo ya me cansé”, indicó visiblemente afectada.

Además, reveló que Jefferson Farfán la estaba acusando de usar el dinero que le transfiere para la manutención de sus hijas mayores, cuyos padres son Raúl Marquina y Abel Lobatón.

El juez del 4° Juzgado de Paz Letrado, Walter Flores Gutiérrez, archivó el proceso que inició el exseleccionado nacional.

Desde su separación en el 2015, Jefferson Farfán y Melissa Klug se han enfrentado por los hijos que tienen en común.

12 de febrero 2020 - Melissa Klug exigió 200 mil dólares

Jefferson Farfán informó que, mensualmente, le envía 43 mil soles a Melissa Klug para la manutención de sus dos hijos en común. Esto no le gustó nada a la empresaria, quien le envió una carta notarial y le pidió el pago de 200 mil dólares por exponer una cifra que habían acordado jamás revelar en televisión nacional.

15 de febrero 2020 - Jefferson Farfán se quejó de Melissa Klug

Jefferson Farfán no se quedó de brazos cruzados y le exigió una fuerte suma de dinero a la madre de sus hijos, 860 mil dólares, por hablar de él en diferentes medios de comunicación.

16 de febrero 2020 - Los audios de Doña Charo

La madre de la ‘Foquita’, Charo Guadalupe, difundió unos comprometedores audios de Melissa Klug para demostrar que no estaría cuidando bien de sus nietos, quienes se habrían distanciado de ella por la “mala influencia” de su madre.

Según explicó la señora, Melissa había preferido irse de fiesta antes de darle de alimentar a sus hijos. Para ese entonces, ya estaba separada de la ‘Foquita’. “Entonces que le lleve comida, pues. Estoy tomando con mis amigas, que le lleve comida si puede. Déjame tomar tranquila, voy a ir a la casa. ¿Ya fue tu mamá a dejarle comida? No me jo***, ¿ya? Porque voy y te hago chongo. No me jo***, m***”, fue el audio que le envió Klug al exfutbolista.

Charo Guadalupe resaltó que su exnuera solo se comunicaba con su hijo para pedirle dinero. “A ella se le dio un monto para que hiciera una empresa y también pueda aportar a la casa. Mi hijo le dio ese dinero para que ella lo manejara de la mejor manera y pueda apoyar. Mi hijo no va a jugar hasta los 50 años y el nivel adquisitivo va a bajar. Cuando la señora pone algo para los bebés, ella llama a la secretaria y pide que le devuelvan todo el dinero que ella gastó”, precisó al programa ‘Día D’.

La madre de Jefferson Farfán advirtió a Melissa Klug que, en caso sea necesario, le quitaría la custodia de sus nietos.

20 de febrero - Melissa Klug y Jefferson Farfán levantaron bandera blanca

Tras el escándalo, la expareja publicó un comunicado para afirmar que resolverían sus diferencias en privado.

“A efectos de preservar la tranquilidad e interés de nuestra familia, hemos decidido no ventilar más nuestras diferencias de manera pública, sea a través de medios de comunicación en radio y/o televisión en señal abierta y/o cable y/o a través de redes sociales, y por el contrario, hemos acordado, manejarlo en estricto privado y a través de las furos correspondientes”, señalan inicialmente.

“Hemos invocado e instruido a nuestro entorno, para que se respete nuestra decisión y actúe de la misma manera, absteniéndose de emitir comentarios y/o expresiones por parte de terceros, familiares o no, que nos ataña y/o que se refiera directa o indirectamente a los suscritos y/o a nuestras familia”, agregaron.

abril 2023 - El último enfrentamiento

En el programa de Magaly Medina, Melissa Klug acusó a Jefferson Farfán de no pasar tiempo suficiente con sus hijos, de 11 y 15 años respectivamente; y de alardear ser un buen padre en redes sociales, cuando la realidad sería otra.

“Lo mismo de siempre [es su excusa]. La falta de tiempo. Antes, porque vivía en el extranjero, ¿ahora? En fin, ya mis hijos están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente. Ya mucho abuso. Y como a él le encantan las demandas y juicios, nos seguiremos viendo ahí. No hay de otra, pero más daños a mis hijos no lo permitiré”, reveló en una chat difundido por ‘Magaly TV La Firme’.

En medio del escándalo, Farfán envió una contundente indirecta: ““Si quieres algo que nunca has tenido, entonces debes hacer algo que nunca has hecho. Atte: el trabajo. Se acabó la vida fácil, work, work, work (trabaja, trabaja, trabaja)”.