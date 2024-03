Jefferson Farfán enfrenta denuncia por violencia familiar: Olenka Mejía pidió ayuda al Ministerio de la Mujer

Olenka Mejia demandó a Jefferson Farfán por violencia familiar | Amor y Fuego / Willax TV

Este lunes 4 de marzo, el programa ‘Amor y Fuego’ dio a conocer que Olenka Mejía presentó una denuncia contra Jefferson Farfán por violencia familiar, específicamente bajo la modalidad de violencia psicológica. Según los pormenores del informe policial, la excuñada de Yahaira Plasencia acusó al exfutbolista de humillarla con fuertes calificativos y de hostigarla mediante las demandas que él le ha interpuesto en la Fiscalía.

Sucede que Jefferson Farfán y Olenka Mejía se acercaron al Ministerio Público para dar sus respectivas declaraciones en torno a la segunda demanda que el exfutbolista interpuso contra la empresaria por difamación. Luego de esta reunión, Olenka salió molesta del lugar y se dirigió rápidamente a la comisaría de San Isidro, en donde denunció al ‘10 de la calle’ por violencia familiar.

“Constantemente recibe amenazas mediante llamas telefónicas, donde le dicen que tenga cuidado, que ya no hable más, que cuide de los suyos, debido al término de la relación sentimental que mantuvo en el 2022 con el denunciado. También refiere que la hostiga realizándole denuncias falsas en la Fiscalía, denuncias por difamación, donde se refiere a ella como una estafadora, una meretriz, humillándola y denigrándola como madre y como mujer, entre otros adjetivos calificativos, lo cual ha ocasionado en la denunciante zozobra, preocupación, ya que no puede desempeñarse con normalidad en sus actividades diarias, ya que teme por su vida y por la de su familia, lo cual refiere que la ha perjudicado emocionalmente, psicológicamente y económicamente”, se lee en el parte policial.

Olenka Mejía también se acercó al Ministerio de la Mujer para recibir apoyo legal.

Denuncia de Olenka Mejía contra Jefferson Farfán. Captura/Willax TV

Olenka Mejía se pronuncia tras su denuncia contra Farfán

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ buscaron a Olenka Mejía para obtener detalles sobre la denuncia que presentó contra Jefferson Farfán, a quien ella asegura que fue su expareja. La modelo se mostró indignada por los calificativos con los que el exfutbolista se habría referido a ella, describiéndolos como “irrepetibles”.

“Él no tiene ni el derecho ni la moral para hacerlo. No sé (por qué tanto odio), yo creo que es un ensañamiento. Creo que es de hombres no tener memoria, pero creo que la palabra hombre a él le queda muy grande. Yo me ractifico en todo lo que he dicho durante el proceso, totalmente, mantuve una relación con él. No se dio, no hice lo que él quiso, lo que él hubiera querido conmmigo. Yo seguiré firme legalmente, ahora con el Ministerio de la Mujer”, expresó.

Olenka Mejía habló sobre la demanda que interpuso contra Jefferson Farfán. Captura/Willax TV

En la madrugada del 5 de marzo, Olenka Mejía utilizó su cuenta de Instagram para dar detalles de la denuncia que interpuso contra Jefferson Farfán.

“Han interpretado mi denuncia como una demanda y no; no es una demanda, no pedí reparación civil, absolutamente nada. La única finalidad de mi denuncia es pedir garantías necesarias e investigar de dónde provienen dichas cuentas y números, ya que los mensajes amenazándome y chantajeándome han ido elevando límites” comenzó señalando.

“El maltrato psicológico lo vengo recibiendo hace 3 años ya que me indican e imponen demandas falsas (...) La jueza comprobó que hubo una relación (con Jefferson Farfán) y dictaminó el archivo definitivo, por lo que no podría demandarme por lo mismo, pese a eso lo ha hecho dos veces más, por lo que no entiendo el ensañamiento hacia mi persona. No deseo hacer perder el tiempo a la PNP ni al Ministerio de la Mujer, teniendo conocimiento de muchos casos que atraviesa el país, por lo que pido disculpas, pero me veo en la obligación de pedir ayuda”, sentenció.

Olenka Mejía emite comunicado.

¿Por qué Jefferson Farfán demandó a Olenka Mejía?

Recordemos que Jefferson Farfán ha denunciado a Olenka Mejía en dos oportunidades. En octubre de 2023, el exdeportista demandó a la modelo por el delito de difamación agraviada, luego que ella revelara en el programa ‘Amor y Fuego’ que habían sido pareja y que sufrió la pérdida de un bebé. Cabe mencionar que dicha denuncia fue finalmente archivada por el 10° Juzgado Penal Unipersonal.

Jefferson Farfán no se quedó de brazos cruzados y volvió a demandar a Olenka por el mismo delito en febrero de 2024. Mediante sus redes sociales, Mejía comunicó que el exfutbolista estaba solicitando a la justicia peruana una condena de 2 años de pena privativa de la libertad, así como el pago de 123 mil soles en concepto de reparación civil.

“Con esto confirmo que interponer querellas sin fundamentos o hechos difamatorios se está volviendo el deporte favorito del señor, por lo que hace perder el tiempo al Poder Judicial con tantos casos importantes que atraviesa día a día en el país como feminicidios, violaciones, secuestros, etc. Tengo la verdad de mi lado y se ve reflejada en la primera querella que se archivó”, se quejó la empresaria hace unas semanas.

Según Olenka Mejía, no hablará más sobre su supuesto romance con Jefferson Farfán. "Ahora todo será de manera legal", dijo. (ATV)

¿Jefferson Farfán y Olenka Mejía fueron novios?

Olenka Mejía y Jefferson Farfán sí mantuvieron una intensa relación sentimental, al menos esa es la versión de la empresaria peruana. En marzo de 2022, ella aseguró a un reportero ‘Amor y Fuego’ que era la novia oficial de la ‘Foquita’ y que estaban por mudarse juntos. Sin embargo, dijo que no hacían público su romance porque no quería hacerse conocida como la ‘pareja de Jefferson’.

“Es muy bonito el sentimiento, nadie lo está negando. Simplemente que yo tampoco quiero hacerme conocida por ser alguien de él. (Para oficializar falta) todavía en unos meses más, creo que hasta julio que lanzo mi campaña más fuerte. Estoy feliz. Yo también lo veo así (que Jefferson por fin sentó cabeza)”, expresó Mejía durante una llamada telefónica, la cual no sabía que se terminaría emitiendo al aire.

De acuerdo con la versión de Jefferson Farfán, ellos jamás fueron pareja y afirmó que la modelo de 27 años estaba involucrada sentimentalmente con Bryan Moisés Torres Cisneros, su mejor amigo y quien vive en su departamento. Considera que la influencer “orquestó” todo para que pareciera que están juntos, cuando la realidad era otra.