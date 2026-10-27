Perú

Tula Rodríguez y Laura Huarcayo se despidieron de Romario Cartagena, artista asesinado en el Callao: “Él nos dio mucha alegría”

Las conductoras de Mande Quien Mande, recordaron el paso del artista por el programa y lamentaron su inesperada muerte

Composición fotográfica de dos mujeres con micrófonos en un set de televisión y un círculo central con el retrato de un hombre con gafas oscuras
Laura Huarcayo y Tula Rodríguez recuerdan al artista Romario Cartagena durante la emisión de su programa televisivo tras su asesinato en el Callao.
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La muerte de Romario Cartagena, animador y bailarín de 26 años, golpeó al equipo de Mande Quien Mande. Durante la emisión del lunes 26 de octubre, Laura Huarcayo y Tula Rodríguez dedicaron palabras de despedida al artista, asesinado un día antes en un ataque armado ocurrido en el Callao.

Cartagena había participado en varias oportunidades en el espacio televisivo. Su presencia era reconocida por los números de baile, su desenvolvimiento frente a cámaras y el humor que mostraba cada vez que era invitado al programa.

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Laura Huarcayo recordó que el joven mantenía una actitud positiva, aun cuando afrontaba situaciones complicadas fuera de la televisión. La conductora señaló que esa disposición quedó en la memoria de quienes compartieron con él.

Esa sonrisa y esa alegría no la vamos a olvidar”, expresó la presentadora al referirse a Romario Cartagena y a las intervenciones que tuvo dentro del magazine de América Televisión.

Las conductoras Laura Huarcayo y Tula Rodríguez dedican unas palabras en el programa Mande Quien Mande en memoria del animador y artista Romario Cartagena tras confirmarse su fallecimiento. En el set, los integrantes del espacio televisivo recuerdan su paso por el programa y expresan mensajes de despedida.

La conductora también relató el impacto que causó la noticia entre los integrantes del programa. Al iniciar la emisión, el equipo decidió comunicar el fallecimiento y rendirle homenaje al joven artista.

“Hoy queremos contarles un poquito lo trágico que fue el último domingo. Romario ya no está con nosotros. Romario Cartagena, un supertalento, animador, amigo de Mande Quien Mande. Ayer perdió la vida”, manifestó Huarcayo durante el programa.

La presentadora añadió que la noticia dejó consternados a quienes trabajaban en el set. “Nos quedamos paralizados, de verdad, porque él nos dio mucha alegría”, afirmó.

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Por su parte, Tula Rodríguez cuestionó los episodios de violencia que afectan al país y lamentó que Cartagena muriera a una edad temprana, cuando mantenía actividades artísticas y proyectos por delante.

Presentadores en un estudio de televisión frente a una pantalla con el retrato de un hombre y un recuadro lateral con imágenes musicales
Laura Huarcayo, Tula Rodríguez y los integrantes del programa Mande Quien Mande rinden un homenaje en vivo al músico Romario Cartagena.

“Era un joven de 26 años lleno de talento, con una vida y con un futuro que seguramente Dios tendría para él”, sostuvo Rodríguez al recordar al animador chalaco.

Romario Cartagena murió tras un ataque a balazos en el Callao

Romario Cartagena murió el domingo 25 de octubre luego de un ataque a balazos registrado en la cuadra nueve del jirón Loreto, en el Callao. El artista estaba vinculado a la escena de la música tropical de la zona y era conocido por su trabajo como animador, bailarín y profesor.

El joven integraba la agrupación Guajiro y su Sello de Primera, con la que participaba en presentaciones y espectáculos. Sobre los escenarios, combinaba la animación con el baile y había logrado ganar reconocimiento entre el público local.

El ataque también dejó dos víctimas más. Una mujer de 27 años murió como consecuencia de los disparos, mientras que un hombre resultó herido y recibió atención tras el hecho.

Conmoción en el Callao: asesinan a Romario Cartagena, conocido animador de Guajiro y su Sello de Primera
El también bailarín era conocido por su participación en espectáculos de música tropical y por su trabajo como profesor. Las circunstancias del crimen aún no han sido esclarecidas públicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía inició las diligencias para establecer cómo se produjo el ataque, identificar a los responsables y determinar cuál habría sido el móvil del crimen.

La noticia generó mensajes de pesar entre personas cercanas a Cartagena y espectadores que lo conocieron por sus apariciones televisivas. En Mande Quien Mande, sus excompañeras coincidieron en destacar la alegría que transmitía durante sus participaciones en el programa.

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