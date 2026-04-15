Sunat anuncia remate de bienes para este 28 y 30 de abril: conoce cómo participar

Entre los bienes destacan casas en Comas, San Bartolo y Santiago de Surco, así como un departamento en Miraflores, una oficina en La Victoria y un edificio en Villa El Salvador

El remate incluye siete locales comerciales en el Cercado de Lima, La Victoria y San Vicente de Cañete, además de trece terrenos agrícolas y nueve terrenos rurales en Ica y un lote industrial en Ventanilla - Créditos: Andina.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) llevará a cabo este 28 y 30 de abril el tercer y cuarto remate de bienes. En ambas jornadas se subastarán 91 inmuebles valorizados en S/40,417,575, un ómnibus tasado en S/132,740.62, que pertenecían a contribuyentes que no regularizaron sus obligaciones tributarias.

Durante la jornada se pondrán a disposición propiedades de diverso tipo y ubicación. Entre los lotes más relevantes figuran tres viviendas situadas en los distritos de Comas, San Bartolo y Santiago de Surco.

Además, se incluye un departamento en Miraflores, una oficina en La Victoria y un edificio en Villa El Salvador. Esta variedad de bienes ofrece opciones tanto residenciales como comerciales para los interesados en invertir.

Sunat subastará 91 inmuebles y un ómnibus embargados, con un valor total superior a S/40 millones, los días 28 y 30 de abril en Lima - Créditos: Andina.
El listado de bienes contempla también siete locales comerciales distribuidos en el Cercado de Lima, La Victoria y San Vicente de Cañete. Se suman trece terrenos agrícolas, de los cuales doce se localizan en Salas (Ica) y uno en Sunampe (Chincha), así como nueve terrenos rurales en Guadalupe (Ica) y un terreno industrial en Ventanilla. Estos activos representan una oportunidad para quienes buscan invertir en el sector agrícola o expandir actividades industriales.

Entre las ofertas destacan, además, nueve terrenos ubicados en Asia, Ate, Lurín, Pachacámac, Paracas, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. Así mismo, el remate incluye un ómnibus y quince estacionamientos en Miraflores, San Isidro, Surco y Surquillo. El catálogo se completa con treinta depósitos distribuidos en Asia, Breña, Jesús María, Miraflores, San Borja, San Martín de Porres, San Miguel y Santiago de Surco, entre otros distritos.

Conoce los bienes disponibles

28.04.26

  • Casa (Santiago de Surco): S/1,530,964.94
  • Casa (Comas): S/126,658.98
  • Depósito (San Martín de Porres): S/3,957.85
  • Depósito (San Martín de Porres): S/3,957.85
  • Depósito (Santiago de Surco): S/72,634.99
  • Depósito (Santiago de Surco): S/50,731.02
  • Depósito (Santiago de Surco): S/48,582.81
  • Depósito (Santiago de Surco): S/56,022.61
  • Depósito (Santiago de Surco): S/93,613.69
  • Depósito (Santiago de Surco): S/30,378.95
  • Depósito (Santiago de Surco): S/29,055.56
  • Depósito (Santiago de Surco): S/40,402.98
  • Depósito (Santiago de Surco): S/116,765.28
  • Depósito (Santiago de Surco): S/144,452.20
  • Depósito (Miraflores): S/5,846.05
  • Depósito (Breña): S/6,931.03
  • Edificio (Villa el Salvador): S/522,036.41
  • Estacionamiento (Miraflores): S/36,093.80
  • Estacionamiento (Miraflores): S/31,678.50
  • Estacionamiento (Miraflores): S/37,280.13
  • Estacionamiento (Surquillo): S/26,696.68
  • Estacionamiento (San Isidro): S/54,292.65
  • Estacionamiento (Miraflores): S/63,263.34
  • Estacionamiento (San Isidro): S/44,913.49
  • Estacionamiento (Santiago de Surco): S/36,990.55
  • Estacionamiento (Santiago de Surco): S/26,786.12
  • Estacionamiento (Miraflores): S/31,819.73
  • Local comercial (La Victoria): S/120,065.38
  • Local comercial (San Vicente de Cañete): S/84,947.19
  • Terreno (Paracas): S/2,361,084.02
  • Terreno (Paracas): S/3,171,630.22
  • Terreno (San Juan de Lurigancho): S/329,098.86
  • Terreno (Asia): S/105,381.31
  • Terreno (Asia): S/105,381.31
  • Terreno agrícola (Sunampe): S/689,265.00
  • Terreno agrícola (Salas): S/451,187.93
  • Terreno agrícola (Salas): S/308,451.51
  • Terreno agrícola (Salas): S/311,774.38
  • Terreno agrícola (Salas): S/307,248.44
  • Terreno agrícola (Salas): S/452,489.41
  • Terreno agrícola (Salas): S/450,500.00
  • Terreno agrícola (Salas): S/704,373.87
  • Terreno agrícola (Salas): S/450,766.70
  • Terreno agrícola (Salas): S/451,125.29
  • Terreno rural (Guadalupe): S/112,944.00
  • Terreno rural (Guadalupe): S/94,120.63
  • Terreno rural (Guadalupe): S/94,123.77
  • Terreno rural (Guadalupe): S/184,414.96
  • Terreno rural (Guadalupe): S/119,219.92

30.04.26

  • Casa (San Bartolo): S/1,148,509.94
  • Closet (Santiago de Surco): S/2,732.24
  • Departamento (Miraflores): S/344,257.73
  • Depósito (San Miguel): S/22,559.65
  • Depósito (San Borja): S/16,881.74
  • Depósito (Jesús María): S/34,537.84
  • Depósito (Santiago de Surco): S/117,424.62
  • Depósito (Santiago de Surco): S/37,636.10
  • Depósito (Santiago de Surco): S/51,328.94
  • Depósito (Santiago de Surco): S/49,356.04
  • Depósito (Santiago de Surco): S/68,965.11
  • Depósito (Miraflores): S/7,528.14
  • Depósito (Jesús María): S/54,994.67
  • Depósito (Asia): S/20,407.98
  • Depósito (Santiago de Surco): S/51,328.94
  • Depósito (Santiago de Surco): S/93,613.69
  • Depósito (Santiago de Surco): S/72,634.99
  • Depósito (Santiago de Surco): S/68,965.11
  • Depósito (Santiago de Surco): S/48,582.81
  • Estacionamiento (San Isidro): S/43,110.50
  • Estacionamiento (Santiago de Surco): S/26,786.12
  • Estacionamiento (Santiago de Surco): S/46,096.94
  • Estacionamiento (San Isidro): S/54,292.65
  • Estacionamiento (San Isidro): S/42,069.40
  • Local comercial (Cercado): S/48,277.20
  • Local comercial (Cercado): S/38,311.04
  • Local comercial (Cercado): S/38,311.04
  • Local comercial (Cercado): S/48,277.20
  • Local comercial (Cercado): S/38,311.04
  • Oficina (La Victoria): S/2,951,621.66
  • Ómnibus: S/96,458.18
  • Terreno (Puente Piedra): S/99,357.52
  • Terreno (Lurín): S/490,880.00
  • Terreno (Ate): S/225,884.67
  • Terreno (Pachacamac): S/43,987.20
  • Terreno agrícola (Salas): S/307,896.67
  • Terreno agrícola (Salas): S/308,297.28
  • Terreno agrícola (Salas): S/327,895.97
  • Terreno industrial (Ventanilla): S/1,411,356.00
  • Terreno rural (Guadalupe): S/106,671.21
  • Terreno rural (Guadalupe): S/94,120.00
  • Terreno rural (Guadalupe): S/119,269.49
  • Terreno rural (Guadalupe): S/184,305.79

¿Cómo postular al remate?

La modalidad de remate será a través de “sobre cerrado”, un mecanismo que permite a los participantes presentar sus propuestas económicas en un ánfora. Resultará ganador quien ofrezca el mayor monto y cumpla con los requisitos previstos en la convocatoria. Para participar, únicamente es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los interesados deben acercarse a la sede de Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357, Cercado de Lima, junto al Fuero Militar Policial. Toda la información sobre condiciones y requisitos está disponible en rematestributarios.sunat.gob.pe o a través de los teléfonos 970-589308 y 964-408217. La inscripción y la participación en estos remates son completamente gratuitas.

