Sunat anuncia remate de bienes para este 28 y 30 de abril: conoce cómo participar

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) llevará a cabo este 28 y 30 de abril el tercer y cuarto remate de bienes. En ambas jornadas se subastarán 91 inmuebles valorizados en S/40,417,575, un ómnibus tasado en S/132,740.62, que pertenecían a contribuyentes que no regularizaron sus obligaciones tributarias.
Durante la jornada se pondrán a disposición propiedades de diverso tipo y ubicación. Entre los lotes más relevantes figuran tres viviendas situadas en los distritos de Comas, San Bartolo y Santiago de Surco.
Además, se incluye un departamento en Miraflores, una oficina en La Victoria y un edificio en Villa El Salvador. Esta variedad de bienes ofrece opciones tanto residenciales como comerciales para los interesados en invertir.
El listado de bienes contempla también siete locales comerciales distribuidos en el Cercado de Lima, La Victoria y San Vicente de Cañete. Se suman trece terrenos agrícolas, de los cuales doce se localizan en Salas (Ica) y uno en Sunampe (Chincha), así como nueve terrenos rurales en Guadalupe (Ica) y un terreno industrial en Ventanilla. Estos activos representan una oportunidad para quienes buscan invertir en el sector agrícola o expandir actividades industriales.
Entre las ofertas destacan, además, nueve terrenos ubicados en Asia, Ate, Lurín, Pachacámac, Paracas, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. Así mismo, el remate incluye un ómnibus y quince estacionamientos en Miraflores, San Isidro, Surco y Surquillo. El catálogo se completa con treinta depósitos distribuidos en Asia, Breña, Jesús María, Miraflores, San Borja, San Martín de Porres, San Miguel y Santiago de Surco, entre otros distritos.
Conoce los bienes disponibles
28.04.26
- Casa (Santiago de Surco): S/1,530,964.94
- Casa (Comas): S/126,658.98
- Depósito (San Martín de Porres): S/3,957.85
- Depósito (San Martín de Porres): S/3,957.85
- Depósito (Santiago de Surco): S/72,634.99
- Depósito (Santiago de Surco): S/50,731.02
- Depósito (Santiago de Surco): S/48,582.81
- Depósito (Santiago de Surco): S/56,022.61
- Depósito (Santiago de Surco): S/93,613.69
- Depósito (Santiago de Surco): S/30,378.95
- Depósito (Santiago de Surco): S/29,055.56
- Depósito (Santiago de Surco): S/40,402.98
- Depósito (Santiago de Surco): S/116,765.28
- Depósito (Santiago de Surco): S/144,452.20
- Depósito (Miraflores): S/5,846.05
- Depósito (Breña): S/6,931.03
- Edificio (Villa el Salvador): S/522,036.41
- Estacionamiento (Miraflores): S/36,093.80
- Estacionamiento (Miraflores): S/31,678.50
- Estacionamiento (Miraflores): S/37,280.13
- Estacionamiento (Surquillo): S/26,696.68
- Estacionamiento (San Isidro): S/54,292.65
- Estacionamiento (Miraflores): S/63,263.34
- Estacionamiento (San Isidro): S/44,913.49
- Estacionamiento (Santiago de Surco): S/36,990.55
- Estacionamiento (Santiago de Surco): S/26,786.12
- Estacionamiento (Miraflores): S/31,819.73
- Local comercial (La Victoria): S/120,065.38
- Local comercial (San Vicente de Cañete): S/84,947.19
- Terreno (Paracas): S/2,361,084.02
- Terreno (Paracas): S/3,171,630.22
- Terreno (San Juan de Lurigancho): S/329,098.86
- Terreno (Asia): S/105,381.31
- Terreno (Asia): S/105,381.31
- Terreno agrícola (Sunampe): S/689,265.00
- Terreno agrícola (Salas): S/451,187.93
- Terreno agrícola (Salas): S/308,451.51
- Terreno agrícola (Salas): S/311,774.38
- Terreno agrícola (Salas): S/307,248.44
- Terreno agrícola (Salas): S/452,489.41
- Terreno agrícola (Salas): S/450,500.00
- Terreno agrícola (Salas): S/704,373.87
- Terreno agrícola (Salas): S/450,766.70
- Terreno agrícola (Salas): S/451,125.29
- Terreno rural (Guadalupe): S/112,944.00
- Terreno rural (Guadalupe): S/94,120.63
- Terreno rural (Guadalupe): S/94,123.77
- Terreno rural (Guadalupe): S/184,414.96
- Terreno rural (Guadalupe): S/119,219.92
30.04.26
- Casa (San Bartolo): S/1,148,509.94
- Closet (Santiago de Surco): S/2,732.24
- Departamento (Miraflores): S/344,257.73
- Depósito (San Miguel): S/22,559.65
- Depósito (San Borja): S/16,881.74
- Depósito (Jesús María): S/34,537.84
- Depósito (Santiago de Surco): S/117,424.62
- Depósito (Santiago de Surco): S/37,636.10
- Depósito (Santiago de Surco): S/51,328.94
- Depósito (Santiago de Surco): S/49,356.04
- Depósito (Santiago de Surco): S/68,965.11
- Depósito (Miraflores): S/7,528.14
- Depósito (Jesús María): S/54,994.67
- Depósito (Asia): S/20,407.98
- Depósito (Santiago de Surco): S/51,328.94
- Depósito (Santiago de Surco): S/93,613.69
- Depósito (Santiago de Surco): S/72,634.99
- Depósito (Santiago de Surco): S/68,965.11
- Depósito (Santiago de Surco): S/48,582.81
- Estacionamiento (San Isidro): S/43,110.50
- Estacionamiento (Santiago de Surco): S/26,786.12
- Estacionamiento (Santiago de Surco): S/46,096.94
- Estacionamiento (San Isidro): S/54,292.65
- Estacionamiento (San Isidro): S/42,069.40
- Local comercial (Cercado): S/48,277.20
- Local comercial (Cercado): S/38,311.04
- Local comercial (Cercado): S/38,311.04
- Local comercial (Cercado): S/48,277.20
- Local comercial (Cercado): S/38,311.04
- Oficina (La Victoria): S/2,951,621.66
- Ómnibus: S/96,458.18
- Terreno (Puente Piedra): S/99,357.52
- Terreno (Lurín): S/490,880.00
- Terreno (Ate): S/225,884.67
- Terreno (Pachacamac): S/43,987.20
- Terreno agrícola (Salas): S/307,896.67
- Terreno agrícola (Salas): S/308,297.28
- Terreno agrícola (Salas): S/327,895.97
- Terreno industrial (Ventanilla): S/1,411,356.00
- Terreno rural (Guadalupe): S/106,671.21
- Terreno rural (Guadalupe): S/94,120.00
- Terreno rural (Guadalupe): S/119,269.49
- Terreno rural (Guadalupe): S/184,305.79
¿Cómo postular al remate?
La modalidad de remate será a través de “sobre cerrado”, un mecanismo que permite a los participantes presentar sus propuestas económicas en un ánfora. Resultará ganador quien ofrezca el mayor monto y cumpla con los requisitos previstos en la convocatoria. Para participar, únicamente es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Los interesados deben acercarse a la sede de Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357, Cercado de Lima, junto al Fuero Militar Policial. Toda la información sobre condiciones y requisitos está disponible en rematestributarios.sunat.gob.pe o a través de los teléfonos 970-589308 y 964-408217. La inscripción y la participación en estos remates son completamente gratuitas.