Hallan un cráneo Wari con seis dientes artificiales de hueso de camélido en Cusco: por qué fueron colocados después de la muerte

El cráneo de un hombre adulto joven de la cultura Wari fue encontrado en Cotocotuyoc, con seis piezas dentales artificiales en el maxilar superior. Composición; Infobae // Cráneo Wari con dientes artificiales de hueso de camélido

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Un cráneo de la cultura Wari, correspondiente al periodo comprendido entre los años 600 y 1000 d. C., presenta seis piezas dentales artificiales elaboradas con hueso de camélido. El hallazgo, procedente del sitio arqueológico de Cotocotuyoc, en Cusco, permitió documentar una intervención realizada después de la muerte del individuo con fines rituales.

El caso fue descrito por Gustavo Adolfo Becerra Infantas y Darwin Ortiz de Orué Ninantay, investigadores de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en un reporte publicado en 2026 por la Revista Estomatológica Herediana. El estudio examinó las características de las piezas y su relación con los huesos del maxilar superior.

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Las réplicas ocupaban los espacios correspondientes a los incisivos centrales, el canino derecho, el primer premolar derecho y los terceros molares de ambos lados. Su disposición y sus características morfológicas permitieron establecer que no estaban destinadas a recuperar la función masticatoria ni a tratar enfermedades dentales.

El análisis también documentó lesiones en la dentición natural y una fractura en el lado derecho del rostro. Los investigadores utilizaron inspecciones directas, radiografías y tomografías para examinar el estado de los restos y determinar las características de las intervenciones.

El cráneo fue hallado en un contexto funerario de Cotocotuyoc

Vista frontal del cráneo Wari. Se evidencia un traumatismo severo con fractura del hueso malar y reborde orbitario derechos. A nivel maxilar, se aprecia la disposi-ción anatómica de las réplicas confeccionadas en hueso de camélido insertadas post-mortem en los alvéolos del sector anterior (incisivos centrales y canino derecho). (Fotografía de los autores; espécimen bajo autorización y custodia de la DDC Cusco). Cráneo Wari con dientes artificiales de hueso de camélido

Según el reporte de Becerra Infantas y Ortiz de Orué Ninantay, el espécimen corresponde a un hombre adulto joven, identificado mediante el análisis bioantropológico. Los restos aparecieron en posición invertida dentro de un hoyo intrusivo ubicado en la capa III del sitio arqueológico de Cotocotuyoc, en Cusco.

El complejo arquitectónico se vincula con la fase final de ocupación Wari y presenta conjuntos de edificios con habitaciones pequeñas y corredores estrechos. El contexto funerario del cráneo también se relaciona con la reocupación Lucre durante el Horizonte Medio.

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Los autores señalan que este caso constituye el primer cráneo Wari reportado en un contexto funerario dentro de Cotocotuyoc. La investigación contó con autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, dependencia del Ministerio de Cultura del Perú.

El estudio diferencia este tipo de resto de los llamados cráneos trofeo. Estos últimos se relacionan con enemigos capturados y sacrificados, mientras que los cráneos ofrenda corresponden a individuos sometidos a prácticas de veneración. En el ejemplar analizado no se identificaron las señales de violencia descritas en otros restos asociados con cráneos trofeo.

Las seis piezas artificiales no cumplían una función dental

Las seis réplicas medían entre 15 y 22 milímetros de largo y presentaban formas y dimensiones que no siempre coincidían con la anatomía de los dientes naturales. Artículo: Cráneo Wari con dientes artificiales de hueso de camélido

El examen identificó seis réplicas insertadas en los alvéolos del maxilar superior. Los investigadores atribuyeron su material a hueso de camélido mediante criterios de identificación zooarqueológica, como la densidad de la capa cortical y las características del tejido óseo interno.

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Las piezas tenían longitudes de entre 15 y 22 milímetros y diámetros de entre 7 y 10 milímetros. Algunas presentaban marcas que simulaban el desgaste de las superficies utilizadas para la masticación.

Una de las réplicas destacó por su ubicación y forma. Estaba colocada en el espacio correspondiente al primer premolar superior derecho, pero su morfología coincidía con la de un segundo molar inferior, caracterizado por cuatro cúspides. Además, su superficie oclusal era aproximadamente un 50 % más extensa que la de la pieza equivalente del lado contrario.

Las radiografías y las imágenes tomográficas mostraron que las réplicas no encajaban anatómicamente en los alvéolos. Tampoco se observaron señales de remodelación ósea o cicatrización alrededor de ellas, indicios que respaldan su colocación después del fallecimiento.

Los autores descartaron así que se tratara de prótesis con una finalidad clínica. La falta de correspondencia anatómica y de integración con el hueso resulta incompatible con una intervención destinada a restablecer la función de los dientes durante la vida del individuo.

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El análisis identificó caries, un absceso y una fractura facial

La evaluación paleopatológica también permitió reconocer alteraciones anteriores a la muerte. Entre ellas figuran dos lesiones cariosas y un absceso alveolar asociado con destrucción del tejido óseo.

Los registros radiográficos mostraron diferencias entre los espacios dentales. Algunos alvéolos presentaban reabsorción de sus paredes y restos de ápices radiculares, características compatibles con pérdidas dentales ocurridas durante la vida. Otros conservaban sus paredes óseas intactas, lo que indica pérdidas posteriores al fallecimiento.

En el lado derecho del rostro se documentó una fractura del hueso malar, que también afectó el reborde orbitario. El artículo describe esta lesión junto con las alteraciones dentales, sin establecer una causa específica para el traumatismo.

La combinación de técnicas de observación directa y estudios por imágenes permitió diferenciar las patologías que afectaron al individuo en vida de las modificaciones realizadas sobre sus restos después de la muerte.

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La restitución simbólica del cuerpo explica la colocación de los dientes

. Serie radiográfica periapical del maxilar superior, donde se observa la inserción de las réplicas óseas de camélido en los alvéolos maxilares, sin acople anatómico entre sus raíces y las paredes alveolares. La radiolucidez de los espacios circundantes no muestran signos de remodelado óseo, lo que es consistente con una intervención de carácter post-mortem y simbólico. (Radiografías digitales obtenidas por los autores; espécimen bajo autorización y custodia de la DDC Cusco). Cráneo Wari con dientes artificiales de hueso de camélido

En la interpretación de Becerra Infantas y Ortiz de Orué Ninantay, las réplicas formaban parte de una práctica funeraria destinada a completar simbólicamente la cavidad oral del difunto. El propósito se vincularía con las creencias andinas sobre la continuidad de la existencia después de la muerte y la veneración de los ancestros.

El artículo explica que determinadas tradiciones andinas otorgaban importancia a la conservación y al culto de los antepasados, conocidos también como mallkis en referencia a las momias ancestrales. Dentro de esa concepción, la preservación de la identidad corporal podía formar parte de los rituales funerarios.

La elección del hueso de camélido también guarda relación con los recursos disponibles en los Andes. Estos animales proporcionaron materias primas para diferentes usos económicos y utilitarios, mientras que las características del hueso permitían su talla manual.

Los investigadores plantean que la forma de las piezas respondía a una necesidad representativa y ritual, antes que a criterios de precisión anatómica. El reporte no confirma si la mandíbula inferior también recibió una intervención semejante, debido a que esa parte del esqueleto no se conservó en el caso estudiado.

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