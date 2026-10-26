Perú

Chosica teme nuevos huaicos por el fenómeno El Niño: vecinos se organizan en brigadas para alertar y evacuar ante una emergencia

Las primeras precipitaciones reavivan el temor de quienes viven cerca de quebradas. Una vecina de 75 años advierte que los sacos que protegen su casa están deteriorados y solicita apoyo para afrontar una posible emergencia

Las consecuencias del fenómeno El Niño ya se sienten en Perú con lluvias torrenciales e inundaciones. Expertos advierten sobre la severidad del evento y su impacto en el país, mientras los ciudadanos luchan por proteger sus hogares. Latina Noticias
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Las primeras lluvias en distintas regiones del país ponen en alerta a las familias que viven cerca de quebradas y zonas vulnerables. En Chosica, los vecinos temen que las precipitaciones provoquen nuevos huaicos y afecten sus viviendas, mientras persiste la preocupación por el estado de las estructuras de protección y la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Lucy Calixtro, de 75 años, vive en la cuarta zona de Chosica y coloca sacos para impedir que el agua ingrese a su vivienda. La vecina advierte que varios de estos elementos están deteriorados y solicita apoyo para proteger su propiedad antes de que las lluvias aumenten.

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La preocupación también alcanza a comerciantes y familias de otras regiones, donde crece la demanda de materiales para proteger techos y paredes. Las compras de calaminas y pinturas impermeables reflejan los preparativos de quienes buscan reducir los daños que podrían causar las precipitaciones.

Las proyecciones meteorológicas y las advertencias del Ministerio de Desarrollo y Riesgo sitúan al fenómeno El Niño 2026-2027 entre los principales factores de preocupación. En Lima, el riesgo comprende posibles inundaciones en calles y avenidas, además de huaicos en sectores cercanos a las quebradas.

Ministro advierte temperaturas del mar superiores a las de anteriores fenómenos El Niño

Marco Vinello, ministro de Desarrollo y Riesgo, señaló que el indicador de temperatura superficial del mar supera los niveles registrados durante los fenómenos El Niño de 1982 y 1997. Según el funcionario, las condiciones previstas para el periodo 2026-2027 podrían configurar un evento extraordinario.

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El ministro afirmó: “Este año 2026, 2027, vamos a tener un mega Niño o un Niño extraordinario”.

Por su parte, el meteorólogo Jonathan Cárdenas explicó que las lluvias ya muestran manifestaciones importantes y que las precipitaciones podrían intensificarse durante los próximos días. También precisó que el periodo de mayor actividad suele presentarse durante el verano, entre enero y marzo.

Lluvias intensas podrían inundar avenidas y calles de Lima

Las proyecciones para el periodo 2026-2027 mantienen en alerta a las autoridades y a las familias expuestas a huaicos. En Lima, algunas avenidas y zonas urbanas podrían registrar inundaciones si se presentan precipitaciones intensas. Composición: Infobae
Las proyecciones para el periodo 2026-2027 mantienen en alerta a las autoridades y a las familias expuestas a huaicos. En Lima, algunas avenidas y zonas urbanas podrían registrar inundaciones si se presentan precipitaciones intensas. Composición: Infobae

Las precipitaciones previstas representan un riesgo para sectores urbanos donde la forma del terreno favorece la acumulación de agua. Vinello explicó que algunas zonas funcionan como depresiones naturales, por lo que el agua de lluvia converge en un mismo punto y alcanza niveles superiores a los registrados en otros lugares.

Durante una demostración con un recipiente de un metro cuadrado, el ministro explicó cómo cambia la acumulación de agua ante diferentes cantidades de lluvia. La prueba incluyó un primer volumen de ocho litros y una segunda incorporación de doce litros, hasta alcanzar veinte litros por metro cuadrado.

Vinello advirtió que, si Lima registra precipitaciones de entre 17 y 20 litros por metro cuadrado, podrían inundarse varias calles. Entre los puntos mencionados figuran la Vía Expresa y la bajada de Armendáriz.

El funcionario también indicó que distritos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Carabayllo podrían enfrentar mayores dificultades por las características topográficas de sus terrenos.

En las viviendas, la revisión de los techos constituye una de las medidas preventivas señaladas durante el recorrido. La inclinación de las superficies y la limpieza de los sistemas de drenaje permiten evitar acumulaciones de agua en azoteas, patios interiores y balcones.

Vecinos de Chosica solicitan materiales para proteger sus viviendas

En la cuarta zona de Chosica, Lucy Calixtro teme que los sacos que utiliza para contener el agua no resistan nuevas precipitaciones. La mujer indicó que algunos ya se rompieron y pidió ayuda para reemplazarlos antes de una emergencia.

“Yo no quiero otra cosa que, que me den un saco para defendernos a donde puedo, pero tiene que ser ya”, manifestó Calixtro.

La vecina explicó que su edad le dificulta realizar por sí sola las labores de protección. Su pedido apunta a conseguir materiales con anticipación, pues teme que la asistencia llegue después de que el agua afecte su vivienda.

La situación expone las dificultades de los residentes que viven cerca de cauces y quebradas, donde las lluvias intensas pueden convertirse en una amenaza directa para sus propiedades.

Barreras dinámicas buscan contener el material de los huaicos

Temporada de lluvias: distrito de Lurigancho-Chosica refuerza seguridad con barreras contra huaicos. (Foto referencial: Desnivel)
Temporada de lluvias: distrito de Lurigancho-Chosica refuerza seguridad con barreras contra huaicos. (Foto referencial: Desnivel)

En la quebrada de Quirio, en Chosica, las estructuras de contención cumplen una función clave frente al desplazamiento de lodo y rocas. Durante el recorrido por la zona, las autoridades mostraron una barrera dinámica instalada en 2016 y señalaron que esta estructura retuvo una cantidad considerable de material durante eventos anteriores.

El representante municipal indicó que la barrera llegó a llenarse por completo y contuvo entre 30.000 y 40.000 metros cúbicos de material. También recordó que un huaico ocurrido en 2015 causó seis muertes en el distrito.

Aunque la estructura actual todavía podría responder ante nuevos episodios, el representante municipal señaló la importancia de contar con otra barrera de mayor capacidad, diseñada para contener cerca de 50.000 metros cúbicos.

Durante la inspección, también se detectó el ingreso de camiones que arrojaban desmonte en la quebrada. El representante municipal indicó que estas descargas no contaban con autorización y anunció acciones de fiscalización y posibles multas contra los responsables.

La acumulación de residuos en estos cauces representa un problema para la gestión del riesgo, debido a que las quebradas cumplen una función natural durante el desplazamiento del agua, el lodo y las piedras.

Brigadistas voluntarios preparan sistemas de alerta y evacuación

En Chosica, grupos de vecinos organizados como brigadistas voluntarios cumplen una función preventiva ante la posibilidad de huaicos. Su labor incluye advertir a la población cuando existe peligro y activar mecanismos de alerta para facilitar la evacuación de las zonas expuestas.

Durante la visita, uno de los integrantes explicó que el sistema dispone de un botón que permite transmitir la señal de emergencia a los residentes. La activación busca que las personas reciban la advertencia y puedan abandonar los sectores amenazados.

La preparación de estos equipos se suma a las medidas de prevención relacionadas con la infraestructura, la limpieza de las quebradas y la protección de las viviendas.

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