Incendio en Mesa Redonda afecta dos puestos comerciales y una posible descarga eléctrica es investigada como causa del siniestro

El siniestro ocurrió en el jirón Puno, cerca del cruce con el jirón Paruro. Las autoridades reportaron daños en dos puestos comerciales y señalaron que no había personas heridas hasta el momento del reporte. Municipalidad de Lima

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Un incendio registrado en una galería comercial del jirón Puno, en el conglomerado de Mesa Redonda, movilizó a los equipos de emergencia de Lima. El siniestro ocurrió a la altura de la cuadra 8, cerca del cruce con el jirón Paruro, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con la información de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el fuego fue clasificado como código 1. Las primeras evaluaciones reportaron daños en dos puestos comerciales, mientras los bomberos ejecutaban labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del establecimiento.

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El reporte de RPP indicó que, hasta el momento de la información difundida, no se registraban personas heridas. La emergencia motivó la intervención de personal municipal y la coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó las acciones de respuesta mediante los equipos de gestión del riesgo de desastres, operaciones especiales y fiscalización. Las autoridades también dispusieron medidas de seguridad en los alrededores para proteger a las personas y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Seis unidades de emergencia fueron asignadas para atender el fuego en el Cercado de Lima. Los bomberos buscaban ingresar al establecimiento para enfriar la zona y descartar nuevos focos de incendio. Municipalidad de Lima

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, señaló que una descarga eléctrica podría ser el origen del incendio. Esta hipótesis deberá ser corroborada mediante las evaluaciones correspondientes.

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Según la información proporcionada sobre la emergencia, el fuego permanecía parcialmente controlado, pero aún faltaban las labores de enfriamiento de la zona afectada. Un bombero explicó que los equipos buscaban ingresar al establecimiento, cuyas puertas son de metal, para revisar el interior y extinguir cualquier foco que pudiera reactivar las llamas.

Esta intervención resulta necesaria para verificar las condiciones del área afectada y reducir el riesgo de que el incendio vuelva a propagarse. La revisión del interior forma parte de las acciones posteriores al control inicial del fuego.

Municipalidad de Lima establece un perímetro de seguridad

La Municipalidad de Lima informó que dos puestos resultaron afectados y que una posible descarga eléctrica figura entre las hipótesis sobre el origen del fuego. Las evaluaciones deberán determinar qué ocurrió. Municipalidad de Lima

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana y el Equipo de Intervención Rápida acudieron al lugar para coordinar la atención del siniestro con los bomberos.

En paralelo, personal de Seguridad Ciudadana y de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima estableció un cerco perimétrico alrededor de la zona de emergencia. La medida buscó resguardar a las personas que transitaban por los alrededores y permitir el desplazamiento de los equipos de respuesta.

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También se desplegaron integrantes de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Unidad de Operaciones Especiales y de fiscalización municipal. Estas unidades brindaron apoyo durante las labores de atención y las acciones de seguridad.

El registro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú consignó la emergencia como un incendio en una estructura de material noble, dentro de la categoría de vivienda.

La dirección registrada corresponde al jirón Puno 1057, en Lima, cerca de la intersección con el jirón Paruro. Para atender el siniestro se asignaron seis unidades identificadas en el reporte operativo:

M2-1

M3-1

M21-1

AMB8-2

RES-2

M36-1

La presencia de estas unidades permitió desplegar recursos para las labores de extinción y atención de la emergencia. La información disponible también señaló que las acciones continuaban en el establecimiento para completar la revisión de los espacios afectados.

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