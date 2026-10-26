Perú

Incendio en Mesa Redonda afecta dos puestos comerciales y una posible descarga eléctrica es investigada como causa del siniestro

Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudió a la zona, donde se estableció un perímetro de seguridad para facilitar las labores de atención

El siniestro ocurrió en el jirón Puno, cerca del cruce con el jirón Paruro. Las autoridades reportaron daños en dos puestos comerciales y señalaron que no había personas heridas hasta el momento del reporte. Municipalidad de Lima
Guardar

Un incendio registrado en una galería comercial del jirón Puno, en el conglomerado de Mesa Redonda, movilizó a los equipos de emergencia de Lima. El siniestro ocurrió a la altura de la cuadra 8, cerca del cruce con el jirón Paruro, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con la información de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el fuego fue clasificado como código 1. Las primeras evaluaciones reportaron daños en dos puestos comerciales, mientras los bomberos ejecutaban labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del establecimiento.

PUBLICIDAD

El reporte de RPP indicó que, hasta el momento de la información difundida, no se registraban personas heridas. La emergencia motivó la intervención de personal municipal y la coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó las acciones de respuesta mediante los equipos de gestión del riesgo de desastres, operaciones especiales y fiscalización. Las autoridades también dispusieron medidas de seguridad en los alrededores para proteger a las personas y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Seis unidades de emergencia fueron asignadas para atender el fuego en el Cercado de Lima. Los bomberos buscaban ingresar al establecimiento para enfriar la zona y descartar nuevos focos de incendio. Municipalidad de Lima
Seis unidades de emergencia fueron asignadas para atender el fuego en el Cercado de Lima. Los bomberos buscaban ingresar al establecimiento para enfriar la zona y descartar nuevos focos de incendio. Municipalidad de Lima

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, señaló que una descarga eléctrica podría ser el origen del incendio. Esta hipótesis deberá ser corroborada mediante las evaluaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Según la información proporcionada sobre la emergencia, el fuego permanecía parcialmente controlado, pero aún faltaban las labores de enfriamiento de la zona afectada. Un bombero explicó que los equipos buscaban ingresar al establecimiento, cuyas puertas son de metal, para revisar el interior y extinguir cualquier foco que pudiera reactivar las llamas.

Esta intervención resulta necesaria para verificar las condiciones del área afectada y reducir el riesgo de que el incendio vuelva a propagarse. La revisión del interior forma parte de las acciones posteriores al control inicial del fuego.

Municipalidad de Lima establece un perímetro de seguridad

La Municipalidad de Lima informó que dos puestos resultaron afectados y que una posible descarga eléctrica figura entre las hipótesis sobre el origen del fuego. Las evaluaciones deberán determinar qué ocurrió. Municipalidad de Lima
La Municipalidad de Lima informó que dos puestos resultaron afectados y que una posible descarga eléctrica figura entre las hipótesis sobre el origen del fuego. Las evaluaciones deberán determinar qué ocurrió. Municipalidad de Lima

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana y el Equipo de Intervención Rápida acudieron al lugar para coordinar la atención del siniestro con los bomberos.

En paralelo, personal de Seguridad Ciudadana y de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima estableció un cerco perimétrico alrededor de la zona de emergencia. La medida buscó resguardar a las personas que transitaban por los alrededores y permitir el desplazamiento de los equipos de respuesta.

También se desplegaron integrantes de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Unidad de Operaciones Especiales y de fiscalización municipal. Estas unidades brindaron apoyo durante las labores de atención y las acciones de seguridad.

El registro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú consignó la emergencia como un incendio en una estructura de material noble, dentro de la categoría de vivienda.

La dirección registrada corresponde al jirón Puno 1057, en Lima, cerca de la intersección con el jirón Paruro. Para atender el siniestro se asignaron seis unidades identificadas en el reporte operativo:

  • M2-1
  • M3-1
  • M21-1
  • AMB8-2
  • RES-2
  • M36-1

La presencia de estas unidades permitió desplegar recursos para las labores de extinción y atención de la emergencia. La información disponible también señaló que las acciones continuaban en el establecimiento para completar la revisión de los espacios afectados.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Mesa RedondaMunicipalidad Metropolitana de LimabomberosincendioCercado de Limaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario 1-0 Deportivo Wanka EN VIVO: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Se juega el segundo set. Las ‘pumas’ iniciaron mejor el duelo, tras llevarse el primer parcial con un categórico 25-16. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario 1-0 Deportivo Wanka EN VIVO: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Juan Víctor Sánchez comparte una foto con su hija tras la liberación de Andrea San Martín

El padre de la menor publicó y luego eliminó un mensaje de agradecimiento, mientras la influencer denunció no poder comunicarse con él ni con la niña

Juan Víctor Sánchez comparte una foto con su hija tras la liberación de Andrea San Martín

Mano derecha de Rafael Belaúnde, investigada como presunta líder de una organización criminal por contratos fantasma

La Fiscalía investiga a la jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Defensa por presuntas irregularidades en contrataciones, aunque ella rechazó las imputaciones y atribuyó el caso a una motivación política

Mano derecha de Rafael Belaúnde, investigada como presunta líder de una organización criminal por contratos fantasma

Sporting Cristal ya conoce a su rival en las semifinales del Clausura de la Liga Femenina 2026 tras derrotar 2-1 a Andahuaylas

El conjunto rimense necesitó remontar la paridad que impuso Andahuaylas en el complemento y encontró la respuesta en el tiempo adicional, cuando Adrianzén definió con precisión frente al arco rival

Sporting Cristal ya conoce a su rival en las semifinales del Clausura de la Liga Femenina 2026 tras derrotar 2-1 a Andahuaylas

Senadores y figuras políticas de la izquierda peruana saludan el triunfo de Lula da Silva como “bastión de resistencia democrática”

Representantes de Juntos por el Perú y Ahora Nación, así como Verónika Mendoza, se pronunciaron tras los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral brasileña

Senadores y figuras políticas de la izquierda peruana saludan el triunfo de Lula da Silva como “bastión de resistencia democrática”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mano derecha de Rafael Belaúnde, investigada como presunta líder de una organización criminal por contratos fantasma

Mano derecha de Rafael Belaúnde, investigada como presunta líder de una organización criminal por contratos fantasma

Senadores y figuras políticas de la izquierda peruana saludan el triunfo de Lula da Silva como “bastión de resistencia democrática”

Ministro Rafael Belaúnde anuncia una megacárcel modelo Bukele en Perú y asegura que puede estar lista en 10 meses

López Aliaga evalúa postular a la Presidencia en 2031 porque cree que ahora no se hará una “reforma absoluta”

“Delincuentes”: López Aliaga anuncia nuevas denuncias contra la ONPE y asegura tener videos de intentos de alterar votos

ENTRETENIMIENTO

Juan Víctor Sánchez comparte una foto con su hija tras la liberación de Andrea San Martín

Juan Víctor Sánchez comparte una foto con su hija tras la liberación de Andrea San Martín

Alondra García Miró quedó atrapada y escribió: "Después de media hora logramos salir"

Angie Arizaga sufre caída de bicicleta durante un paseo por China y Jota Benz confirma que está bien

Diego Chávarri admite que pierde la paciencia y Gabriela Herrera responde a quienes la llaman sumisa

Melcochita en la mira de la Sunat después de comprar departamento a nombre de Heydi Amado, su novia de 22 años

DEPORTES

Universitario 2-0 Deportivo Wanka EN VIVO: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario 2-0 Deportivo Wanka EN VIVO: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Sporting Cristal ya conoce a su rival en las semifinales del Clausura de la Liga Femenina 2026 tras derrotar 2-1 a Andahuaylas

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 2 de la fase 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo