Alondra García Miró quedó atrapada y escribió: "Después de media hora logramos salir"

Alondra García Miró permaneció atrapada en un ascensor durante media hora y relató el episodio en sus redes sociales.

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Alondra García Miró sorprendió a sus seguidores al contar que quedó atrapada dentro de un ascensor durante aproximadamente media hora. La modelo compartió el episodio a través de sus historias de Instagram y relató cómo vivió el encierro mientras esperaba que el problema técnico fuera resuelto.

El incidente comenzó cuando la exintegrante de ‘Combate’ publicó una fotografía en blanco y negro tomada desde el interior del elevador, en la que aparece cerca del panel de botones. Pese al imprevisto, García Miró optó por tomarse la situación con humor y mantuvo informados a quienes siguen sus publicaciones sobre lo que estaba atravesando.

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García Miró relató el encierro con humor en sus redes sociales

La modelo acompañó la primera imagen con un mensaje en el que hizo referencia a un fenómeno astrológico asociado popularmente a contratiempos cotidianos. “Mercurio todavía ni retrograda y yo ya me quedé atrapada en el ascensor”, escribió García Miró en Instagram, junto a emojis de risa que reflejaron su intención de restarle dramatismo al momento.

El inconveniente, sin embargo, no se resolvió de inmediato. La influencer tuvo que permanecer dentro del elevador durante un tiempo considerable antes de recibir ayuda para poder salir. Según detalló en sus propias publicaciones, el encierro se extendió por cerca de 30 minutos, periodo en el que no ofreció detalles sobre la causa de la falla ni sobre si se encontraba acompañada en ese momento.

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Alondra García Miró comparte una fotografía en sus redes sociales tras quedar retenida durante media hora dentro de un ascensor averiado.

Una vez fuera, García Miró volvió a utilizar sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre el desenlace de la experiencia. Esta vez compartió una fotografía de las puertas del ascensor y confirmó el tiempo exacto que estuvo atrapada. “Después de media hora logramos salir. Felizmente quedó en una anécdota”, escribió la modelo, en un mensaje que también acompañó con emojis.

De chica reality a empresaria, la trayectoria de Alondra García Miró

Alondra García Miró Santillana nació el 17 de diciembre de 1991 en Miraflores, Lima, en un hogar vinculado al arte: su padre es el pintor Rafael García Miró y su madre fue la arquitecta y diseñadora de interiores Maricarmen Santillana, fallecida en 2010. Ese entorno familiar influyó en su acercamiento temprano al modelaje, actividad que inició a los 13 años.

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Tras culminar el colegio en 2011, García Miró ingresó al Instituto de Modas Mod’Art, en Lima, donde estudió Diseño de Modas. Su salto a la fama se produjo en 2014, cuando ingresó como competidora al reality ‘Combate’, uno de los programas más vistos de la televisión peruana en esa década, tras un paso previo por ‘Esto es Guerra’ en 2013. Durante su etapa en televisión también incursionó en la actuación, con una participación en la miniserie ‘La dama y el vagabundo’ junto a Mario Irivarren, y posteriormente en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, de América Televisión, en 2020.

Con el paso de los años, García Miró construyó una carrera propia como empresaria. Fundó el restaurante de comida saludable Mercatto Verde, en San Isidro, en sociedad con Alessandra Acevedo, aunque el negocio cerró durante la pandemia de covid-19. También lanzó su marca de ropa Soirée y una línea de joyería bajo su propio nombre, con colecciones como Monamur, Alzando Vuelo y Reflejos. Además, es embajadora de Vidawasi, el primer hospital pediátrico oncológico del Perú, ubicado en Urubamba.

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Una publicación en redes sociales de Alondra García Miró informa sobre su salida de un ascensor tras permanecer encerrada durante media hora.

Su historia con Paolo Guerrero marcó buena parte de su vida pública

Uno de los episodios más recordados en la vida de García Miró es su relación con el futbolista Paolo Guerrero, a quien conoció en diciembre de 2014 durante una actividad benéfica organizada por el jugador en San Juan de Miraflores. La pareja mantuvo un romance intermitente que se extendió, con una primera ruptura en 2016 y una reconciliación en 2019, hasta la separación definitiva confirmada a mediados de 2022.

Según versiones difundidas en su momento por la conductora Janet Barboza, el quiebre se originó por una diferencia de prioridades entre ambos: Guerrero quería tener un hijo, mientras que García Miró condicionaba ese paso a la formalización del matrimonio. Tras el final de la relación, la modelo mantuvo su vínculo de amistad con la madre del futbolista, conocida como doña Peta.

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Alondra García Miró cuenta cómo superó su ruptura con Paolo Guerrero: “Es complicado y un proceso” | Willax

En agosto de este año, un gesto del futbolista en redes sociales volvió a poner a ambos en el centro de la conversación pública, luego de que Guerrero reposteara una publicación de García Miró y la siguiera brevemente en Instagram, antes de eliminar ambas acciones sin ofrecer explicaciones. Desde finales de 2022, la modelo mantiene una relación con el empresario Francisco Alister Moreno, radicado en Madrid, ciudad donde actualmente reside la influencer.