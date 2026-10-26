Sporting Cristal ya conoce a su rival en las semifinales del Clausura de la Liga Femenina 2026 tras derrotar 2-1 a Andahuaylas

Brenda Adrianzén convirtió a los 95 minutos para que las celestes se impusieran 2-1 ante Deportivo Andahuaylas en el Estadio Alberto Gallardo y sellaran su lugar en la siguiente ronda del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. (Liga Femenina)

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El fútbol femenino peruano tiene definida una de las llaves más atractivas de la fase semifinal. Sporting Cristal consiguió su pasaje a las semis del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 tras imponerse por 2-1 a Deportivo Andahuaylas en los cuartos de final, disputados en el Estadio Alberto Gallardo.

El tanto definitivo llegó en el tiempo de descuento, obra de Brenda Adrianzén, y le permitió al conjunto rimense avanzar a una instancia donde aguarda Alianza Lima, que llegará al cruce tras haber completado la fase regular sin conocer la derrota.

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Un primer tiempo de escasas chances y un gol sobre el cierre

La paciencia marcó el desarrollo de los primeros 45 minutos entre Sporting Cristal y Deportivo Andahuaylas. Las rimenses encontraron la ventaja justo antes del descanso gracias a Melanny Mondaca, quien culminó una acción colectiva. (Liga Femenina)

Durante los primeros 45 minutos, el partido tuvo un ritmo pausado. Deportivo Andahuaylas apostó por la paciencia táctica, buscando espacios en campo contrario y esperando que las locales se desorganizaran. Sporting Cristal, por su parte, respondió con orden en el bloque defensivo, aunque sin generar situaciones de peligro con claridad en los metros finales.

La apertura del marcador tardó en llegar, pero cuando lo hizo, fue producto de una jugada elaborada. Melanny Mondaca aprovechó una acción colectiva del equipo celeste para convertir el 1-0 justo cuando el árbitro estaba por dar por finalizada la primera etapa. Con esa ventaja mínima, las rimenses se retiraron al descanso con cierta calma, aunque sin haber logrado sentenciar el encuentro.

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El empate de Andahuaylas puso en duda la clasificación

El empate de Deportivo Andahuaylas transformó el cierre del encuentro en un desafío para Sporting Cristal. Con el marcador igualado, las rimenses recuperaron la iniciativa y buscaron el gol que les permitiera seguir en carrera en el Clausura. (Liga Femenina)

En el complemento, Deportivo Andahuaylas salió con mayor intensidad y llevó peligro al área celeste en varias oportunidades. Sporting Cristal intentó responder buscando el segundo tanto que le diera tranquilidad, pero no logró concretar las ocasiones que se le presentaron.

La imprecisión en defensa terminó siendo determinante. A los 73 minutos, Ana Cecilia Cahuana encontró espacio dentro del área y anotó el empate transitorio. El 1-1 silenció el Alberto Gallardo y devolvió la incertidumbre sobre quién avanzaría a las semifinales. Las de Andahuaylas recuperaron la ilusión y el trámite del partido se volvió más abierto e impredecible.

Sporting Cristal tuvo que recomponerse rápidamente. La igualdad no solo complicaba el resultado inmediato, sino que ponía en riesgo todo el trabajo realizado durante la fase regular. Las celestes retomaron el control del balón y comenzaron a presionar en busca de la diferencia que les permitiera cerrar el partido antes de que llegara el pitazo final.

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Adrianzén definió en el descuento y Cristal avanzó a semis

Cuando el partido parecía encaminarse a un desenlace dramático, Brenda Adrianzén marcó a los 95 minutos y selló el triunfo de Sporting Cristal por 2-1. Las celestes avanzaron a semifinales, donde se medirán con Alianza Lima. (Liga Femenina)

El partido parecía enfilarse hacia un desenlace más dramático cuando, a los 95 minutos, Brenda Adrianzén recibió la pelota en una posición privilegiada frente al arco rival. La delantera no desperdició la oportunidad y convirtió el 2-1 definitivo, desatando la celebración en el estadio rimense. El tanto en el tiempo añadido le dio a Sporting Cristal la victoria y la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura.

Con ese resultado, el equipo celeste selló su lugar en la siguiente fase y quedó emparejado con Alianza Lima. La llave se disputará en dos partidos: en el primero, las blanquiazules visitarán a Sporting Cristal; en el segundo, Alianza Lima cerrará la serie jugando en condición de local.

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El choque tendrá como protagonista a un equipo que llega en un estado de forma extraordinario. Alianza Lima completó la fase regular del Torneo Clausura 2026 de manera invicta, con diez victorias en diez compromisos disputados, lo que le valió 30 puntos y el primer lugar de la tabla. Un rendimiento que la posiciona como la candidata más sólida al título, aunque Sporting Cristal demostró ante Andahuaylas que tiene carácter para competir hasta el último segundo.

La semifinal entre ambas instituciones promete ser uno de los encuentros más exigentes de la temporada para el fútbol femenino peruano. Dos de los clubes más importantes del país se medirán con un boleto a la final en juego, y la diferencia entre ellas podría definirse en los detalles, tal como ocurrió en los cuartos de final que protagonizó el conjunto celeste.

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