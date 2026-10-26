Perú

¿Cómo elegir tu primer scooter en Perú? Tres consejos clave sobre comodidad, seguridad y consumo antes de comprar

El crecimiento del mercado de las dos ruedas impulsa el interés por alternativas de movilidad diaria, en las que el diseño y la adaptación a las necesidades del conductor también influyen

Una mujer y un hombre con casco y mascarilla se apoyan en dos scooters eléctricos negros sobre una acera cerca de árboles y bancos
Dos usuarios se detienen con sus scooters eléctricos en un parque urbano del Perú, en medio del incremento de la movilidad en dos ruedas.
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El mercado de las dos ruedas creció más de 40% en el Perú entre enero y agosto de 2026, cuando se comercializaron más de 385 mil motocicletas y trimotos, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Ante este crecimiento, Vespa compartió tres recomendaciones para quienes buscan comprar su primer scooter: evaluar la comodidad, revisar los sistemas de seguridad y considerar el consumo de combustible para los desplazamientos diarios.

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Pies y piernas de una persona sobre la plataforma de un patinete eléctrico gris que circula sobre adoquines
Un usuario se desplaza en un scooter eléctrico sobre una vía adoquinada como alternativa para el transporte cotidiano en la ciudad.

Comodidad: evalúa la posición de manejo

La altura del asiento, la posición de manejo y la facilidad para maniobrar son aspectos que conviene evaluar antes de elegir un scooter. Estas características influyen en la comodidad durante los trayectos habituales y en la adaptación del vehículo a las necesidades de cada conductor.

Junior Pacheco, gerente Comercial y de Marketing de Moto Continental del Perú, señaló que las necesidades de movilidad han evolucionado. En ese contexto, el diseño y el estilo también pueden influir en la decisión, ya que algunos usuarios buscan un vehículo que refleje sus preferencias personales.

Cuatro monopatines eléctricos blancos y verdes alineados sobre una acera de concreto junto a macetas con plantas y una calle adoquinada
Una hilera de scooters eléctricos permanece estacionada sobre una acera junto a macetas ornamentales en una calle.

Seguridad: revisa los frenos y la estabilidad

El sistema de frenos, la estabilidad y el agarre son características importantes al comparar modelos, especialmente para quienes conducirán un scooter por primera vez. También es recomendable revisar qué sistemas de seguridad incorpora cada vehículo.

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Antes de utilizarlo de manera cotidiana, conviene familiarizarse con su comportamiento durante la conducción. Conocer cómo responde el scooter permite al conductor adaptarse a sus características antes de incorporarlo a sus desplazamientos diarios.

Consumo: calcula la autonomía que necesitas

La distancia de los recorridos habituales y la frecuencia de uso ayudan a determinar qué nivel de autonomía se necesita. Por eso, Vespa recomienda considerar el consumo de combustible y las prestaciones del scooter en función de los desplazamientos previstos.

Evaluar estos aspectos permite comparar las alternativas disponibles de acuerdo con las necesidades de movilidad. Junto con la comodidad y la seguridad, el consumo es uno de los factores que pueden orientar la elección de un primer scooter.

Como parte de las actividades por sus 80 años, Vespa realizó este domingo una rodada en Perú que reunirá a propietarios y seguidores de la marca. El encuentro busca convocar a la comunidad local en torno a su afición por estos vehículos.

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