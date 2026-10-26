¿Cómo elegir tu primer scooter en Perú? Tres consejos clave sobre comodidad, seguridad y consumo antes de comprar

Dos usuarios se detienen con sus scooters eléctricos en un parque urbano del Perú, en medio del incremento de la movilidad en dos ruedas.

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El mercado de las dos ruedas creció más de 40% en el Perú entre enero y agosto de 2026, cuando se comercializaron más de 385 mil motocicletas y trimotos, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Ante este crecimiento, Vespa compartió tres recomendaciones para quienes buscan comprar su primer scooter: evaluar la comodidad, revisar los sistemas de seguridad y considerar el consumo de combustible para los desplazamientos diarios.

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Un usuario se desplaza en un scooter eléctrico sobre una vía adoquinada como alternativa para el transporte cotidiano en la ciudad.

Comodidad: evalúa la posición de manejo

La altura del asiento, la posición de manejo y la facilidad para maniobrar son aspectos que conviene evaluar antes de elegir un scooter. Estas características influyen en la comodidad durante los trayectos habituales y en la adaptación del vehículo a las necesidades de cada conductor.

Junior Pacheco, gerente Comercial y de Marketing de Moto Continental del Perú, señaló que las necesidades de movilidad han evolucionado. En ese contexto, el diseño y el estilo también pueden influir en la decisión, ya que algunos usuarios buscan un vehículo que refleje sus preferencias personales.

Una hilera de scooters eléctricos permanece estacionada sobre una acera junto a macetas ornamentales en una calle.

Seguridad: revisa los frenos y la estabilidad

El sistema de frenos, la estabilidad y el agarre son características importantes al comparar modelos, especialmente para quienes conducirán un scooter por primera vez. También es recomendable revisar qué sistemas de seguridad incorpora cada vehículo.

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Antes de utilizarlo de manera cotidiana, conviene familiarizarse con su comportamiento durante la conducción. Conocer cómo responde el scooter permite al conductor adaptarse a sus características antes de incorporarlo a sus desplazamientos diarios.

Consumo: calcula la autonomía que necesitas

La distancia de los recorridos habituales y la frecuencia de uso ayudan a determinar qué nivel de autonomía se necesita. Por eso, Vespa recomienda considerar el consumo de combustible y las prestaciones del scooter en función de los desplazamientos previstos.

Evaluar estos aspectos permite comparar las alternativas disponibles de acuerdo con las necesidades de movilidad. Junto con la comodidad y la seguridad, el consumo es uno de los factores que pueden orientar la elección de un primer scooter.

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Como parte de las actividades por sus 80 años, Vespa realizó este domingo una rodada en Perú que reunirá a propietarios y seguidores de la marca. El encuentro busca convocar a la comunidad local en torno a su afición por estos vehículos.