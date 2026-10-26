Perú

Angie Arizaga sufre caída de bicicleta durante un paseo por China y Jota Benz confirma que está bien

El músico registró el momento en una autopista sin tráfico y explicó en Instagram que la influencer no sufrió daños, pues el tropiezo acabó entre risas durante la travesía familiar

Angie Arizaga y Jota Benz montan bicicleta con cascos y chaquetas deportivas, con una toma circular de Arizaga sentada en el suelo tras caerse
Angie Arizaga y Jota Benz recorren una vía en bicicleta durante su viaje a China, en una jornada donde la modelo sufrió una caída sin consecuencias graves.
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Angie Arizaga sufrió una caída mientras recorría en bicicleta una autopista en China, durante el viaje familiar que realiza junto a su pareja, Jota Benz, y su hijo, Matteo Alessandro. El incidente quedó registrado en video por el propio cantante, quien se encargó de tranquilizar a los seguidores de la influencer al confirmar que el episodio no pasó de un susto.

La pareja se encuentra en China desde el 20 de octubre, en un viaje que combina un compromiso laboral de Arizaga con una marca automotriz y un recorrido turístico por el país asiático. Según contó la propia influencer en sus redes sociales, se trata de su segunda visita a ese destino, aunque es la primera oportunidad en que lo conoce junto a Benz y su hijo.

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La personalidad de televisión Angie Arizaga sufrió una caída al perder el equilibrio mientras se desplazaba en bicicleta por una vía amplia en China. El hecho fue grabado por su pareja, Jota Benz, durante un recorrido grupal sobre una pista despejada de vehículos motorizados. Tras perder la estabilidad, Arizaga quedó sobre el asfalto junto a la bicicleta caída, en un incidente que no derivó en consecuencias físicas de gravedad.

Arizaga perdió el equilibrio al intentar detener la bicicleta en una vía despejada

El accidente ocurrió mientras la pareja disfrutaba de un paseo en bicicleta por una autopista amplia y sin tránsito vehicular. Según se observa en el video compartido por Jota Benz, la exmodelo pierde la estabilidad en el momento en que intenta frenar o bajarse del vehículo, lo que provoca su caída al suelo.

La vía se encontraba despejada de autos al momento del incidente, lo que evitó que la situación derivara en consecuencias mayores. El cantante, quien grababa el recorrido, capturó el instante exacto en que Arizaga cae, generando un momento de preocupación entre quienes luego vieron las imágenes en redes sociales.

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Ante las dudas sobre el estado de salud de la influencer, Benz respondió de forma directa en su publicación de Instagram. “Un susto”, escribió el cantante al describir lo ocurrido, antes de ampliar su mensaje con mayores detalles sobre cómo se encontraba su pareja tras la caída.

Una mujer con casco y ropa blanca permanece sobre el pavimento junto a una bicicleta caída, al lado de comentarios de una red social
La modelo Angie Arizaga aparece en el suelo tras caer de su bicicleta en una vía de China, en una captura compartida en redes sociales por Jota Benz.

“Empezó como un susto, pero terminó en risas y carcajadas. A veces así es como hay que tomarse la vida, caer y levantarse. Mi vida está sanita y enterita”, escribió Benz en la descripción del video, acompañado de una posdata que le dio un tono desenfadado al episodio: “LA BICI TAMBIÉN”.

El viaje a China se suma a una agenda internacional cargada para la pareja

La presencia de Arizaga en China responde a una invitación de la marca automotriz Chery, que la convocó para participar de un evento corporativo en el país asiático. La influencer aprovechó la ocasión para recorrer distintos puntos turísticos junto a su familia, en lo que describió como uno de los viajes más significativos de los últimos meses.

“Primer día en China. Y pensar que alguna vez manifesté volver a este lugar, hoy estoy aquí, pero con mi familia. No saben lo feliz que me hace vivir esto juntos”, escribió Arizaga al inicio del recorrido, en una publicación que acompañó con fotografías junto a Benz y su hijo.

Una mujer con casco y ropa blanca en el suelo de una vía junto al manillar de una bicicleta y un ciclista en movimiento al fondo
Angie Arizaga permanece sentada sobre el asfalto tras sufrir una caída durante un paseo en bicicleta por una vía en China.

El viaje a China se produce semanas después de que la pareja confirmara los planes para su boda, prevista para 2027. Arizaga y Benz mantienen una relación desde enero de 2021 y son padres de Matteo Alessandro. El compromiso se formalizó en enero de este año, cuando el cantante le propuso matrimonio frente al Coliseo Romano, durante un viaje familiar por Italia.

Respecto a los detalles de la ceremonia, la influencer precisó recientemente que la boda no se realizaría en el Perú. “No me quiero estresar todavía con el matriqui hasta que tengamos el lugar dónde va a ser. Porque no creemos que sea en Perú, queremos viajar”, señaló Arizaga semanas atrás, al referirse a los planes que la pareja continúa definiendo para el próximo año.

Pese al susto generado por el accidente en bicicleta, la pareja continuó compartiendo con sus seguidores los distintos momentos de su recorrido por China, sin que el episodio alterara el resto de la agenda prevista para el viaje.

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