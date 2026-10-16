Paolo Guerrero vs Magaly Medina: Así fue la cronología de los hechos que llevaron ‘a la Urraca’ a prisión en 2008

Reportaje televisivo del programa Magaly TV La Firme sobre el proceso judicial y traslado al penal de Santa Mónica de la conductora Magaly Medina tras una condena por difamación. El contenido incluye declaraciones, portadas periodísticas impresas, imágenes de las aglomeraciones durante el traslado policial y fotografías registradas en el interior del establecimiento penitenciario.

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El enfrentamiento entre Paolo Guerrero y Magaly Medina tuvo uno de sus puntos más visibles el 16 de octubre de 2008, cuando la conductora fue detenida tras la confirmación de una condena por difamación agravada. La sentencia estableció cinco meses de prisión efectiva y una indemnización económica a favor del futbolista peruano.

El proceso judicial se originó por un ampay difundido en noviembre de 2007. En aquel momento, la periodista presentó imágenes en su revista y en el programa Magaly TeVe que mostraban a Guerrero junto a la modelo Fiorella Chirichigno. La conductora afirmó que el entonces delantero de la selección peruana había salido de madrugada antes de un partido relevante del equipo nacional.

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La versión fue rechazada por el futbolista, quien sostuvo que las imágenes habían sido difundidas fuera de contexto y negó haber incumplido la concentración. El caso pasó de la pantalla a los tribunales y se convirtió en uno de los antecedentes más citados de la relación conflictiva entre ambos.

Un fotomontaje con la imagen de Magaly Medina rememora el proceso judicial que derivó en su encarcelamiento por difamación en Perú.

El ampay de noviembre de 2007 abrió el conflicto judicial

La difusión de las fotografías ocurrió en un período sensible para la selección peruana. Paolo Guerrero fue relacionado con una salida nocturna junto a Fiorella Chirichigno, una situación que, de acuerdo con la versión presentada en televisión, suponía una falta a las obligaciones del jugador con el combinado nacional.

El futbolista Paolo Guerrero y la conductora Magaly Medina protagonizaron un juicio por difamación que concluyó con una condena de prisión en 2008.

El delantero respondió con una conferencia de prensa. Allí negó que hubiera abandonado la concentración y aseguró que tenía autorización para salir. También cuestionó la manera en que se habían presentado las imágenes, pues consideró que la información daba a entender que había desatendido sus responsabilidades deportivas.

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Guerrero inició acciones legales contra Magaly Medina, la producción del programa y Ney Guerrero, entonces gerente general de ATV. El futbolista reclamó una rectificación por las afirmaciones emitidas en el espacio de espectáculos, aunque esta no se produjo.

La conductora peruana Magaly Medina habla ante los periodistas en Lima durante el proceso judicial que derivó en su encarcelamiento.

La conductora defendió la información divulgada y sostuvo que el material difundido respaldaba la versión de su equipo. Durante el juicio, sin embargo, surgieron testimonios y registros que establecieron que Guerrero había dejado el restaurante antes del horario nocturno que se había informado en televisión.

La Justicia consideró que las acusaciones no tenían sustento

La causa por difamación agravada avanzó durante 2008. El 16 de septiembre de ese año, el Poder Judicial dictó una sentencia de cinco meses de prisión efectiva contra Medina y de tres meses contra Ney Guerrero, productor de su programa.

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Un mes después, el 16 de octubre, la jueza María Teresa Cabrera confirmó la condena durante una audiencia. La decisión derivó en la detención de la presentadora, quien fue trasladada al penal de mujeres de Santa Mónica, en Chorrillos. Ney Guerrero fue llevado al penal San Jorge.

Medina permaneció 76 días en prisión, según la cronología del caso. Por razones de seguridad, fue ubicada en un ambiente aislado, con una sola cama. La detención de una de las figuras de mayor exposición de la televisión peruana generó repercusión y reactivó el debate sobre el alcance de los contenidos de espectáculos y la responsabilidad de los conductores frente a sus afirmaciones.

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El fallo judicial estableció que las acusaciones contra Guerrero no contaban con elementos que las sostuvieran. La condena incorporó, además, una compensación económica para el jugador por los daños derivados de la difusión de aquella información.

Agentes policiales escoltan a la presentadora Magaly Medina entre un grupo de periodistas durante su traslado al penal de mujeres de Santa Mónica.

Magaly Medina recuperó la libertad el 31 de diciembre de 2008

La conductora salió del penal el 31 de diciembre de 2008, después de cumplir poco más de dos meses de condena. A la salida fue recibida por su hijo, Gianmarco Mendoza, y por seguidores que se congregaron en los exteriores del establecimiento penitenciario.

Ney Guerrero también recuperó la libertad ese día. Ambos habían quedado vinculados al expediente por las afirmaciones emitidas en el programa y por la difusión del ampay que derivó en la demanda del delantero.

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El regreso de Medina a la televisión ocurrió pocos días después. El 5 de enero de 2009 retomó la conducción de Magaly TV en la señal de ATV. La experiencia judicial no interrumpió de forma definitiva su carrera televisiva, aunque dejó un antecedente central en su trayectoria pública.

Para Paolo Guerrero, la resolución representó una victoria judicial frente a la periodista. Con el paso de los años, el episodio se mantuvo como referencia cada vez que surgieron nuevos desacuerdos entre el entorno del futbolista y el programa de espectáculos.

Agentes de policía escoltan a la presentadora Magaly Medina tras el fallo judicial que desestimó sus acusaciones contra el futbolista Paolo Guerrero.

El reciente cruce con un reportero reavivó la disputa

La tensión volvió a instalarse tras un incidente entre Guerrero y un reportero de Magaly TV La Firme. El delantero, que se recupera de una lesión mientras forma parte del Club César Vallejo, fue abordado por el periodista cuando este buscaba obtener declaraciones para el programa.

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Las imágenes difundidas mostraron al jugador visiblemente incómodo ante las preguntas del reportero. El episodio abrió un debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la insistencia del trabajador del ciclo televisivo y otros criticaron la reacción del futbolista.

Guerrero negó haber intentado agredir al periodista. Según su explicación, respondió a una actitud que interpretó como provocadora, con preguntas reiteradas y risas que consideró burlonas y una falta de respeto.

Magaly Medina abandona el centro penitenciario el 31 de diciembre de 2008 junto a su hijo Gianmarco Mendoza y un grupo de seguidores.

El delantero vinculó ese episodio con el historial que mantiene con Medina desde el proceso judicial de 2008. La condena por difamación agravada y los 76 días que la conductora pasó en prisión siguen presentes en la disputa entre ambos, casi dos décadas después de la emisión del ampay que dio origen al conflicto.

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