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El papa León XIV confirmó que viajará a Uruguay, Argentina y Perú: “Me llena de alegría”

El anuncio se conoció después de que el pontífice retomara sus actividades públicas tras ser operado por un adenocarcinoma pulmonar

El papa León XIV confirmó que viajará a Uruguay, Argentina y Perú: “Me llena de alegría”. (REUTERS/Vincenzo Livieri)
El papa León XIV confirmó que viajará a Uruguay, Argentina y Perú: “Me llena de alegría”. (REUTERS/Vincenzo Livieri)
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El papa León XIV confirmó que mantendrá su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, después de que su reciente operación por cáncer de pulmón pusiera en duda la posibilidad de que realizara la gira.

El pontífice anunció la decisión con un mensaje publicado en su cuenta de X. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió al referirse a su próxima visita a Sudamérica.

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“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, añadió el Papa.

El papa León XIV confirmó que viajará a Uruguay, Argentina y Perú: “Me llena de alegría”
El papa León XIV confirmó que viajará a Uruguay, Argentina y Perú: “Me llena de alegría”

Simultaneamente, la Santa Sede ratificó que el viaje se realizará como estaba programado, tras evaluar su evolución clínica luego de la cirugía por un adenocarcinoma pulmonar.

El Papa fue operado y los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Tras recibir el alta, el Vaticano informó que no requería un tratamiento de seguimiento.

Según el comunicado, los estudios diagnósticos, los análisis de laboratorio y la situación clínica actual del pontífice establecen que “no existen contraindicaciones” para que emprenda su viaje apostólico a América Latina.

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El pontífice retomó sus apariciones públicas con el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. (Foto: Vatican News)

El pontífice retomó sus apariciones públicas con el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. (REUTERS/Vincenzo Livieri)
El pontífice retomó sus apariciones públicas con el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

La Santa Sede indicó además que León XIV espera la visita “con gran alegría y entusiasmo” y señaló que la gira buscará fortalecer los vínculos con las iglesias locales, alentar a los fieles y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de Uruguay, Argentina y Perú.

La gira había quedado bajo expectativa tras la intervención

La confirmación despeja las dudas que surgieron por el estado de salud del pontífice después de la operación. El fin de semana, León XIV retomó una de sus actividades públicas al rezar el Ángelus desde la plaza de San Pedro, en el Vaticano, ante los fieles congregados.

La visita, que se extenderá durante 12 días, marcará el regreso del Papa a un continente con el que mantiene un vínculo personal. En su publicación, pidió que el viaje permita renovar el compromiso de anunciar el Evangelio “con alegría”.

La Santa Sede dictaminó que los exámenes clínicos no presentan contraindicaciones para el viaje apostólico.
La Santa Sede dictaminó que los exámenes clínicos no presentan contraindicaciones para el viaje apostólico.

La peregrinación de León XIV comenzará en Uruguay, donde estará del 6 al 8 de noviembre. Su agenda incluye actos oficiales en Montevideo, un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, vísperas en la Catedral Metropolitana y una vigilia con jóvenes en el Estadio Centenario. También celebrará una misa en el Parque París Londres de Paysandú y otra en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

El pontífice llegará a Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el día 11. El programa prevé una reunión con el presidente Javier Milei, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles y un encuentro con trabajadores en la Universidad Católica Argentina. Además, viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y se trasladará a Luján antes de partir hacia Perú.

La etapa final se desarrollará en Perú, país con el que León XIV mantiene una relación pastoral previa. Visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre. La programación contempla su regreso a Chiclayo, donde fue obispo, y un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en Pucallpa. El detalle de actividades y horarios figura en el programa oficial del viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

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