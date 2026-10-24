Bono para damnificados por lluvias, huaicos e inundaciones: qué anunció el Gobierno

Un automóvil permanece varado en medio de una calle inundada en Piura debido a las intensas precipitaciones registradas en la región. (Lambayeque noticias)

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El Poder Ejecutivo oficializó las medidas económicas y de contingencia para mitigar las consecuencias de los desastres naturales asociados al Fenómeno El Niño. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la asignación de S/ 2,500 millones destinados a la entrega de bonos directos dirigidos a hogares en situación de vulnerabilidad y a personas damnificadas por huaicos, desbordes y precipitaciones torrenciales en distintas regiones del país.

Esta transferencia monetaria forma parte de un paquete fiscal global de S/ 18,000 millones, diseñado no solo para brindar asistencia social urgente, sino también para destinar recursos a obras de prevención, reconstrucción de infraestructura dañada y soporte financiero a sectores productivos.

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Keiko Fujimori ofrece declaraciones sobre las obras de prevención ante el Fenómeno El Niño durante su visita a la región de Piura.

Monto global y duración del subsidio a damnificados

De acuerdo con lo expuesto por la jefa de Estado, el presupuesto de S/ 2,500 millones se distribuirá de forma progresiva a fin de atender tanto la emergencia inmediata como el período de recuperación posterior.

Período de entrega: Los Los subsidios se otorgarán durante un lapso de entre tres y cinco meses, según la magnitud del impacto y el nivel de necesidad de cada familia afectada.

Atención prioritaria: El programa contempla a poblaciones golpeadas por pérdidas habitacionales, destrucción de cultivos o afectación de su sustento económico en zonas declaradas en emergencia.

Articulación sectorial: El beneficio complementa los mecanismos vigentes de auxilio temporal, como el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) gestionado ante pérdidas totales de vivienda.

Fecha de inicio y grupos beneficiarios

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, precisó que el desembolso de los bonos extraordinarios comenzará en diciembre. La focalización abarcará principalmente a cuatro grupos críticos:

Damnificados por emergencias climáticas: Familias que han sufrido daños materiales severos por inundaciones, huaicos y desbordes de ríos. Pequeños productores agropecuarios: Comunidades rurales (principalmente en el sur y norte del país) que registren pérdidas en cabezas de ganado o hectáreas de cultivo debido a las anomalías meteorológicas. Hogares en pobreza extrema: Poblaciones de alta vulnerabilidad económica localizadas en las cuencas y quebradas con mayor nivel de riesgo. Jubilados y pensionistas de la ONP: Adultos mayores en situación de desprotección que requieran soporte económico ante el incremento del costo de vida originado por las emergencias.

Varios vehículos quedan atrapados por el desborde de agua en una carretera de Perú junto a un recuadro superpuesto de billetes de cien soles. (Infobae Perú)

Paquete integral frente a los fenómenos climáticos

El anuncio presidencial no se limita al auxilio monetario directo. El Gobierno detalló que el presupuesto complementario contempla:

S/ 13,000 millones en inversión de infraestructura pública, de los cuales S/ 6,000 millones irán al sector educación y S/ 7,000 millones a reactivar obras estratégicas paralizadas.

S/ 2,000 millones exclusivos para el mantenimiento preventivo y correctivo de vías y defensas ribereñas.

S/ 500 millones para subsidios energéticos y contención en precios de combustibles.

El Ejecutivo comunicó que en los próximos días se publicarán las resoluciones correspondientes con el padrón oficial y los canales de cobro (principalmente a través del Banco de la Nación) para las familias acreditadas.

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