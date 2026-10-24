Bono para damnificados por lluvias, huaicos e inundaciones: qué anunció el Gobierno

El Poder Ejecutivo oficializó las medidas económicas y de contingencia para mitigar las consecuencias de los desastres naturales asociados al Fenómeno El Niño. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la asignación de S/ 2,500 millones destinados a la entrega de bonos directos dirigidos a hogares en situación de vulnerabilidad y a personas damnificadas por huaicos, desbordes y precipitaciones torrenciales en distintas regiones del país.
Esta transferencia monetaria forma parte de un paquete fiscal global de S/ 18,000 millones, diseñado no solo para brindar asistencia social urgente, sino también para destinar recursos a obras de prevención, reconstrucción de infraestructura dañada y soporte financiero a sectores productivos.
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Monto global y duración del subsidio a damnificados
De acuerdo con lo expuesto por la jefa de Estado, el presupuesto de S/ 2,500 millones se distribuirá de forma progresiva a fin de atender tanto la emergencia inmediata como el período de recuperación posterior.
- Período de entrega: Los subsidios se otorgarán durante un lapso de entre tres y cinco meses, según la magnitud del impacto y el nivel de necesidad de cada familia afectada.
- Atención prioritaria: El programa contempla a poblaciones golpeadas por pérdidas habitacionales, destrucción de cultivos o afectación de su sustento económico en zonas declaradas en emergencia.
- Articulación sectorial: El beneficio complementa los mecanismos vigentes de auxilio temporal, como el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) gestionado ante pérdidas totales de vivienda.
Fecha de inicio y grupos beneficiarios
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, precisó que el desembolso de los bonos extraordinarios comenzará en diciembre. La focalización abarcará principalmente a cuatro grupos críticos:
- Damnificados por emergencias climáticas: Familias que han sufrido daños materiales severos por inundaciones, huaicos y desbordes de ríos.
- Pequeños productores agropecuarios: Comunidades rurales (principalmente en el sur y norte del país) que registren pérdidas en cabezas de ganado o hectáreas de cultivo debido a las anomalías meteorológicas.
- Hogares en pobreza extrema: Poblaciones de alta vulnerabilidad económica localizadas en las cuencas y quebradas con mayor nivel de riesgo.
- Jubilados y pensionistas de la ONP: Adultos mayores en situación de desprotección que requieran soporte económico ante el incremento del costo de vida originado por las emergencias.
Paquete integral frente a los fenómenos climáticos
El anuncio presidencial no se limita al auxilio monetario directo. El Gobierno detalló que el presupuesto complementario contempla:
- S/ 13,000 millones en inversión de infraestructura pública, de los cuales S/ 6,000 millones irán al sector educación y S/ 7,000 millones a reactivar obras estratégicas paralizadas.
- S/ 2,000 millones exclusivos para el mantenimiento preventivo y correctivo de vías y defensas ribereñas.
- S/ 500 millones para subsidios energéticos y contención en precios de combustibles.
El Ejecutivo comunicó que en los próximos días se publicarán las resoluciones correspondientes con el padrón oficial y los canales de cobro (principalmente a través del Banco de la Nación) para las familias acreditadas.
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