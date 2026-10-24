Tren Macho se reactiva nuevamente a sus 100 años: Estos son los distritos y regiones que unirá

El Tren Macho regresa desde este lunes 26 de octubre. - Crédito Andina

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‘Tren Macho’ está de vuelta. El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció el retorno del histórico Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el Tren Macho, después de un año de paralización.

Este servicio gratuito de pasajeros comenzará el lunes 26 de octubre en el tramo Chilca–Cuenca, con salidas los lunes. Exactamente, las zonas por las que pasará son están conectadas por Chilca, en Huancayo, y Cuenca, en Huancavelica. El tramo del Tren Macho comprende las siguientes paradas:

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La estación Chilca

La estación Manuel Tellería

Paradero Viques

Paradero Paccha Soccos

Paradero Chanca

Paradero Retama

Paradero Ingahuasi

Paradero Huarisca

Paradero Parco

Paradero Pilchaca

Paradero Cuenca.

El Ferrocarril conecta Huancayo Huancavelica. - Andina

Regresa el Tren Macho

El anuncio se realizó durante la celebración por los 100 años del ferrocarril, en la estación Chilca, en Huancayo, con la participación de la presidenta de la república, Keiko Fujimori; los ministros de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; así como autoridades regionales y locales.

El Ejecutivo resaltó que el reinicio del servicio facilitará el traslado de los pobladores de las comunidades ubicadas a lo largo de la ruta, especialmente de aquellas situadas al otro lado del río Mantaro, donde el tren es la única alternativa de transporte. Y su retorno permitirá a los pobladores desplazarse por motivos de trabajo y trasladar sus productos para comercializarlos.

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Con el servicio gratuito, los pasajeros también podrán ahorrar en sus traslados y reducir en aproximadamente 30 minutos el tiempo de viaje frente al recorrido por carretera, al evitar las esperas y los transbordos. Se estima que, entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre, el ahorro conjunto para los usuarios alcanzará los S/52 mil.

(ProInversión)

La ruta del Tren Macho

El recorrido entre Chilca, en Huancayo, y Cuenca, en Huancavelica, tendrá una duración aproximada de dos horas. El servicio atenderá a pobladores, profesores, personal médico, comerciantes y turistas.

El tramo comprende las estaciones Chilca y Manuel Tellería, además de nueve paraderos: Viques, Paccha Soccos, Chanca, Retama, Ingahuasi, Huarisca, Parco, Pilchaca y Cuenca.

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Se proyecta incorporar salidas los viernes desde fines de noviembre. Para la atención de pasajeros se cuenta con un autovagón habilitado y una locomotora con coches de pasajeros para reforzar el servicio en días festivos de mayor demanda.

Durante la ceremonia por el centenario del ferrocarril, las autoridades realizaron un recorrido en tren desde la estación Chilca hasta el paradero Viques.

El MTC planea repotenciar el Tren Macho. - Crédito MTC

MTC plantearía nuevas rutas

Hace unos días antes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones inauguró el Foro Internacional de Ferrocarriles, Inversión e Infraestructura “100 años del Tren Macho, nuevas rutas para la inversión y el desarrollo de los Andes”, un espacio de diálogo orientado a impulsar el desarrollo ferroviario, promover nuevas inversiones y fortalecer la conectividad del país.

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“Recuperar el Tren Macho significa mejorar la conectividad de las comunidades, facilitar el traslado de la población y avanzar hacia un sistema ferroviario integrado que contribuya al desarrollo económico y social del Perú”, sostuvo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal.

Así, durante la jornada se abordaron los avances y desafíos para la modernización del Tren Macho, las oportunidades de inversión y financiamiento para nuevas infraestructuras ferroviarias y el potencial de los ferrocarriles como corredores de desarrollo económico e integración territorial de los Andes. El encuentro reúne a representantes del sector público, organismos especializados y actores vinculados a la infraestructura y el transporte para intercambiar propuestas que contribuyan a fortalecer la conectividad ferroviaria del país.

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El Ferrocarril Huancayo–Huancavelica, conocido como el Tren Macho, es un medio de transporte fundamental para la movilidad de las comunidades de la zona y constituye una alternativa accesible para la población. En el marco del proceso de concesión, cuyo concedente es Proinversión y cuyo concesionario es COFEPERÚ, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene ejecutando acciones técnicas, administrativas y operativas para recuperar progresivamente el servicio de pasajeros, mientras se avanza hacia la fase de ejecución de la concesión. La reactivación del servicio beneficiará aproximadamente a 414 mil personas.