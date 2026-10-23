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Testículos pequeños, varicocele y edad: las claves de la infertilidad masculina, según especialista

La infertilidad masculina puede pasar inadvertida incluso en hombres con una vida sexual activa. Alteraciones genéticas y el uso de determinadas sustancias pueden afectar la capacidad reproductiva

Escroto y testículos - Perú - 4 de diciembre
Escroto y testículos - Perú - 4 de diciembre (Movember)
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La infertilidad no es un problema que deba evaluarse únicamente en las mujeres. La salud reproductiva masculina también influye en las posibilidades de lograr un embarazo y requiere una evaluación médica cuando existen dificultades para concebir. Así lo explicó el especialista en fertilidad Max Lazo, quien señaló que, cerca de la mitad de los problemas de fertilidad de una pareja pueden involucrar al hombre.

Uno de los principales exámenes para evaluar la fertilidad masculina es el espermatograma, una prueba que permite analizar una muestra de semen y estudiar características como la concentración de espermatozoides, su movilidad, morfología y vitalidad. Según Lazo, estos parámetros deben evaluarse en conjunto, ya que el número de espermatozoides no es el único indicador de la capacidad reproductiva.

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¿Qué factores pueden afectar la fertilidad masculina?

Entre las condiciones médicas que pueden comprometer la fertilidad masculina se encuentra el varicocele, una dilatación de las venas que rodean los testículos. El especialista explicó en diálogo con Exitosa que esta alteración puede elevar la temperatura en la zona testicular y afectar la producción de espermatozoides.

Testículos - Perú - 4 de diciembre
Testículos - Perú - 4 de diciembre (Instituto Urológico Dr. Hernán Ayala)

La edad también es un factor que debe considerarse. De acuerdo con Lazo, a partir de los 40 años puede disminuir la calidad espermática, así como el volumen del semen y la cantidad de espermatozoides. El especialista añadió que también existen alteraciones congénitas y genéticas que pueden afectar la capacidad reproductiva.

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Asimismo, advirtió sobre el uso de esteroides anabólicos para aumentar la masa muscular. Según explicó, el consumo de testosterona externa puede suprimir la producción hormonal propia del organismo y reducir la producción de espermatozoides, con consecuencias para la fertilidad.

El especialista también mencionó la exposición a sustancias contaminantes como un posible factor de riesgo. Sin embargo, la influencia de cada sustancia depende de su composición, el nivel de exposición y la evidencia disponible; por ello, no corresponde atribuir automáticamente un problema de fertilidad a un producto o hábito específico.

Tener una vida sexual activa no descarta problemas de fertilidad

Un hombre puede mantener el deseo sexual, tener erecciones y eyacular con normalidad, pero presentar alteraciones en la calidad de sus espermatozoides. Lazo enfatizó que el desempeño sexual y la capacidad reproductiva son aspectos distintos, por lo que la ausencia de dificultades sexuales no descarta un problema de fertilidad.

Por ello, cuando una pareja tiene dificultades para lograr un embarazo, la evaluación médica debe contemplar a ambos integrantes. Además del espermatograma, el especialista puede solicitar, según cada caso, una ecografía testicular, análisis hormonales u otras pruebas para investigar posibles causas.

¿Se puede preservar la fertilidad masculina?

La congelación de espermatozoides es una alternativa que puede evaluarse antes de determinados tratamientos médicos capaces de afectar la fertilidad, como la quimioterapia o la radioterapia. También puede considerarse antes de una vasectomía si el hombre desea conservar la posibilidad de utilizar sus espermatozoides en el futuro.

Lazo precisó que la reversión de una vasectomía mediante microcirugía no garantiza recuperar la fertilidad en todos los casos. Por ello, la decisión de preservar espermatozoides debe tomarse con orientación médica y de acuerdo con los planes reproductivos de cada persona.

El especialista recordó que los tratamientos de reproducción asistida pueden ofrecer alternativas cuando existen dificultades para concebir, aunque sus posibilidades de éxito varían según factores como la edad, el diagnóstico y las características reproductivas de la pareja.

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