Perú

¿Quién es Andrea San Martín? De los realities a una figura pública marcada por disputas y una denuncia por presunta agresión a su hija

La influencer inició su carrera en los realities peruanos y, con los años, mantuvo presencia en televisión y redes sociales mientras sus disputas familiares y legales la colocaron en el centro de la atención pública

Andrea San Martín permanece detenida en una comisaría de Miraflores tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija.
Andrea San Martín permanece detenida en una comisaría de Miraflores tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija.
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La detención de Andrea San Martín tras una denuncia por presunta agresión contra su hija menor volvió a colocar a la influencer en el centro de la atención pública. La exchica reality enfrenta diligencias policiales luego de una acusación presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija.

El caso fue difundido el jueves 22 de octubre por el programa Arriba mi gente. Según el informe, San Martín acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para dar su versión sobre una denuncia que la vincula con un presunto episodio de violencia física y psicológica en agravio de la menor. Quedó detenida y, luego de pasar por Medicina Legal II de Lima Este, fue trasladada a una dependencia policial de Miraflores, donde permanece bajo custodia.

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La denuncia está en etapa de investigación y no implica una declaración de responsabilidad penal. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público deberán recoger testimonios, revisar las evaluaciones médico-legales y valorar los demás elementos del expediente antes de definir las medidas que correspondan.

El episodio abre un nuevo capítulo en la trayectoria de San Martín, quien pasó de los realities de competencia a la creación de contenido digital, la conducción televisiva y los emprendimientos vinculados con la belleza y la maternidad. Sus relaciones sentimentales y disputas familiares también la mantuvieron durante años en la agenda de los programas de espectáculos.

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Un documento oficial con líneas resaltadas en amarillo y texto impreso, mostrado frente a una cámara de televisión con rótulos en pantalla
Un documento policial emitido en televisión detalla la denuncia contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija en Lima.

Andrea San Martín se hizo conocida en los realities peruanos

Nacida el 5 de octubre de 1989, Andrea San Martín inició su exposición mediática en programas de entretenimiento. Su primera aparición televisiva se produjo en Lima Limón, espacio en el que fue presentada como pareja de Deyvis Orosco, líder del Grupo Néctar. Ambos mantuvieron una relación de cerca de cuatro años.

Andrea San Martín en su primera aparición televisiva, en el programa 'Lima Limón'. Captura/América TV
Andrea San Martín en su primera aparición televisiva, en el programa 'Lima Limón'. Captura/América TV

A partir de esa exposición, la modelo pasó a formar parte de formatos de competencia como Bienvenida la tarde, Combate y Esto es Guerra. En ese periodo inició una relación con Sebastián Lizarzaburu, conocido como el “Hombre Roca”, con quien tuvo a su primera hija.

Andrea San Martín
Andrea San Martín

La relación entre San Martín y Lizarzaburu concentró buena parte de la atención durante su paso por los realities. Los dos protagonizaron separaciones y reconciliaciones que fueron seguidas por los programas de espectáculos. En 2015, la pareja volvió a distanciarse en medio de acusaciones públicas por celos, faltas de respeto y agresiones.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu en el set de 'Esto es Guerra'. América TV
Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu en el set de 'Esto es Guerra'. América TV

Ese mismo año, San Martín dio a luz a su primera hija. La maternidad marcó un cambio en su exposición pública y redujo su presencia en los programas de competencia.

Su carrera se trasladó a la conducción, los emprendimientos y las redes sociales

Luego de alejarse de los realities, San Martín incursionó en la conducción de espacios como Fama TV y La Banda del Chino. En 2018, tuvo a su segunda hija, producto de su corta relación con Juan Víctor Sánchez.

La figura de televisión se enfocó en la creación de contenido digital y en proyectos relacionados con el maquillaje y la belleza. A través de su cuenta de Instagram @mamaporpartidadoble, la influencer compartió contenidos sobre maternidad, crianza y su vida cotidiana. Esa actividad reforzó su presencia en redes sociales y la mantuvo vigente en la farándula local.

Andrea San Martín salió embarazada a los 20 días de salir con Juan Víctor Sánchez. Facebook/Archivo
Andrea San Martín salió embarazada a los 20 días de salir con Juan Víctor Sánchez. Facebook/Archivo

Su condición de madre pasó a ser uno de los ejes de su imagen pública. San Martín tiene dos hijas y sus diferencias con los padres de las menores fueron abordadas en reiteradas ocasiones por la prensa de espectáculos.

Tras su reconciliación con Sebastián Lizarzaburu, y más adelante su ruptura definitiva en 2022, ambos continuaron en contacto por la crianza de su hija. Los dos señalaron entonces que la relación estaba desgastada.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu con su hija
Andrea San Martín retomó su relación con Sebastián Lizarzaburu, pero finalmente, no llegó a buen puerto. (Instagram Andrea San Martín / Sebastián Lizarzaburu)

La relación con Juan Víctor Sánchez derivó en conflictos legales

En medio de esta situación, San Martín tuvo conflictos con Juan Víctor Sánchez, expiloto y padre de su segunda hija. Los desacuerdos entre ambos trascendieron el ámbito privado y llegaron a instancias judiciales.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la pensión de alimentos. En agosto de 2025, el Poder Judicial declaró fundada en parte una solicitud de San Martín y ordenó que Sánchez pagara una pensión mensual de S/ 2.000 a favor de la menor.

Las diferencias también involucraron el régimen de visitas, los viajes de la niña y el cumplimiento de acuerdos familiares. En octubre de 2025, ambos participaron en reuniones de conciliación, aunque los desacuerdos se mantuvieron.

Andrea San Martín advierte sobre su caso con Juan Víctor Sánchez: “Los procesos judiciales se van a continuar”.
Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez tuvieron constantes enfrentamientos.

La expareja también intercambió acusaciones públicas. Sánchez denunció anteriormente a San Martín por presunto maltrato psicológico contra su hija y difundió audios en los que se escuchaba a la influencer discutir con la menor. Ese proceso fue archivado, según se informó entonces.

Por su parte, San Martín anunció acciones legales contra Sánchez luego de que él hiciera declaraciones sobre un presunto caso de maltrato animal ocurrido en 2025. La influencer señaló que iniciaría una denuncia por presunta difamación agravada, violencia psicológica y desobediencia a la autoridad.

La nueva denuncia motivó la intervención policial

Según la documentación policial difundida por Arriba mi gente, Juan Víctor Sánchez presentó una denuncia contra Andrea San Martín por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar.

El informe indicó que San Martín acudió a la comisaría de Santa Felicia para colaborar con las diligencias y brindar su versión. En ese contexto, quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia.

De acuerdo con el parte citado por el programa, el incidente habría comenzado por una discusión relacionada con la alimentación de la menor. San Martín habría señalado que su hija quería comer golosinas, pese a que antes se había negado a consumir los alimentos que se le habían servido.

Andrea San Martín es intervenida tras conflicto con Juan Víctor por su hija
Andrea San Martín es intervenida tras conflicto con Juan Víctor por su hija

Esa versión deberá ser contrastada con la declaración del denunciante, las evaluaciones médicas, los testimonios y otros elementos que reúnan las autoridades.

Tras las diligencias en La Molina, Andrea San Martín fue trasladada a Medicina Legal II de Lima Este junto a su abogado, Wilmer Arica. Posteriormente, fue llevada a una comisaría de Miraflores. Consultada por la prensa, evitó pronunciarse sobre el fondo de la denuncia y afirmó que ofrecerá una conferencia cuando concluyan las diligencias pendientes.

La influencer fue trasladada a esa dependencia policial tras las diligencias en Medicina Legal de Lima Este, por una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor. América Hoy/ YouTube/ América TV

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