La lluvia llega a la Selva Central y desata la emoción de bomberos tras 19 días de lucha contra incendio forestal

Llega la lluvia para apagar los incendios

Guardar

Las precipitaciones registradas el jueves 22 de octubre fueron recibidas con emoción por bomberos voluntarios y comuneros de Tincareni y Tsyapo, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín. Tras más de 15 días de lucha contra los incendios forestales, la lluvia ayudó a sofocar focos de fuego y dio un respiro a quienes trabajaban para proteger los bosques y las comunidades nativas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a bomberos y pobladores celebrando la llegada del agua luego de jornadas de intenso trabajo en una zona afectada por el avance de las llamas. Las precipitaciones también contribuyeron a reducir la humareda, aunque todavía era necesario verificar si todos los focos habían sido controlados y descartar posibles rebrotes.

PUBLICIDAD

Incendio forestal permaneció activo durante 19 días

El incendio afectó los anexos de Tincareni y Tsyapo, pertenecientes a la comunidad nativa de Cutivireni, en Río Tambo. La emergencia movilizó a bomberos, combatientes forestales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), efectivos del Ejército y pobladores indígenas, quienes trabajaron para frenar el avance del fuego.

La falta de precipitaciones, las altas temperaturas y las dificultades para acceder a las zonas afectadas complicaron las labores de extinción. De acuerdo con reportes difundidos durante la emergencia, el incendio había consumido más de 2.000 hectáreas de bosques y vegetación.

Un grupo de bomberos festeja y se abraza bajo la lluvia en un área rural afectada por incendios forestales. (Infobae Perú)

Finalmente, el jueves 22 de octubre, después de 19 días de trabajo, los equipos de respuesta lograron extinguir el incendio. Sin embargo, se mantuvo la vigilancia en el área para detectar posibles reactivaciones y evitar que las llamas volvieran a propagarse.

PUBLICIDAD

Junín registró más de 6.300 hectáreas afectadas por incendios

La emergencia en Río Tambo se produjo en un contexto de múltiples incendios forestales en la región. Según informó la Agencia Andina el 21 de octubre, Junín registró 48 siniestros entre mayo y octubre de 2026, que afectaron más de 6.300 hectáreas de pastizales y vegetación en la sierra y la selva.

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez Loaiza, informó que 25 viviendas habían sido reportadas como afectadas por el incendio de Río Tambo, aunque advirtió que esa cifra podía aumentar conforme avanzara la evaluación de daños. Durante la emergencia también se desplegaron helicópteros, bomberos, personal militar y brigadistas para combatir las llamas.

PUBLICIDAD

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) advirtió que los incendios podrían continuar hasta diciembre y alertó sobre los riesgos de las quemas de pastizales y residuos agrícolas, prácticas que pueden salirse de control y afectar la vegetación, la fauna silvestre y los ecosistemas.

La llegada de las lluvias representó un alivio para los equipos que enfrentaron la emergencia en la Selva Central. No obstante, la extinción de este incendio no significa que todos los siniestros de Junín hayan sido controlados ni que haya desaparecido el riesgo de nuevas emergencias.

El drama de los bomberos en Apurímac

Aunque el periodo de lluvias en el país se extiende habitualmente de septiembre a abril, algunas zonas todavía presentan condiciones secas que favorecen la propagación de los incendios forestales. El Senamhi advirtió en octubre que persistían la escasez de precipitaciones, las altas temperaturas y la baja humedad en distintas regiones, entre ellas Apurímac. A estos factores se suman los fuertes vientos y las quemas de pastizales y residuos agrícolas, que pueden salirse de control y extender el fuego hacia bosques, cultivos y comunidades.

PUBLICIDAD

En medio de estas emergencias, los bomberos voluntarios de Abancay tuvieron que utilizar sus propios cascos para trasladar agua y combatir las llamas, debido a la falta de mangueras y mochilas aspersoras suficientes. Las imágenes difundidas por ATV expusieron las limitaciones con las que trabajaban para contener el fuego. Ante la escasez de equipos, organizaron una actividad denominada Bomberotón para recaudar fondos y adquirir implementos. La situación se suma a los problemas de operatividad reportados en agosto, cuando las dos autobombas de Abancay y Tamburco estaban fuera de servicio por fallas mecánicas y falta de mantenimiento.