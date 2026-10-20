El Senamhi revela qué regiones tendrán más lluvias y cuáles enfrentarán sequía por el ‘Mega Niño’

El Senamhi prevé que el fenómeno de El Niño extraordinario mantendrá su categoría durante los próximos tres meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que El Niño extraordinario, ya llamado por algunos expertos como el ‘Mega Niño’, mantenga esa categoría durante los próximos tres meses. El escenario contempla mayores lluvias en la costa norte, sobre todo en Tumbes y Piura, y deficiencias de precipitaciones en la sierra sur y parte de la Amazonía.

Rosario Julca, subdirectora del área de vigilancia atmosférica del Senamhi, explicó en TV Perú que el pronóstico de largo plazo se basa en rangos de probabilidad.

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La especialista señaló que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) monitorea la evolución del mar y de la atmósfera con el aporte de entidades científicas como el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto del Mar del Perú.

“Estamos hablando ya de un Niño extraordinario, de un Niño tanto costero como un Niño Global”, afirmó Julca. Según indicó, la previsión para los siguientes tres meses apunta a que el fenómeno se mantenga en esa magnitud.

La temperatura del mar en Tumbes y Piura registra anomalías de hasta cinco grados Celsius por encima de los valores normales. (Andina)

Mayores acumulados de lluvia

El calentamiento del mar frente a la costa peruana ya presenta anomalías de hasta cinco grados Celsius por encima de los valores normales en la costa norte. Julca precisó que en Tumbes y Piura se registran temperaturas del mar de entre 26 y 27 grados Celsius, niveles altos para la estación de primavera.

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La especialista recordó que durante el mes anterior se registró una lluvia puntual en una estación de Cañaveral, en Tumbes, donde se acumularon aproximadamente 80 milímetros en un día. El valor habitual para esa zona ronda los cinco milímetros, mientras que el acumulado mensual puede llegar a 20 milímetros.

“En solo un día, hemos superado todo ese umbral”, señaló la subdirectora del Senamhi.

El organismo espera que, desde diciembre y durante el verano, las precipitaciones intensas se presenten con mayor frecuencia. El fenómeno costero tendría impactos en toda la franja litoral, desde Tumbes hasta la costa central, según la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

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Las inundaciones pueden interrumpir el acceso de niñas y niños a escuelas, centros de salud y otros servicios básicos en las zonas de mayor riesgo frente a El Niño. (UNICEF)

En la costa de Lima y Áncash, el mar alcanza temperaturas cercanas a los 24 grados Celsius, una cifra que Julca calificó como elevada para esta época. No obstante, los mayores acumulados de lluvia se concentrarían en Tumbes y Piura.

Las lluvias frecuentes

El aumento de las precipitaciones durante la temporada de verano puede elevar el caudal y el nivel de los ríos. Esa situación puede propiciar la activación de quebradas y movimientos en masa en zonas ubicadas desde la cuenca media hacia la parte costera.

Julca explicó que las lluvias propias de diciembre en adelante tendrían una intensidad y frecuencia mayores bajo la influencia del Niño costero. “Van a ser mucho más intensas, mucho más frecuentes”, sostuvo.

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La funcionaria advirtió que la vulnerabilidad de la población depende también de la ubicación de viviendas y asentamientos en zonas donde antes hubo activación de quebradas o crecidas de ríos. En esos lugares, las condiciones podrían repetirse ante lluvias continuas e intensas.

Residentes y rescatistas caminan por calles anegadas en una localidad peruana afectada por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

El Senamhi informó que cuenta con dos radares meteorológicos para seguir el desplazamiento de las lluvias casi en tiempo real. Uno de ellos permite observar las condiciones que se originan en sectores de Piura como Morropón y Ayabaca, así como su posible avance hacia zonas costeras de Talara y Sechura.

Además, el Senamhi emite avisos meteorológicos con tres días de anticipación, pronósticos para las próximas 24 horas e información inmediata sobre lluvias previstas para las siguientes horas.

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La sierra sur y Amazonía

El Niño global, asociado al calentamiento del Pacífico central, tendría un efecto distinto al registrado en la costa. Julca indicó que este escenario puede generar deficiencias de lluvias en los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

También se esperan menores precipitaciones en sectores de la Amazonía, como Loreto, Ucayali y Madre de Dios. La especialista aclaró que este pronóstico no supone una ausencia total de lluvias.

Un campo agrícola en Perú muestra plantas de papa marchitas en un terreno agrietado debido a la falta de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Va a llover, pero de manera más puntual y de manera mucho más ligera a lo que debería llover en el verano”, explicó.

En las zonas altas del extremo sur ya predominan condiciones secas, con ausencia de nubosidad y lluvias. Durante el día se presentan cielos despejados y radiación solar, mientras que durante la noche se registran heladas meteorológicas.

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El Senamhi reportó temperaturas de hasta -15 grados Celsius en localidades ubicadas por encima de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, principalmente en sectores altos de Puno, Cusco, Moquegua y Tacna.