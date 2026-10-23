Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 23 de octubre de 2026

Osinergmin dispone de una herramienta digital que muestra el estado de los locales, las direcciones y los valores reportados por los operadores para cada tipo de carburante

Surtidores de combustible con letreros de precios, mangueras de colores, vehículos estacionados y la señalización de Osinergmin bajo un techo.
Una estación de servicio en Lima exhibe paneles con las tarifas de gasolina, diésel y gas vehicular bajo la supervisión de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los conductores que busquen abastecerse este viernes 23 de octubre pueden consultar los valores declarados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) antes de dirigirse a una estación de servicio. La herramienta permite ubicar grifos por distrito, contrastar tarifas y verificar qué productos figuran disponibles.

Las tarifas pueden modificarse durante el día, pues cada operador declara sus propios precios. Por ese motivo, los montos disponibles durante la jornada del viernes 23 deben verificarse poco antes de iniciar el recorrido, sobre todo si el conductor necesita gasohol regular, gasohol premium, Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular o diésel.

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Manos sostienen un teléfono móvil con un mapa digital frente al capó de un automóvil y un surtidor de combustible con varias mangueras.
Un conductor consulta los precios y la disponibilidad de combustibles en la aplicación de Osinergmin antes de abastecer su vehículo en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 puede variar S/ 4,70 por galón entre grifos de Lima

La diferencia entre el menor y el mayor valor del diésel B5 S-50 UV puede incidir en el gasto de vehículos particulares, unidades de transporte de pasajeros y camiones. Una carga de 15 galones, por ejemplo, puede representar una distancia de S/ 70,50 entre las tarifas ubicadas en los extremos de la consulta.

Entre las referencias de precios más bajos identificadas para este combustible figuran establecimientos ubicados en distritos del norte y centro de Lima. Los montos corresponden a grifos específicos, por lo que no representan una tarifa uniforme para toda la zona.

  • Carabayllo: desde S/ 23,29 por galón.
  • Comas: desde S/ 24,10 por galón.
  • Rímac: desde S/ 24,94 por galón.

La ubicación del establecimiento debe formar parte de la decisión de compra. Un precio menor puede perder parte de su ventaja si el conductor debe recorrer una distancia extensa, enfrenta congestión o consume combustible adicional antes de llegar al grifo elegido.

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Automóvil plateado en una avenida con tráfico vehicular situada entre dos estaciones de servicio y un letrero de Osinergmin.
Un automóvil circula por el tráfico de una avenida en Lima entre dos estaciones de servicio con diferentes ofertas de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular y el premium también registran diferencias por distrito

El gasohol regular registró valores entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en la consulta general del jueves 22. La distancia entre ambos extremos fue de S/ 3. Para un vehículo que requiere 12 galones, esa brecha puede representar S/ 36, siempre que el traslado hasta la estación con la menor tarifa no absorba ese ahorro.

En algunos distritos aparecieron precios iniciales por debajo de los montos observados en el resultado general. Los usuarios deben comprobar la vigencia de cada dato antes de acudir al local, debido a que la información depende de lo declarado por cada establecimiento.

  • Villa El Salvador: desde S/ 20,09 por galón.
  • Los Olivos: desde S/ 20,48 por galón.
  • San Juan de Lurigancho: desde S/ 20,65 por galón.

El gasohol premium, destinado a vehículos cuyos fabricantes recomiendan un mayor octanaje, mostró precios desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón. La diferencia alcanzó S/ 4,90 por galón. En Villa El Salvador se encontraron referencias desde S/ 21,39, mientras que en San Miguel los valores iniciales partieron desde S/ 21,99.

Una mano sostiene un teléfono con la pantalla de Facilito de Osinergmin frente a cuatro surtidores de combustible de una estación de servicio.
Un teléfono móvil despliega la aplicación Facilito de Osinergmin para consultar precios frente a los surtidores de una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se cobra por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La comparación entre productos requiere considerar que no todos se venden con la misma unidad de medida. El GNV se comercializa por metro cúbico, mientras que el diésel B5, los gasoholes y el GLP vehicular se expenden por galón. Por ello, no resulta útil contrastar directamente el valor nominal de un metro cúbico de gas con el de un galón de combustible líquido.

El gasto final depende del rendimiento del motor, el tipo de vehículo, el sistema de conversión en las unidades a gas, el recorrido diario y la disponibilidad de estaciones en la ruta habitual. En el caso del GLP y del GNV, el usuario debe confirmar que el grifo seleccionado cuente con el producto antes de trasladarse.

Mapa de distritos de Lima con divisiones en colores, íconos de surtidores de combustible, cifras numéricas y un emblema circular azul.
Un mapa urbano de Lima compara los precios de referencia de los combustibles en siete distritos de la capital peruana junto con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las estaciones ofrecen los cinco productos al mismo tiempo. La oferta puede variar según el distrito, el abastecimiento disponible, el horario de atención y la decisión de cada operador. Facilito permite identificar esa información mediante sus filtros de búsqueda.

Antes de iniciar el recorrido, los usuarios pueden revisar estos aspectos en la plataforma de Osinergmin:

  • Que el grifo aparezca como operativo.
  • Que el combustible requerido figure como disponible.
  • Que el monto corresponda al producto elegido.
  • Que la distancia no absorba el ahorro previsto.
  • Que el precio del surtidor coincida con el declarado en la plataforma.
  • Que la ruta no incluya tramos con tráfico intenso o desvíos prolongados.
Pantalla de teléfono inteligente con un mapa de Lima, marcadores de estaciones de servicio y logotipos de Facilito y Osinergmin.
La aplicación Facilito de Osinergmin ubica estaciones de combustible como GNV, GLP, diésel y gasohol en un mapa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite ordenar los grifos por precio, cercanía y combustible disponible

La plataforma oficial de Osinergmin incluye filtros por departamento, provincia, distrito, combustible y distancia. Tras completar la búsqueda, el sistema muestra el nombre de la estación, su dirección, los productos disponibles, el precio reportado y la condición operativa del local.

La alternativa con el precio más bajo no siempre implica el menor desembolso total. Un conductor puede evaluar si el ahorro por galón compensa el tiempo de viaje, el tránsito y el combustible utilizado para llegar a otra zona. Esta comparación resulta más útil cuando existen varias estaciones próximas con ofertas distintas.

Manos sostienen un teléfono móvil mostrando la app Facilito con un mapa de estaciones de servicio y precios de gasolina, GLP, GNV y diésel. Una tarjeta de Osinergmin está en la mesa.
Una persona consulta en la aplicación Facilito de Osinergmin los precios de gasolina, GLP, GNV y diésel en diversas estaciones de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presupuesto de abastecimiento también depende del estado del vehículo. La presión adecuada de los neumáticos, el mantenimiento del motor, la revisión de filtros e inyectores, el peso transportado y la forma de conducción influyen en el consumo. Revisar tarifas cercanas antes de cargar combustible permite calcular el gasto con información actualizada.

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