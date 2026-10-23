Perú Deportes

Reimond Manco reveló por qué no jugó en Independiente de Avellaneda ni fichó por Benfica de Portugal: “Ya tenía pasajes”

El exfutbolista peruano contó los detalles de las ofertas que recibió tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub-17: el club argentino apareció con todo listo, pero su entorno ya miraba hacia Europa

El exvolante peruano revela que tenía pasajes a Lisboa, donde el club portugués ofrecía trasladar a toda su familia, empleo para su madre y una adaptación más sencilla por el idioma (Juego Cruzado)
Guardar

Reimond Manco tenía el mundo por delante. Después de deslumbrar en el Sudamericano Sub-17, los teléfonos no pararon de sonar. Desde el Río de la Plata llegó Independiente de Avellaneda con una propuesta concreta y llamativa; desde el viejo continente, el PSV Eindhoven y el Benfica de Portugal ponían los ojos en el joven volante peruano.

Años después, sentado frente a las cámaras del programa Juego Cruzado, Manco repasó esos momentos con una mezcla de nostalgia y algo que se parece, sin disimulo, al arrepentimiento. Sobre todo cuando llegó el turno de hablar del club portugués.

PUBLICIDAD

La visita sorpresa en Matute

Reimond Manco – Independiente de Avellaneda – Benfica – Perú – deportes – 22 octubre
Independiente de Avellaneda llegó a Matute con el contrato listo y una camiseta personalizada con el apellido de Reimond Manco. Sin embargo, la posibilidad de jugar en Europa pesó más y el fichaje por el club argentino no se concretó. (PSV)

La historia con Independiente tiene todos los ingredientes de una escena de película. Los enviados del club de Avellaneda no llamaron para pedir una reunión formal ni enviaron un correo con los términos de la oferta. Fueron directamente al estadio de Matute, sede de Alianza Lima, con el contrato impreso y una camiseta ya confeccionada con el apellido Manco en la espalda. Allí esperaban a Raúl González—representante del jugador— y al padre del futbolista.

“Nos citaron a Raúl y a mi papá a Matute. Y cuando llegamos estaba toda la directiva, bueno, gente que había mandado Independiente ya con el contrato, la camiseta, con Manco atrás y toda la vaina”, recordó el exfutbolista durante la entrevista.

PUBLICIDAD

El propio Carlos Franco, dirigente aliancista, ya daba el pase por cerrado. Alianza Lima había avanzado en las negociaciones y el acuerdo parecía encaminado. Sin embargo, el entorno de Manco frenó todo. La respuesta fue un no rotundo. Los enviados argentinos se retiraron con la camiseta bajo el brazo. “Se llevaron hasta la camiseta”, dijo Manco entre risas, con la distancia que da el tiempo.

La razón del rechazo era, en apariencia, sólida: había ofertas europeas sobre la mesa y la prioridad era cruzar el Atlántico. Sudamérica podía esperar. O eso creían.

El PSV y la escala que nunca fue

Reimond Manco – Independiente de Avellaneda – Benfica – Perú – deportes – 22 octubre
Reimond Manco recordó que estuvo en Eindhoven junto a su representante cuando surgió la posibilidad de viajar a Lisboa para negociar con Benfica. La cercanía entre ambas ciudades alimentó una oportunidad que, finalmente, no llegó a concretarse. (PSV)

Con Europa como destino elegido, el nombre que sonaba con más fuerza era el del PSV Eindhoven, el club neerlandés donde Jefferson Farfán ya había dejado huella. La referencia del delantero peruano estaba muy presente en el ambiente, y el camino parecía trazado. Finalmente, el peruano se decidió por el equipo de los Países Bajos y ahí se quedó dos temporadas, pero sin mayos suceso.

Lo que Manco reveló en Juego Cruzado tiene un detalle geográfico que resume bien la oportunidad que se escapó: estando en Eindhoven junto a su representante, el propio Franco le señaló al padre del jugador que Lisboa quedaba apenas a una hora de distancia. Era una invitación implícita a dar un paso más y cerrar la negociación con el Benfica. No ocurrió.

“Estábamos en Eindhoven con Carlos Franco y le decía a mi papá: ‘Señor, de acá a Lisboa hay una hora, vamos’”, contó Manco, reproduciendo las palabras de su agente con una sonrisa que dejaba entrever lo cerca que estuvo de tomar ese vuelo.

El arrepentimiento portugués

Reimond Manco – Independiente de Avellaneda – Benfica – Perú – deportes – 22 octubre
Benfica representaba mucho más que una oportunidad futbolística para Reimond Manco: la propuesta incluía trasladar a su familia a Portugal y facilitar la adaptación por el idioma. Años después, el exjugador recordó esa opción con pesar. (PSV)

Si hay un capítulo de esa etapa que Manco revisita con genuino pesar, es el del Benfica. No porque el club fuera más grande o más prestigioso que el PSV, sino por lo que la oferta incluía más allá del fútbol.

El conjunto lisboeta no se limitó a ofrecer condiciones deportivas. La propuesta contemplaba el traslado de toda la familia del jugador a Portugal, con empleo incluido para su madre. A eso se sumaba una ventaja que, para un joven peruano que daba sus primeros pasos fuera de su país, no era menor: el idioma. El portugués, mucho más cercano al español que el neerlandés, habría facilitado la adaptación en todos los planos de la vida cotidiana.

“En Benfica iba a ir con toda mi familia. Y encima trabajo para mi vieja. Y el idioma de Portugal, mucho más fácil, el fútbol también”, enumeró Manco, con la claridad de quien repasa una decisión que, vista desde hoy, luce distinta.

Incluso tenía los pasajes comprados. Todo estaba listo para partir hacia Lisboa. Pero algo en la cadena de decisiones se interrumpió, y Portugal quedó como una postal sin visitar.

“Yo en Benfica ya tenía pasajes comprados, todo”, remarcó el exfutbolista, dejando en el aire una pregunta que nadie en el estudio se animó a responder del todo: qué habría pasado si ese vuelo hubiera despegado.

Temas Relacionados

Reimond MancoIndependiente de AvellanedaBenficaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Los torneos continentales concentran la atención con cruces de alto interés y la expectativa por los minutos que puedan sumar los jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del esperado clásico por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El vigente tricampeón buscará imponer su jerarquía ante el elenco chorrillano en uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha. Revisa todos los detalles del enfrentamiento

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del esperado clásico por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, Fase 1: partidos, horarios y canal TV

La segunda jornada se jugará este sábado 24 y domingo 25 de octubre con seis encuentros en el Polideportivo Lucha Fuentes. Revisa toda la información

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Con presencia peruana, así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026: cruces y dónde ver partidos

La portera peruana Maryory Sánchez competirá junto al Deportivo Cali con la intención de hacerse un lugar entre los cuatro mejores del certamen que se disputa en Quito

Con presencia peruana, así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026: cruces y dónde ver partidos

Patrick Zubczuk no se desalienta pese a alarmante declive del Deportivo Garcilaso en Torneo Clausura 2026: “Sabemos que seguimos en la lucha”

El portero peruano confía en que el ‘pedacito de cielo’ se recuperará después de enlazar dos caídas que han desembocado en el alejamiento del primer lugar, donde habían permanecido por un buen tiempo

Patrick Zubczuk no se desalienta pese a alarmante declive del Deportivo Garcilaso en Torneo Clausura 2026: “Sabemos que seguimos en la lucha”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Rafael Belaúnde revela que llama a su esposa desde penales para probar fallas de bloqueadores: “Siempre me ha contestado”

Ministro Rafael Belaúnde revela que llama a su esposa desde penales para probar fallas de bloqueadores: “Siempre me ha contestado”

Katherine Ampuero explotó contra el jefe de Sunedu por negar una denuncia de acoso sexual delante de la víctima: “Es inaceptable”

Jorge Nieto anuncia posibles sanciones a senadores de su partido que “rompieron la disciplina” al apoyar facultades de Fujimori

Fujimorista Patricia Juárez señala que el canto de su colega Carlos Mesía la sorprendió: “Ha estado con alta dosis de estrés”

Embajador Bernie Navarro responde a pedido de diputada de Buen Gobierno sobre finaciamiento de USAID: “No regresará”

ENTRETENIMIENTO

Agenda cultural en Lima del 23 al 30 de octubre: ferias, música criolla y propuestas de Halloween cierran el mes

Agenda cultural en Lima del 23 al 30 de octubre: ferias, música criolla y propuestas de Halloween cierran el mes

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez: cronología de un conflicto que volvió a la televisión

¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

Fiscalía de Familia inició investigación preliminar contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija

Pamela López lanza duras críticas contra Pamela Franco tras plantarla en citación: “Las clandestinas con las clandestinas”

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del esperado clásico por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Con presencia peruana, así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026: cruces y dónde ver partidos

Patrick Zubczuk no se desalienta pese a alarmante declive del Deportivo Garcilaso en Torneo Clausura 2026: “Sabemos que seguimos en la lucha”