Reimond Manco reveló por qué no jugó en Independiente de Avellaneda ni fichó por Benfica de Portugal: “Ya tenía pasajes”

El exvolante peruano revela que tenía pasajes a Lisboa, donde el club portugués ofrecía trasladar a toda su familia, empleo para su madre y una adaptación más sencilla por el idioma (Juego Cruzado)

Guardar

Reimond Manco tenía el mundo por delante. Después de deslumbrar en el Sudamericano Sub-17, los teléfonos no pararon de sonar. Desde el Río de la Plata llegó Independiente de Avellaneda con una propuesta concreta y llamativa; desde el viejo continente, el PSV Eindhoven y el Benfica de Portugal ponían los ojos en el joven volante peruano.

Años después, sentado frente a las cámaras del programa Juego Cruzado, Manco repasó esos momentos con una mezcla de nostalgia y algo que se parece, sin disimulo, al arrepentimiento. Sobre todo cuando llegó el turno de hablar del club portugués.

PUBLICIDAD

La visita sorpresa en Matute

Independiente de Avellaneda llegó a Matute con el contrato listo y una camiseta personalizada con el apellido de Reimond Manco. Sin embargo, la posibilidad de jugar en Europa pesó más y el fichaje por el club argentino no se concretó. (PSV)

La historia con Independiente tiene todos los ingredientes de una escena de película. Los enviados del club de Avellaneda no llamaron para pedir una reunión formal ni enviaron un correo con los términos de la oferta. Fueron directamente al estadio de Matute, sede de Alianza Lima, con el contrato impreso y una camiseta ya confeccionada con el apellido Manco en la espalda. Allí esperaban a Raúl González—representante del jugador— y al padre del futbolista.

“Nos citaron a Raúl y a mi papá a Matute. Y cuando llegamos estaba toda la directiva, bueno, gente que había mandado Independiente ya con el contrato, la camiseta, con Manco atrás y toda la vaina”, recordó el exfutbolista durante la entrevista.

PUBLICIDAD

El propio Carlos Franco, dirigente aliancista, ya daba el pase por cerrado. Alianza Lima había avanzado en las negociaciones y el acuerdo parecía encaminado. Sin embargo, el entorno de Manco frenó todo. La respuesta fue un no rotundo. Los enviados argentinos se retiraron con la camiseta bajo el brazo. “Se llevaron hasta la camiseta”, dijo Manco entre risas, con la distancia que da el tiempo.

La razón del rechazo era, en apariencia, sólida: había ofertas europeas sobre la mesa y la prioridad era cruzar el Atlántico. Sudamérica podía esperar. O eso creían.

El PSV y la escala que nunca fue

Reimond Manco recordó que estuvo en Eindhoven junto a su representante cuando surgió la posibilidad de viajar a Lisboa para negociar con Benfica. La cercanía entre ambas ciudades alimentó una oportunidad que, finalmente, no llegó a concretarse. (PSV)

Con Europa como destino elegido, el nombre que sonaba con más fuerza era el del PSV Eindhoven, el club neerlandés donde Jefferson Farfán ya había dejado huella. La referencia del delantero peruano estaba muy presente en el ambiente, y el camino parecía trazado. Finalmente, el peruano se decidió por el equipo de los Países Bajos y ahí se quedó dos temporadas, pero sin mayos suceso.

PUBLICIDAD

Lo que Manco reveló en Juego Cruzado tiene un detalle geográfico que resume bien la oportunidad que se escapó: estando en Eindhoven junto a su representante, el propio Franco le señaló al padre del jugador que Lisboa quedaba apenas a una hora de distancia. Era una invitación implícita a dar un paso más y cerrar la negociación con el Benfica. No ocurrió.

“Estábamos en Eindhoven con Carlos Franco y le decía a mi papá: ‘Señor, de acá a Lisboa hay una hora, vamos’”, contó Manco, reproduciendo las palabras de su agente con una sonrisa que dejaba entrever lo cerca que estuvo de tomar ese vuelo.

PUBLICIDAD

El arrepentimiento portugués

Benfica representaba mucho más que una oportunidad futbolística para Reimond Manco: la propuesta incluía trasladar a su familia a Portugal y facilitar la adaptación por el idioma. Años después, el exjugador recordó esa opción con pesar. (PSV)

Si hay un capítulo de esa etapa que Manco revisita con genuino pesar, es el del Benfica. No porque el club fuera más grande o más prestigioso que el PSV, sino por lo que la oferta incluía más allá del fútbol.

El conjunto lisboeta no se limitó a ofrecer condiciones deportivas. La propuesta contemplaba el traslado de toda la familia del jugador a Portugal, con empleo incluido para su madre. A eso se sumaba una ventaja que, para un joven peruano que daba sus primeros pasos fuera de su país, no era menor: el idioma. El portugués, mucho más cercano al español que el neerlandés, habría facilitado la adaptación en todos los planos de la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

“En Benfica iba a ir con toda mi familia. Y encima trabajo para mi vieja. Y el idioma de Portugal, mucho más fácil, el fútbol también”, enumeró Manco, con la claridad de quien repasa una decisión que, vista desde hoy, luce distinta.

Incluso tenía los pasajes comprados. Todo estaba listo para partir hacia Lisboa. Pero algo en la cadena de decisiones se interrumpió, y Portugal quedó como una postal sin visitar.

“Yo en Benfica ya tenía pasajes comprados, todo”, remarcó el exfutbolista, dejando en el aire una pregunta que nadie en el estudio se animó a responder del todo: qué habría pasado si ese vuelo hubiera despegado.

PUBLICIDAD