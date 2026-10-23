Con presencia peruana, así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026: cruces y dónde ver partidos

Con presencia peruana, así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026: cruces y canal TV online (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fase de grupos llegó a su fin y los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores Femenina 2026 ya conocen sus cruces de cuartos de final. La siguiente etapa reunirá a tres clubes brasileños, dos colombianos, dos paraguayos y un ecuatoriano en Quito, donde el torneo definirá a sus semifinalistas.

La única presencia peruana en esta instancia será la de Maryory Sánchez, arquera de Deportivo Cali. La guardameta recuperó la titularidad en la última jornada del Grupo D, luego de cumplir una fecha de suspensión, y participó en el triunfo 3-2 ante Universidad de Chile que aseguró el primer lugar de su serie.

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La portera nacional tendrá ahora un desafío de eliminación directa frente a Olimpia. El cruce pondrá en juego el pase a las semifinales y exigirá mayor atención defensiva de las colombianas, que encajaron dos tantos en un tramo corto ante Universidad de Chile pese a tener una diferencia de tres goles.

Maryory Sánchez y Deportivo Cali sacaron boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Deportivo Cali.

Los cuartos de final se resolverán a partido único. No habrá revancha, por lo que un empate durante los 90 minutos llevará la definición a la tanda de penales, según el reglamento del certamen. Las semifinales se jugarán el miércoles 28 de octubre y la final está programada para el sábado 31.

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El cuadro también confirma el peso de Brasil en el torneo. Corinthians, actual campeón, avanzó con puntaje perfecto en el Grupo A, mientras Palmeiras lideró el Grupo B. Cruzeiro, por su parte, terminó primero en el Grupo C y completó la presencia brasileña en la ronda de los ocho mejores.

Colombia tendrá dos representantes, con Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Paraguay clasificó con Libertad y Olimpia, mientras Independiente del Valle será el único club ecuatoriano que continuará en carrera. La presencia argentina y chilena terminó en la fase inicial.

La programación de la Copa Libertadores Femenina 2026 - crédito Conmebol

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026

Los emparejamientos quedaron definidos de la siguiente manera:

Corinthians vs. Independiente del Valle / sábado 24 de octubre

Palmeiras vs. Independiente Santa Fe / sábado 24 de octubre

Cruzeiro vs. Libertad / domingo 25 de octubre

Deportivo Cali vs. Olimpia / domingo 25 de octubre

La programación oficial con los horarios de cada encuentro todavía debía ser confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Todos los partidos de esta ronda se desarrollarán en Quito.

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Dónde ver cuartos de final de Copa Libertadores Femenina

La Copa Libertadores Femenina 2026 podrá seguirse en Perú mediante Pluto TV, una plataforma gratuita que también transmitirá los encuentros para Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Los partidos estarán disponibles, además, a través de las transmisiones en directo del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores. La oferta puede variar según la ubicación del usuario y la programación de cada señal.

En Brasil, el torneo cuenta con diversas alternativas de transmisión, entre ellas Sportv, N Sports, Cazé TV, X Sports, UOL, Palmeiras TV y Pluto TV. Colombia tendrá la señal de Win Sports y Pluto TV, mientras que Chile contará con Chilevisión y la plataforma digital.

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La pobre participación de Universitario en Quito

Universitario cerró una participación negativa en Quito. El equipo dirigido por Carlos Véliz perdió sus tres partidos, acabó último en el Grupo B y registró cero puntos en la tabla.

El debut fue una derrota por 1-0 ante Palmeiras. Mía Shalit evitó una diferencia mayor con varias intervenciones, pero Brena Carolina marcó el único gol del partido a los 15 minutos. Universitario resistió, aunque no pudo sostener la posesión ni generar suficientes ocasiones.

El cuadro 'crema' dio pelea, pero no pudo evitar la derrota por 4-2 y quedó sin chances de clasificación a falta de un partido - Crédito: Conmebol.

La segunda fecha confirmó la eliminación anticipada. Independiente del Valle venció 4-2 al cuadro peruano con un autogol de Stephanie Lacoste y tantos de Nicole Charcopa, Karol Murcia y Karen Páez. Pierina Núñez anotó un doblete, pero los errores defensivos volvieron a condicionar el resultado.

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En el cierre, Belgrano derrotó 4-2 a Universitario. Karen Araya convirtió los dos tantos peruanos, mientras Florencia Ceballos firmó un triplete para el club argentino. La campaña terminó con cuatro goles a favor, nueve en contra y sin opciones de avanzar.