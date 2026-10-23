¿Por qué hay que dejar de ser espectador de la propia vida? Novela de Federico León y León retrata la importancia de la juventud, las decisiones y la memoria

Un estudiante universitario observa un mapamundi con rutas trazadas desde Lima hacia diversas capitales del mundo en una recreación histórica ambientada en 1989. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Federico León y León sitúa su nueva novela en 1989, un año de cambios internacionales y crisis peruana, para narrar la búsqueda de sentido de un joven que quiere dejar de ser espectador de su propia vida. En El año en que todo pasó, Julián tiene 19 años, estudia en la universidad y cree que antes de diciembre debe vivir una experiencia que altere su destino.

La historia transcurre en Lima, mientras el país enfrenta la violencia terrorista y la hiperinflación. Desde esa realidad, el protagonista sigue las noticias que llegan desde distintos puntos del planeta. La caída del Muro de Berlín, las movilizaciones en Europa del Este, las protestas de Tiananmén, el Caracazo y los cambios políticos en América Latina forman parte de su vida cotidiana a través de diarios, revistas y conversaciones.

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El punto de partida de su obsesión es Mathias Rust, el joven alemán que en 1987 aterrizó una avioneta en la Plaza Roja de Moscú. Para Julián, aquel episodio prueba que una persona de su edad puede irrumpir en la historia. No busca repetir la hazaña, pero pretende encontrar una acción de intensidad similar, algo que le permita mirar hacia atrás y concluir que su paso por el mundo tuvo una dirección.

Una persona manipula documentos y recuerdos que conectan una mesa de trabajo de 1989 con una cápsula del tiempo en un entorno contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julián busca una experiencia extraordinaria mientras el mundo cambia a su alrededor

La necesidad de protagonizar un hecho decisivo lleva a Julián a inscribirse en un taller de escritura. Al comienzo, entiende ese espacio como una herramienta para estimular la imaginación y encontrar una gran idea. Con el avance de la novela, la escritura adquiere otro sentido: se convierte en una forma de ordenar aquello que no logra comprender en su vida familiar, afectiva y social.

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Un joven permanece sentado en un dormitorio decorado con carteles y reproductores de sonido representativos de la época de la novela de Federico León y León.

Federico León y León construye dos relatos que avanzan de manera paralela. Uno sigue las transformaciones que atravesaron el escenario internacional durante 1989; el otro acompaña la maduración de un joven limeño que descubre que los acontecimientos políticos, aun cuando suceden a miles de kilómetros, pueden modificar la manera en que alguien interpreta su presente.

El escritor Federico León y León posa frente a una biblioteca durante la presentación de su novela El año en que todo pasó.

“Son dos historias paralelas que se entrecruzan, la vida de un chico de 20 años y sus amigos y familia afectados por un contexto de grandes cambios a nivel mundial que van llegando al Perú”, explicó el autor. Para construir esa relación, elaboró una línea de tiempo que combinó los episodios de la vida de Julián con los sucesos internacionales de cada mes. La novela vincula la historia mundial con los cambios íntimos de su protagonista.

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La escritura modifica los recuerdos y abre una disputa entre realidad y ficción

En el taller, Julián empieza a narrar experiencias recientes, aunque pronto altera conversaciones, modifica situaciones e imagina hechos que no ocurrieron. Esa transformación no funciona solo como un recurso narrativo. El personaje encuentra en la escritura la posibilidad de intervenir sobre una realidad que, fuera de la página, percibe como caótica y difícil de controlar.

El autor planteó que Julián descubre una forma de reinterpretar el mundo ante la imposibilidad de concretar una proeza como la de Rust. “La escritura le permite ordenar aquello que en la realidad aparece como caótico. En ese territorio se siente todopoderoso, porque por primera vez puede intervenir sobre la realidad sin estar limitado por ella”, señaló León y León.

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La pregunta sobre la memoria atraviesa buena parte del libro. Julián no se limita a recordar: reconstruye. A través de sus textos, ensaya versiones de lo vivido y comprueba que los recuerdos tampoco permanecen intactos. La frontera entre lo ocurrido y lo narrado se vuelve cada vez menos nítida, hasta el punto de que la escritura parece tener una existencia propia dentro de la trama.

Varios ejemplares impresos de la novela El año en que todo pasó, escrita por el autor peruano Federico León y León, reposan sobre una mesa de madera.

El vínculo con su abuelo acelera el proceso de maduración del protagonista

En esa transición ocupa un lugar central Tavo, el abuelo de Julián. La relación entre ambos expone una dimensión familiar que acompaña las inquietudes políticas y personales del protagonista. El autor definió ese vínculo como el más importante para Julián al inicio de la novela y sostuvo que su transformación lo obliga a crecer con rapidez.

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El amor, las amistades, el ingreso al trabajo, las conversaciones familiares y las pérdidas se imponen sobre la idea inicial de una hazaña individual. Julián comienza el año con la convicción de que necesita realizar algo excepcional; hacia el final, entiende que los hechos que marcan una vida no siempre responden a una decisión planificada. Una despedida, un afecto o una conversación pueden modificar una identidad con mayor profundidad que una gran gesta.

Un estudiante camina por una calle de Lima entre automóviles antiguos, persianas cerradas y un quiosco de periódicos en una ambientación urbana de 1989. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novela incluye una cápsula del tiempo destinada a abrirse en 2026, un recurso que establece un contraste entre el clima de expectativas de 1989 y las incertidumbres del presente. Para Federico León y León, “todo lo que pasó” remite al proceso de formación emocional de Julián, atravesado por los cambios del mundo y por las experiencias que terminaron de moldear su conciencia.

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