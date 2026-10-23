Perú

Melcochita compra departamento de estreno a nombre de Heydi Amado y sus hijas Susan y Yessenia Villanueva explotan: “Da pena”

Susan y Yessenia Villanueva expresaron su malestar tras el reportaje de Magaly Medina sobre el inmueble atribuido al humorista, cuya titularidad recaería en su actual pareja, según los documentos mostrados

Susan Villanueva contó que le preguntó a su padre cómo financiaría el inmueble, mientras que Yessenia cuestionó la decisión del humorista. La adquisición fue expuesta en ‘Magaly TV La Firme’.
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La compra de un nuevo departamento por parte de Melcochita desató una nueva controversia en su entorno familiar. El cómico peruano Pablo Villanueva, de 90 años, habría adquirido un exclusivo inmueble que, según lo expuesto en el programa ‘Magaly TV La Firme’, fue inscrito a nombre de su actual pareja, Heydi Amado. La información generó la inmediata reacción de sus hijas mayores, Susan y Yessenia Villanueva, quienes expresaron su desacuerdo con la decisión y manifestaron su preocupación por la situación personal del artista.

El caso salió a la luz en el espacio conducido por Magaly Medina, que presentó documentos relacionados con la compraventa de la propiedad. De acuerdo con lo mostrado en el programa, el inmueble adquirido por el humorista tendría como titular a su actual pareja. La revelación puso nuevamente en el centro de la atención pública las diferencias que existen entre las hijas mayores del comediante y las mujeres que han formado parte de su vida sentimental.

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Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.

La noticia no pasó inadvertida para Yessenia Villanueva, quien se pronunció desde Estados Unidos y cuestionó que la propiedad no figure a nombre de su padre. La hija del artista utilizó palabras contundentes para expresar su malestar y puso en duda las intenciones de las personas que, desde su perspectiva, rodean al humorista.

“Lo que ha comprado es a nombre de Heydi. ¿Acaso dice Pablo Villanueva Melcochita? Da pena que a sus 90 años tenga mujeres que solo lo sangren”, manifestó Yessenia, según las declaraciones difundidas en el programa de espectáculos.

La hija del cómico recordó las conversaciones que mantuvo con la actual pareja de su padre y cuestionó el cambio de actitud entre ambas mujeres. Además, expresó su preocupación por el bienestar del artista. Captura: Magaly TV La Firme.

Susan Villanueva revela qué le contó Melcochita sobre el pago del departamento

Por su parte, Susan Villanueva también se pronunció sobre la adquisición del inmueble y brindó detalles de una conversación que mantuvo con su padre. La hija del humorista contó que le preguntó directamente cómo afrontaría el pago de la propiedad y cuál sería el compromiso económico que asumiría mensualmente.

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Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta que recibió fue la que posteriormente compartió ante las cámaras. Según relató, cuando consultó a Pablo Villanueva cuánto tendría que pagar cada mes, él le aseguró que el departamento ya estaba cancelado. “Yo le dije: ¿Cuánto tienes que dar mensual? Y me dijo: ‘No, no, ya el departamento está pagado al cash’”, contó Susan Villanueva.

Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.

El punto que más incomodidad habría generado entre las hijas mayores no sería únicamente la adquisición del departamento, sino que la propiedad aparezca a nombre de Heydi Amado. Esta circunstancia abrió nuevas interrogantes dentro de la familia y motivó que ambas expresaran públicamente sus reparos.

Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.

Susan Villanueva cuestiona reconciliación de Heydi Amado y Monserrat Seminario

La polémica por la compra del departamento no es el único motivo de las críticas de Susan Villanueva. En una reciente entrevista con el diario Trome, la hija de Melcochita también manifestó su rechazo al acercamiento entre Heydi Amado y Monserrat Seminario, quienes anunciaron que habían hecho las paces durante una aparición en televisión nacional.

Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.

La reconciliación llamó la atención debido a las diferencias que ambas habrían mantenido anteriormente. Para Susan, la decisión de mostrar públicamente ese acercamiento resultó cuestionable, especialmente por la relación que las dos mujeres mantienen con su padre y por los comentarios que, según aseguró, había escuchado en conversaciones privadas.

“Ya están facturando. Me parece una cosa tan baja porque está bien que una quiera hacer las paces, pero a puertas cerradas. Me da vergüenza ajena que la amante y la esposa estén en estos juegos, no lo entiendo porque hasta un día antes de que salieran a hablar de su amiste, Heydi odiaba a muerte a Monserrat y me decía que ella solo ‘sangraba’ a mi papá, pero ahora se lucen como madre e hija”, declaró Susan al citado medio.

Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.

“A mi papá no lo veo feliz”: la preocupación de Susan por Melcochita

En la misma entrevista, Susan Villanueva expresó su preocupación por el estado de ánimo de su padre y por la dinámica familiar que, desde su perspectiva, se habría establecido a su alrededor. La hija del comediante aseguró que tanto ella como su hermano mayor han tenido dificultades para mantener el contacto con las mujeres a las que cuestiona.

Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.

“A mí y a mi hermano mayor ellas nos han bloqueado. A mi papá no lo veo feliz, siendo un viejo de 90 años lo tienen trabajando y ellas dos bien sentadas tragando”, manifestó.

Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita habría pagado al contado su nuevo departamento, pero sus hijas cuestionan que esté a nombre de Heydi. Captura: Magaly TV La Firme.

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