Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida por presunta agresión a su hija

El extripulante de cabina abandonó la comisaría de Miraflores sin responder las preguntas de los periodistas. La investigación por la presunta agresión a su hija continúa, mientras se conoció una publicación de Dora Pilares, madre de la modelo. Captura: Magaly TV La Firme.

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La situación de Andrea San Martín continúa generando atención pública luego de que fuera denunciada por una presunta agresión en agravio de su hija. La noche de este jueves 22 de octubre, Juan Víctor, padre de la menor y quien presentó la denuncia, salió de la comisaría de Miraflores, donde la exchica reality permanecía detenida, mientras las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes.

La presencia del extripulante de cabina no pasó inadvertida para los periodistas que aguardaban información sobre el caso. Apenas lo vieron salir del recinto policial, los hombres de prensa se acercaron para preguntarle por el avance de las investigaciones y por la situación de su hija, quien habría tenido que pasar por una entrevista en cámara Gesell como parte de las diligencias relacionadas con la denuncia.

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Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, Juan Víctor optó por mantener silencio. Pese a la insistencia de los reporteros, no respondió las preguntas ni ofreció detalles sobre lo sucedido. En medio del seguimiento de las cámaras, se dirigió al vehículo que lo esperaba y se retiró sin brindar declaraciones.

La decisión de no pronunciarse públicamente se produjo en un momento en el que el caso continuaba en desarrollo y las autoridades debían esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados. Hasta el momento, el silencio del padre de la menor no permite establecer cuál es su posición frente a las diligencias en curso más allá de la denuncia que presentó contra la madre de su hija.

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Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

Juan Víctor evita responder a la prensa mientras continúa la investigación contra Andrea San Martín

La salida de Juan Víctor de la comisaría de Miraflores se produjo horas después de que se conociera la denuncia contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija. Según la información difundida sobre el caso, el padre de la menor acudió inicialmente a la comisaría de La Molina para denunciar lo ocurrido, luego de escuchar el relato de la niña.

Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con la versión proporcionada, la menor le habría contado que la exchica reality la jaloneó del brazo porque estaba comiendo chizito. Este episodio habría provocado que la niña sufriera un golpe en la rodilla izquierda, situación que motivó la intervención de su padre y la posterior denuncia ante las autoridades.

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Los hechos denunciados deberán ser esclarecidos mediante las diligencias correspondientes. Por ahora, se trata de una acusación que se encuentra bajo investigación y no de una responsabilidad determinada judicialmente.

Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

La atención también se ha centrado en las declaraciones que podrían brindar los involucrados y en los elementos que permitan reconstruir lo sucedido. La participación de la menor en una entrevista en cámara Gesell forma parte de las actuaciones mencionadas en la cobertura del caso, aunque no se han difundido detalles de su contenido.

Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

Andrea San Martín podría pasar otra noche detenida, según reporte televisivo

En paralelo, la situación de Andrea San Martín continuaba siendo seguida de cerca por los medios de comunicación. Según un reporte de ATV Noticias, el abogado de la exchica reality fue visto ingresando a la comisaría con un paquete, un detalle que generó interrogantes sobre las circunstancias de su permanencia en el lugar.

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Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de esa imagen, el informe televisivo planteó la posibilidad de que la modelo pasara una noche más en la dependencia policial. No obstante, la presencia del abogado con un paquete no confirma por sí sola cuánto tiempo permanecería detenida ni cuál sería la decisión de las autoridades respecto de su situación legal.

La evolución del caso depende de las diligencias policiales y fiscales, así como de las decisiones que correspondan conforme al procedimiento aplicable. Por ello, cualquier información sobre una eventual liberación o una prolongación de la detención debe sustentarse en una comunicación oficial o en datos confirmados.

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Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

Ministerio Público inicia investigación preliminar por presunta agresión a la menor

En medio de la atención mediática, el Ministerio Público inició una investigación preliminar por la presunta agresión en agravio de la menor, según la información difundida sobre el caso. Este procedimiento contempla la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos denunciados.

Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

La investigación preliminar constituye una etapa destinada a reunir información relevante y verificar las circunstancias de lo ocurrido. En este caso, las diligencias deberán considerar los elementos disponibles y las declaraciones que puedan aportar al esclarecimiento de la denuncia.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la niña, de acuerdo con la información proporcionada. La intervención busca que se evalúe la adopción de medidas orientadas a salvaguardar su integridad y bienestar durante el desarrollo del caso.

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Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué publicó Dora Pilares, madre de Andrea San Martín, mientras su hija continúa detenida?

Mientras Andrea San Martín permanecía en la comisaría, otra publicación llamó la atención en las redes sociales. Dora Pilares, madre de la exchica reality, utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un mensaje religioso que despertó curiosidad entre los seguidores de su familia.

Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.

La publicación incluía una imagen de la Virgen María, acompañada de una frase vinculada con la fe, el amor y el consuelo ante el dolor. El contenido fue difundido en medio de la complicada situación que atraviesa su hija, lo que llevó a que el mensaje adquiriera especial interés para quienes siguen las novedades del caso.

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“Bajo mi manto hay refugio para tu dolor, consuelo para tu corazón y amor que no se agota (...) Sólo en ti confío, Madre mía”, se lee en el mensaje compartido por Dora Pilares.

Juan Víctor sale de comisaría mientras Andrea San Martín sigue detenida. Captura: Magaly TV La Firme.