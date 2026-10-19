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Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, Fase 1: partidos, horarios y canal TV

La segunda jornada se disputará este sábado 24 y domingo 25 de octubre, con seis partidos y el esperado enfrentamiento entre Alianza Lima y Regatas Lima. Revisa toda la información

Alianza Lima vs Regatas será el partido más atractivo de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima vs Regatas será el partido más atractivo de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV
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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 ya está en marcha y la primera fecha dejó los primeros resultados de una temporada en la que los 12 equipos participantes buscarán convertirse en protagonistas de la lucha por el título nacional. Tras el estreno, los clubes se preparan para afrontar la segunda jornada con el objetivo de sumar nuevos triunfos y consolidar su rendimiento en esta primera etapa del campeonato.

El torneo inició con partidos disputados y resultados que marcaron el primer panorama de la competencia. Alianza Lima, vigente tricampeón, inició la defensa de su trono con una ajustada victoria por 3-2 ante Rebaza Acosta, mientras que Regatas Lima tuvo un estreno contundente al imponerse por 3-0 a Deportivo Géminis.

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Por su parte, Universidad San Martín y Universitario, equipos que completaron el podio en la temporada anterior y aspiran nuevamente a luchar por el título, también comenzaron con el pie derecho. Las ‘santas’ derrotaron en sets corridos a Circolo Sportivo Italiano, mientras que las ‘pumas’ hicieron lo propio frente a Deportivo Soan.

Con la primera jornada concluida, los 12 equipos se preparan para afrontar la fecha 2 de la Fase 1, que se disputará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. La programación incluye seis encuentros y tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Regatas Lima y Alianza Lima, dos de los clubes más tradicionales y ganadores del vóley peruano.

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El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3 sets a 2 en un partidazo por la primera jornada del vóley peruano - Crédito: Latina.

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La segunda jornada del campeonato se desarrollará durante el fin de semana con tres partidos por día. Los encuentros reunirán a equipos que buscan consolidar su buen inicio y a otros que necesitan recuperarse tras los resultados de la fecha inaugural. Esta es la programación oficial:

Sábado 24 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Olva Latino | 14:45 horas de Perú
  • Rebaza Acosta vs Atlético Atenea | 17:00 horas de Perú
  • Regatas Lima vs Alianza Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 25 de octubre

  • Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 14:15 horas de Perú
  • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis | 16:30 horas de Perú
  • Universitario vs Deportivo Wanka | 18:30 horas de Perú

Todos los encuentros se disputarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Las entradas para ambas jornadas estarán disponibles desde este miércoles 21 de octubre a través de la plataforma oficial de Joinnus.

Canal TV para ver la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Todos los partidos de la segunda fecha serán transmitidos por Latina Televisión, que esta temporada emitirá los encuentros de la Liga Peruana de Vóley a través de su señal abierta. Asimismo, los aficionados podrán seguir la jornada mediante la página web y la aplicación del canal.

En Infobae Perú ofreceremos una cobertura completa de la jornada, con información sobre los encuentros, resultados, tabla de posiciones y seguimiento minuto a minuto de los partidos más atractivos del fin de semana.

Programación oficial de la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

El partido más esperado: Regatas vs Alianza Lima

El enfrentamiento entre Regatas Lima y Alianza Lima será uno de los principales atractivos de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Ambos clubes, protagonistas habituales y ganadores de títulos nacionales, se medirán este sábado 24 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en un duelo que promete emociones.

Las ‘blanquiazules’ buscarán prolongar su buen inicio tras vencer por 3-2 a Rebaza Acosta, mientras que el conjunto chorrillano intentará sumar su segunda victoria consecutiva luego de imponerse por 3-0 a Deportivo Géminis. El resultado será importante para ambos equipos en sus aspiraciones de consolidarse en esta primera etapa del campeonato.

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