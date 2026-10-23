Una madre acude al Hospital Daniel Alcides Carrión esperando dar a luz a sus dos bebés, pero para su sorpresa y angustia, solo le entregan a una de ellas. La familia, desesperada, exige respuestas y pide ayuda a las autoridades para encontrar a la segunda gemela desaparecida. - ATV

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Una mujer que, según su familia, cursó un embarazo de gemelas y contaba con ecografías que registraban dos fetos, denunció que el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao, le entregó solo a una recién nacida después de una cesárea. Sus parientes reclaman acceso al informe médico y una explicación formal sobre lo ocurrido durante la atención.

La denuncia fue difundida por ATV a partir del testimonio de la hermana de la paciente. La familia aseguró que la madre ingresó al centro de salud con documentación de controles prenatales y que, durante su internación, el personal incluso pidió dos juegos de ropa para las bebés.

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De acuerdo con esa versión, la mujer había realizado sus controles en el Centro de Salud Néstor Gambetta, establecimiento del Gobierno Regional del Callao. Entre los documentos presentados figura una ecografía fechada el 29 de septiembre, en la que se consignarían dos latidos fetales y pesos distintos para cada bebé.

Madre que esperaba gemelas acude al hospital Carrión, pero solo le entregaron a una y el médico se va de viaje

La familia pide el informe médico del parto

La hermana de la paciente sostuvo que, tras el nacimiento, el personal sanitario informó que solo había una bebé. Cuando preguntó por la segunda recién nacida, recibió como respuesta que un médico daría una explicación, aunque afirmó que hasta el momento de la entrevista no le entregaron el informe médico solicitado.

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Según relató, una doctora le planteó la posibilidad de que la imagen de la ecografía hubiera sido un “reflejo”. La familia cuestiona esa hipótesis porque, según los documentos que mostró a la televisión, los exámenes registraban diferencias entre ambos fetos.

Los familiares señalaron que una de las bebés tenía un registro de 135 latidos por minuto y un peso estimado de 3 kilos 282 gramos, mientras que la otra presentaba 133 latidos por minuto y un peso de 2 kilos 598 gramos. Esos datos, afirmaron, forman parte de los controles previos al parto.

La mujer dio a luz mediante cesárea alrededor de las 20:30, de acuerdo con el testimonio de su hermana. La denunciante también cuestionó la demora en la atención y afirmó que su familiar permaneció varias horas sin recibir alimentos antes del procedimiento.

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Madre que esperaba gemelas acude al hospital Carrión, pero solo le entregaron a una y el médico se va de viaje - ATV

“Hay tres vidas”, recordó la hermana de la paciente

La familiar indicó que, ante la demora, evaluó pedir el alta voluntaria para trasladar a la paciente a otro establecimiento. En ese momento, según su versión, una médica le dijo que no podía retirarla porque “hay tres vidas” en riesgo, en alusión a la madre y a las dos bebés que esperaban.

“Eso es lo que queremos saber. Queremos informe médico”, sostuvo la hermana de la paciente. También afirmó que la madre permanece afectada por la incertidumbre y por las molestias posteriores a la cesárea.

La familia aseguró que presentó una denuncia y solicitó la intervención de las autoridades para acceder a la historia clínica y a los documentos vinculados con el parto. Indicaron que agentes policiales acudieron al hospital, aunque el personal les habría dicho que era necesaria la presencia de la Fiscalía para entregar determinada información.

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Hermada de la madre dio declaraciones a la prensa - ATV

El médico señalado estaría fuera de Lima, según la familia

Otro de los puntos que reclama la familia es que el médico que atendió el parto estaría de viaje. Según el testimonio, el jefe de obstetricia y ginecología les comunicó que el profesional no se encontraba en Lima.

Los parientes cuestionaron que la explicación sobre un posible “reflejo” se hubiera trasladado por vía telefónica y exigieron una respuesta documentada del Hospital Carrión. También pidieron la intervención del Colegio Médico del Perú para revisar el caso.

Hasta el momento de la entrevista televisiva, la familia afirmó que no había recibido una versión escrita sobre la diferencia entre los controles prenatales, la atención hospitalaria y el nacimiento de una sola bebé.

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