Pamela López lanza duras críticas contra Pamela Franco tras plantarla en citación: “Las clandestinas con las clandestinas”

La expareja del futbolista negó que su ausencia obedeciera a temor de encontrarse con la cantante. 'Amor y Fuego'.

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Pamela López arremetió contra Pamela Franco luego de que no asistiera a una diligencia legal en la que estaba prevista la participación de ambas. La aún esposa de Christian Cueva fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante una actividad de la Liga contra el Cáncer y explicó los motivos por los que no acudió a la citación.

La trujillana sostuvo que su ausencia estuvo relacionada con compromisos laborales que ya tenía pactados. También indicó que su defensa solicitó una reprogramación de la diligencia, aunque, según afirmó, ese pedido fue rechazado.

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“Las señoras con las señoras, las oficiales con las oficiales y las clandestinas con las clandestinas”, manifestó Pamela López al ser consultada sobre el conflicto que mantiene con la actual pareja del futbolista.

La declaración evidenció que las diferencias entre ambas continúan en medio del proceso iniciado por Pamela Franco. López dejó claro que no desea coincidir personalmente con la cantante y señaló que, en la medida de lo posible, evitará cualquier encuentro.

Pamela López responde a Pamela Franco tras plantarla en citación tras denuncia: “Las clandestinas con las clandestinas”. Amor y Fuego.

La diligencia a la que Pamela López no asistió

Pamela Franco acudió a la diligencia acompañada por su abogada, Medaly Barrientos García. La citación estaba programada como parte del proceso que la cantante mantiene contra Pamela López por presunto daño psicológico.

Sin embargo, el encuentro no llegó a concretarse debido a la ausencia de la expareja de Christian Cueva. La situación generó preguntas sobre las razones de López para no asistir, especialmente por la expectativa de que ambas coincidieran en la misma diligencia.

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La trujillana respondió que no se presentó porque debía cumplir con actividades laborales previamente acordadas. Según indicó, no considera que el proceso sea irrelevante, pero explicó que también debe continuar con sus responsabilidades profesionales.

“Correcto, no fui porque tengo cosas, no digo que no sea importante, pero tengo cosas también ya pactadas, tengo que seguir trabajando y mi abogado pidió la reprogramación”, explicó.

López añadió que el pedido de su abogado para cambiar la fecha de la diligencia no fue aceptado. Asimismo, indicó que recibió un plazo de tres días para presentar material audiovisual que sería incorporado como parte de sus descargos dentro del proceso.

Pamela López cuestionó a Pamela Franco luego de no asistir a una diligencia programada dentro del proceso que ambas mantienen. 'Amor y Fuego'.

López: “Si puedo evitarla, la voy a evitar”

Durante la entrevista con ‘Amor y Fuego’, Pamela López rechazó que su ausencia estuviera motivada por miedo a Pamela Franco. La aún esposa de Christian Cueva sostuvo que su decisión de mantenerse alejada responde a una elección personal y no a un temor de enfrentar a la intérprete.

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López señaló que no desea compartir espacios con la cantante y que prefiere evitar un encuentro directo. Su posición fue expresada después de que se le preguntara si estaría dispuesta a coincidir con Franco en futuras diligencias o actividades vinculadas con el caso.

“Si puedo evitarla, la voy a evitar, definitivamente. Y eso no es tenerle miedo, simplemente que hay niveles. Yo jamás me voy a juntar con el lodo”, expresó.

La declaración fue una de las más contundentes que dio durante la actividad de la Liga contra el Cáncer. La trujillana no suavizó su postura y reiteró que la exposición de este conflicto la incomoda.

Además, cuestionó la denuncia presentada en su contra y dejó entrever que no quiere que la controversia se extienda a un plano personal. Sin embargo, sus palabras confirmaron que las diferencias con Pamela Franco continúan pese a que ambas deberán seguir vinculadas al proceso legal.

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Pamela López volvió a cuestionar a la cantante

Lejos de cerrar el tema, Pamela López lanzó otra crítica contra Pamela Franco cuando fue consultada sobre la posibilidad de compartir un espacio con ella. La expareja de Christian Cueva aseguró que sí tendría un problema si tuviera que coincidir con la cantante.

“Yo sí tendría problema, obviamente. Por supuesto, o sea, yo no puedo tener a una persona desagradable que me produce, pues, asco, porque eso es lo que me produce verla, me produce mucho asco”, sentenció.

Las declaraciones de López se producen mientras Pamela Franco continúa con las diligencias relacionadas con la denuncia por presunto daño psicológico. Entre los procedimientos pendientes figura una evaluación médico-legal, según la información difundida.

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El caso seguirá su curso mientras ambas partes presentan sus posiciones y los elementos que consideren necesarios dentro de la investigación. Pamela López, por su parte, ha señalado que entregará material audiovisual como parte de sus descargos.

La controversia entre ambas figuras de la farándula se mantiene en medio de la relación de Pamela Franco con Christian Cueva. López, quien continúa siendo esposa del futbolista, ha dejado clara su decisión de mantenerse alejada de la cantante mientras continúan las diligencias.

Pamela López respondió a Pamela Franco en 'Q' Bochinche' tras una declaración sobre un posible regreso con Christian Cueva.