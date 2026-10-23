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Patrick Zubczuk no se desalienta pese a alarmante declive del Deportivo Garcilaso en Torneo Clausura 2026: “Sabemos que seguimos en la lucha”

El portero peruano confía en que el ‘pedacito de cielo’ se recuperará después de enlazar dos caídas que han desembocado en el alejamiento del primer lugar, donde habían permanecido por un buen tiempo

Patrick Zubczuk, dueño de la portería del Deportivo Garcilaso. - Crédito: ITEA
Patrick Zubczuk, dueño de la portería del Deportivo Garcilaso. - Crédito: ITEA
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Aunque han pasado algunos días de la derrota a manos de FBC Melgar, el portero Patrick Zubczuk aún sigue masticando la bronca por el desliz que ha dejado a Deportivo Garcilaso tocado en su recorrido en el Torneo Clausura 2026.

El resultado fue duro para nosotros, porque nuestras expectativas eran distintas con respecto al partido que jugamos contra Melgar”, indicó el guardameta en la antesala al choque contra Los Chankas.

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Patrick Zubczuk festejando durante la goleada de Deportivo Garcilaso a Universitario en el Cusco.
Patrick Zubczuk festejando durante la goleada de Deportivo Garcilaso a Universitario en el Cusco. Crédito: ITEA

Aun así, Zubczuk se mantiene inquebrantable al igual que el resto de sus compañeros: “El ánimo ahora ya está a tope porque sabemos que seguimos en la lucha, nuestros sueños están intactos. Estamos trabajando con muy buena actitud para llegar bien al partido con Los Chankas”.

La confianza del arquero peruano parte desde la ardua competencia en el certamen, donde varios elencos cuentan con opciones de asaltar la primera plaza. “La tabla está muy apretada en la parte de arriba. Hay muchos candidatos al título del Clausura”, indicó.

Hay que seguir por el mismo camino, tratar de corregir algunos errores que se cometieron para volver al mismo al mismo rumbo”, sumó.

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De momento, Deportivo Garcilaso se ubica en la sexta plaza del Torneo Clausura con 22 unidades, a tres puntos de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo. A nivel global, entretanto, aparece en la cuarta casilla con 48 puntos.

Lisandro Greppo apaciguando a Francisco Arancibia tras su gran anotación frente a FBC Melgar, en la UNSA. - Crédito: Difusión
Lisandro Greppo apaciguando a Francisco Arancibia tras su gran anotación frente a FBC Melgar, en la UNSA. - Crédito: Difusión

Marcada involución

Deportivo Garcilaso experimenta un declive inesperado. Durante un largo tramo del Torneo Clausura 2026 logró posicionarse como líder y favorito para coronarse ganador. Los resultados estaban a su favor y el rendimiento colectivo era más que esplendoroso, sostenido en la calidad diferencia de Francisco Arancibia.

Sin embargo, hubo un antes y después con la aparición del tercer parón FIFA. Hasta entonces, el plantel cusqueño era líder incontestable, pero tras los amistosos de la selección peruana, los de Lisandro Greppo se vinieron abajo de manera consecutiva, condicionando su liderazgo ideal.

El primer golpe encajado sucedió en el choque contra Sport Huancayo, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por más que el Deportivo Garcilaso asumió el protagonismo con dominio y llegadas peligrosas, la falta de contundencia pasó factura al igual que la mala suerte de recibir un solo gol firmado por Daniel Porozo.

Aquella derrota no solo fue un desliz, fue un claro aviso de que lo peor había llegado y se veía reflejado en la pérdida del primer lugar del Clausura 2026 y del segundo puesto de la Liga 1. Aunque la situación era inquietante, el CT del ‘pedacito de cielo’ confiaba en la recuperación inmediata en la fecha posterior.

Sport Huancayo venció por 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sport Huancayo venció por 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Liga 1.

Nada más lejos de la realidad, porque en la visita a FBC Melgar se consumó una nueva caída, pese a que el inicio había sido muy alentador para los cusqueños por haberse adelantado en dos ocasiones en el tanteador, pero el orden defensivo falló y desembocó en un tropiezo doloroso.

Con lamentos de por medio, a Deportivo Garcilaso solo le toca levantar cabeza y esperar que sus rivales caigan en las siguientes jornadas. El calendario dicta que la tropa de Greppo deberá medirse contra Los Chankas, Alianza Atlético, UTC, Comerciantes Unidos y Juan Pablo II College.

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