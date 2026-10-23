Perú

UNICEF alerta por riesgo en Piura: más de 370 mil niños y adolescentes están expuestos a inundaciones por El Niño

Las lluvias ya comienzan a alterar la vida cotidiana en la región y aumentan la preocupación por el acceso a escuelas, centros de salud y otros servicios básicos

Un niño avanza de espaldas en bicicleta sobre una calle cubierta de agua marrón frente a postes y edificaciones urbanas
Un menor de edad se desplaza en bicicleta por una calle inundada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)
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Las lluvias que ya afectan distintos puntos de Piura han vuelto a poner el foco en una de las poblaciones más vulnerables ante inundaciones y la interrupción de servicios básicos: los niños y adolescentes. En la región, 370.285 personas de entre 0 y 17 años viven en zonas con riesgo alto o muy alto frente a los efectos asociados al Fenómeno El Niño, según una estimación de UNICEF Perú.

Del total, 130.233 menores se encuentran en áreas de riesgo muy alto y otros 240.052 en zonas de riesgo alto. El cálculo toma como base el escenario de riesgo por lluvias elaborado por CENEPRED para septiembre-noviembre de 2026 y el Censo Nacional 2025. La exposición no se limita a las viviendas, sino que alcanza también a escuelas y establecimientos de salud.

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Una mujer descalza con un bebé en brazos y una niña a su lado están de pie sobre un terreno de tierra y charcos frente a viviendas de madera
Una madre y sus dos hijos permanecen sobre una calle anegada en Piura, donde miles de niñas y niños viven en zonas de riesgo alto ante las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

El escenario cobra mayor relevancia por la evolución reciente de las condiciones climáticas. La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene la “Alerta de El Niño Costero” y, en su comunicado del 16 de octubre, señaló que el calentamiento frente a la costa peruana podría mantenerse con una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027.

Más de 2.100 locales educativos están expuestos

En Piura, 2.183 locales educativos se encuentran en zonas consideradas de riesgo alto o muy alto frente a lluvias, de acuerdo con escenarios de exposición proporcionados por el Ministerio de Educación. A ellos se suman 181 establecimientos de salud bajo los mismos niveles de riesgo, según CENEPRED.

Una niña con uniforme escolar y mochila camina de espaldas sobre una acera junto a una calle anegada con vehículos al fondo
Una escolar camina por una vereda junto a una pista inundada por las lluvias en Piura, donde miles de estudiantes enfrentan riesgos por el Fenómeno El Niño. (UNICEF)

El impacto potencial va más allá de los daños a la infraestructura. Calles anegadas, acumulación de agua o interrupciones en las vías pueden dificultar el traslado hacia colegios y centros de salud y aumentar la exposición a distintas enfermedades. Esta semana, Piura registró lluvias intensas que provocaron aniegos en diferentes sectores de la ciudad.

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La situación forma parte de un problema de mayor escala. UNICEF calcula que 3.006.028 niñas, niños y adolescentes viven en zonas con riesgo alto o muy alto frente al FEN en todo el país, equivalente al 31% de la población de 0 a 17 años. La Libertad, Lima, Piura, Lambayeque e Ica concentran el 62% de esa población potencialmente expuesta.

Un escolar descalzo baja de un mototaxi sobre una calle anegada con agua marrón, junto a rejas azules, vegetación y un muro de ladrillos
Un estudiante descalzo desciende de un mototaxi en una calle inundada por las lluvias en Piura, donde el agua dificulta el tránsito peatonal y vehicular. (UNICEF)

Dengue: Piura está entre las regiones priorizadas

Uno de los riesgos sanitarios que aumenta con las lluvias es la proliferación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Frente a ese escenario, el Ministerio de Salud aprobó este año la Norma Técnica de Salud N.° 243, que establece la vacunación tetravalente contra la enfermedad en regiones priorizadas.

La estrategia comprende a personas de 10 a 20 años, además de personal de salud y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de hasta 59 años. El esquema contempla dos dosis separadas por tres meses y Piura forma parte de las regiones priorizadas por su riesgo epidemiológico.

Varios niños permanecen sobre juegos metálicos en una zona recreativa cubierta de agua turbia, frente a casas y árboles
Varios niños juegan en un parque inundado por las lluvias en Piura, donde miles de menores enfrentan condiciones de riesgo asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

En agosto, el Minsa informó que había distribuido 47.170 dosis de la vacuna contra el dengue a Piura, dentro de las acciones de preparación frente al periodo de lluvias y la incidencia de El Niño.

Ante una emergencia, UNICEF plantea priorizar la continuidad segura de las clases, mantener operativos los servicios de salud, asegurar el acceso a agua segura y evitar que las escuelas sean utilizadas como albergues cuando existan otras alternativas. También recomienda mantener activos los programas sociales y los mecanismos de protección infantil en las zonas afectadas.

Una niña camina sobre un gran charco de agua en una calle de tierra con viviendas precarias bajo el cielo nublado
Una niña camina por una calle anegada en Piura tras las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. (UNICEF)

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