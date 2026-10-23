Perú

Conversaba con un amigo cuando dos sicarios en moto lo acribillaron a balazos en San Juan de Miraflores

Dos individuos que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra el cambista mientras conversaba con un amigo en el asentamiento Javier Heraud, según testimonios recogidos por la Policía Nacional

Un hombre murió tras ser atacado con disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Piñela y Oropeza, en el asentamiento humano Javier Heraud, en el distrito de San Juan de Miraflores. Fuente: Latina Noticias
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Un hombre perdió la vida tras recibir nueve disparos cuando conversaba con un amigo a pocos metros de su casa, en el distrito de San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Piñela y Oropeza, en el asentamiento humano Javier Heraud, donde vecinos salieron de sus viviendas al escuchar la balacera.

De acuerdo con información policial recogida por RPP Noticias, la víctima era un ciudadano de nacionalidad venezolana que aún no ha sido plenamente identificado por las autoridades. Los vecinos de la zona señalaron que residía a una cuadra y media del lugar del crimen, junto a su esposa y su pequeña hija, y que se dedicaba al oficio de cambista.

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Según los testimonios recogidos en el lugar, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra el hombre sin mediar palabra, para luego huir a gran velocidad. Personal de Criminalística llegó hasta la zona y contabilizó hasta nueve casquillos de bala en la escena del crimen.

Fotografía en blanco y negro con personas, agentes de policía y un cuerpo tendido en el suelo con áreas difuminadas en una calle de tierra
Efectivos policiales y vecinos se congregan alrededor de la víctima de un ataque armado en el asentamiento humano Javier Heraud de San Juan de Miraflores. (Composición: Infobae Perú)

Testigos describen la presencia de una motocicleta lineal antes del ataque

Vecinos que presenciaron los hechos narraron a Latina Noticias los detalles del ataque armado. Uno de ellos describió la presencia de una motocicleta lineal estacionada cerca del lugar en el momento en que el agraviado cayó herido.

“Una moto lineal parado y cuando estaba el moribundo cayó”, relató uno de los testigos consultados por el citado medio. Otro vecino precisó que, tras el ataque, un tercer sujeto llegó al lugar y se llevó a la persona que acompañaba a la víctima, a quien identificaron como su amigo.

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Los residentes de la zona descartaron que el acompañante de la víctima estuviera involucrado en el crimen. “Fue otro, o sea, ni siquiera era el chico. Yo vi a un chico asustado, pero que él no era, él era el amigo ahí”, indicó una vecina. Este testimonio coincide con la versión policial, que señala a dos hombres en motocicleta como los presuntos autores del disparo.

Calle acordonada con cinta de seguridad, un cuerpo cubierto sobre el suelo, un policía de pie y un vehículo policial al fondo
Agentes policiales custodian la escena del asesinato de un cambista en el asentamiento humano Javier Heraud, en el distrito de San Juan de Miraflores. (Composición: Infobae Perú)

Posible disputa territorial entre comerciantes

Los vecinos de Javier Heraud también alertaron sobre un contexto de tensión constante en la zona, vinculado a enfrentamientos entre trabajadores de mototaxis, prestamistas y comerciantes peruanos y venezolanos. Según estas versiones recogidas por la Policía, estos grupos se disputarían el espacio para desarrollar sus actividades laborales en el sector.

La Policía Nacional del Perú indicó que los familiares de la víctima negaron haber sido objeto de extorsión, lo que descartaría, en principio, esa modalidad delictiva como móvil directo del ataque. Sin embargo, las autoridades no han confirmado todavía cuál fue el motivo exacto del crimen, por lo que esta línea de investigación permanece abierta.

El caso fue reportado a la División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores, que quedó a cargo de las pesquisas para identificar a los responsables del ataque armado. Uno de los amigos de la víctima se acercó hasta el lugar de los hechos, aunque evitó brindar declaraciones a la prensa presente en la zona.

Policías custodian una calle acordonada con cinta roja donde yacen un cuerpo cubierto y una motocicleta policial
Efectivos policiales custodian la escena del crimen donde un cambista fue asesinado a tiros en el distrito de San Juan de Miraflores. (Captura: Latina Noticias)

La reacción de los familiares en la escena del crimen

La pareja de la víctima llegó hasta el lugar del ataque tras enterarse de lo ocurrido y rompió en llanto frente a los vecinos que se congregaron en la zona. Los testigos intentaron reanimar al hombre antes de la llegada de las autoridades, sin éxito.

El crimen se suma a una serie de hechos violentos reportados en asentamientos humanos de Lima vinculados a disputas por espacios laborales informales. Las autoridades no han precisado todavía si existen antecedentes del agraviado con la Policía o si mantenía algún conflicto previo que pudiera explicar el ataque.

La investigación del Depincri buscará establecer la identidad plena de la víctima, así como determinar el paradero de los dos sujetos que escaparon en motocicleta tras el ataque armado.

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