Samahara Lobatón minimiza críticas de Pamela López tras decirle que cuide a sus hijos en vez de ir a realities: “¿Quién es ella?”

Pamela López ironizó sobre la corta permanencia de Samahara Lobatón en ‘El sultanato’ y ‘La prisión’. Al ser consultada por Magaly Medina, la hija de Melissa Klug restó importancia a sus comentarios y evitó prolongar la controversia. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

Samahara Lobatón reaccionó a las críticas que Pamela López lanzó contra ella por su participación en programas de entretenimiento. Durante una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ este 19 de octubre, la hija de Melissa Klug escuchó las declaraciones de la influencer y dejó en claro que no tenía intención de iniciar un enfrentamiento público con ella. Su respuesta fue directa: aseguró que no tenía nada que contestarle y cuestionó la relevancia de su crítica.

Samahara Lobatón le responde a Pamela López tras burlas sobre su permanencia en ‘El sultanato’ y ‘La prisión’. Captura: Magaly TV La Firme.

La controversia surgió luego de que la todavía esposa de Christian Cueva comentara sobre la corta permanencia de Samahara en los realities ‘El sultanato’ y ‘La prisión’. Con ironía, López sostuvo que la joven debería concentrarse en otras actividades en las que, desde su punto de vista, podría desenvolverse mejor, y llegó a bromear sobre una supuesta mala suerte que la acompañaría en este tipo de formatos.

PUBLICIDAD

Las declaraciones fueron presentadas a Samahara durante su participación en el programa conducido por Magaly Medina. Frente a las imágenes, la influencer optó por restar importancia a los comentarios y señaló que no estaba dispuesta a discutir con personas que, según explicó, no considera relevantes para generar titulares.

Samahara Lobatón le responde a Pamela López tras burlas sobre su permanencia en ‘El sultanato’ y ‘La prisión’. Captura: Magaly TV La Firme.

Pamela López critica a Samahara Lobatón por su paso por ‘El sultanato’ y ‘La prisión’

En las declaraciones difundidas en el programa de Panamericana TV, Pamela López se refirió a la participación de Samahara Lobatón en los realities y utilizó un tono sarcástico para cuestionar su permanencia en esos espacios televisivos.

“Los bienes, los carros, porque tú eres bastante productiva, de verdad. No, hijita, yo creo que tú deberías seguir produciendo aquí, porque tú eres, tú eres la top, top, top, top de top. Tú eres la más, más, más, más. Yo creo que ese no es tu camino”, expresó López.

PUBLICIDAD

Con estas palabras, la influencer hizo referencia a la actividad de Samahara fuera de los realities y sugirió que debería continuar desarrollándose en otros ámbitos. Su comentario estuvo acompañado de una serie de ironías sobre el tiempo que la hija de Melissa Klug permaneció en los programas.

Samahara Lobatón le responde a Pamela López tras burlas sobre su permanencia en ‘El sultanato’ y ‘La prisión’. Captura: Magaly TV La Firme.

“¡Dos semanas duró en el... ¿Cómo se llama este, este reto?”, preguntó Pamela, antes de que otra persona le recordara el nombre del formato. “El sultanato. ¿Y el otro? ¿Cómo se llamaba? ¿La prisión? ¿Cuánto duró?”, continuó López, insistiendo en la corta participación de Samahara en ambos espacios.

La conversación prosiguió con una nueva frase de Pamela, quien atribuyó en tono de burla los resultados de la joven a una supuesta mala suerte. “Yo creo que tú eres la de la mala suerte. Yo creo que tú eres la salada. Tú no deberías estar ahí”, afirmó.

PUBLICIDAD

Samahara Lobatón le responde a Pamela López tras burlas sobre su permanencia en ‘El sultanato’ y ‘La prisión’. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón responde a Pamela López: “No tengo nada que responderle”

Al escuchar los comentarios, Samahara Lobatón optó por no entrar en una discusión directa con Pamela López. La influencer manifestó que no tenía una respuesta para ella y dejó entrever que prefería no dedicarle tiempo a la polémica.

“La verdad, no tengo nada que responderle. Eh... lo que...”, comenzó a decir Samahara, antes de que otra persona interviniera en la conversación. “Te he mandado a criar a tus hijos. Te he dicho que te eches a un rey”, comentó su interlocutor, en una intervención que desvió momentáneamente el intercambio.

Samahara Lobatón le responde a Pamela López tras burlas sobre su permanencia en ‘El sultanato’ y ‘La prisión’. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara retomó entonces su respuesta y recurrió a una frase popular para explicar por qué no consideraba necesario contestar a las críticas. “Pedro dice de Juan, dice más de Juan que... di... más, dice más de Pedro que de Juan”, expresó inicialmente, antes de desarrollar su idea.

PUBLICIDAD

La influencer sostuvo que las declaraciones de una persona pueden decir más de quien las emite que de la persona a la que van dirigidas. Con ese argumento, intentó dejar claro que no se sentía obligada a responder a Pamela López ni a convertir sus comentarios en una nueva disputa mediática. “Y estoy pa’ pelearme con personas que me den titulares, no ella. O sea, ¿Quién es ella?”, manifestó Samahara.

Samahara Lobatón le responde a Pamela López tras burlas sobre su permanencia en ‘El sultanato’ y ‘La prisión’. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Quién es Pamela López?”: la frase con la que Samahara restó importancia a las críticas

Durante la entrevista, Magaly Medina le preguntó a Samahara si consideraba que Pamela López podía generar titulares con sus declaraciones. “¿No da titulares Pamela?”, le consultaron.

La influencer respondió con una negativa y volvió a insistir en que no tenía intención de entrar en una confrontación. “¿Quién es? No, no, no, para nada. No tengo nada que responderle, en verdad. Lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Se la tomo a ella”, expresó.

PUBLICIDAD

Samahara Lobatón le responde a Pamela López tras burlas sobre su permanencia en ‘El sultanato’ y ‘La prisión’. Captura: Magaly TV La Firme.