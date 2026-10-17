Perú

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. oficializan su relación al salir del reality ‘El Sultanato’

La hija de Melissa Klug acompañó las postales con un mensaje sobre ‘El Sultanato’, reality en el que la pareja mostró su cercanía ante las cámaras.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. oficializan su relación al salir del reality ‘El Sultanato’
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. oficializan su relación al salir del reality ‘El Sultanato’
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Samahara Lobatón confirmó su relación con Renato Rossini Jr. mediante una publicación en redes sociales, en la que compartió fotografías junto al chico reality y una imagen de ambos dándose un beso.

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La hija de Melissa Klug acompañó las postales con un breve mensaje que dejó claro que el vínculo sea afianzó dentro de ‘El Sultanato’ continuó fuera de cámaras.

“Los realities sí te dejan cosas bonitas”, escribió Samahara al publicar las imágenes con Renato Rossini Jr. La influencer y el chico reality habían protagonizado varios momentos de cercanía durante su participación en el formato de convivencia, pero hasta ahora no habían mostrado una confirmación pública de su romance.

La pareja reapareció junto a otros integrantes de ‘El Sultanato’, reality que terminó antes de lo previsto y sin un ganador. De acuerdo con la información difundida por el proyecto, Samahara Lobatón y Renato decidieron hacer oficial su relación 20 días después del final de la primera temporada.

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La pareja inició su acercamiento durante la convivencia de El Sultanato.
La pareja inició su acercamiento durante la convivencia de El Sultanato.

El romance de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.

Durante su paso por ‘El Sultanato, Samahara y Renato se convirtieron en una de las duplas que más comentarios generó entre los seguidores del reality. Ambos ingresaron al formato de convivencia, difundido a través de YouTube, y compartieron diversos momentos que hicieron crecer las especulaciones sobre una posible relación.

En Lima, los dos habían señalado que tenían una relación de amistad. Sin embargo, dentro del programa la situación cambió. La convivencia permitió que el acercamiento entre ellos fuera más evidente y que ambos mostraran una faceta romántica frente a las cámaras.

La influencer y el modelo confirmaron durante el reality que existía atracción entre ellos. Con el paso de los días, dejaron de ocultar su cercanía y protagonizaron un beso que fue comentado por el público que seguía el programa.

La relación también estuvo rodeada de comentarios luego de que ambos fueran acusados de haberse bañado juntos. En medio de las especulaciones, Samahara Lobatón expresó que Renato Rossini Jr. era el chico más noble y bueno que había conocido.

Por su parte, el modelo reconoció que al comienzo no veía un futuro con la hija de Melissa Klug. No obstante, aseguró que esa percepción cambió con el tiempo y con la convivencia que mantuvieron dentro de la casa de ‘El Sultanato’.

Una mujer y un hombre se besan sentados en una cama mientras aparece un rótulo informativo en pantalla
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besan sobre una cama durante una escena del programa de realidad El Sultanato.

La publicación con la que hicieron oficial su vínculo

La confirmación de Samahara llegó a través de varias fotografías compartidas en sus redes sociales. En una de las imágenes se observa a la influencer besando a Renato, una señal que fue interpretada como la oficialización de la relación que ambos construyeron durante el reality.

El mensaje de la hija de Melissa Klug acompañó las imágenes y aludió directamente a la experiencia que vivió dentro de El Sultanato. “Los realities sí te dejan cosas bonitas”, escribió la influencer, en referencia al vínculo que formó con el modelo.

Las fotografías fueron difundidas luego de una salida con otros participantes del programa. La aparición conjunta de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. confirmó que el romance no se limitó al tiempo que compartieron dentro de la convivencia.

La publicación llegó 20 días después de que concluyera la primera temporada de ‘El Sultanato’. Aunque el reality terminó de manera anticipada, el formato dejó una historia sentimental que sus protagonistas decidieron mostrar ahora de manera pública.

La pareja no brindó más detalles sobre el inicio de su relación ni sobre los planes que mantienen tras la finalización del proyecto. Sin embargo, las imágenes y el mensaje de Samahara Lobatón dejaron en evidencia que ambos continúan cercanos fuera de la casa.

Samahara Lobatón confirmó su relación con Renato Rossini Jr. mediante fotografías difundidas en redes sociales.
Samahara Lobatón confirmó su relación con Renato Rossini Jr. mediante fotografías difundidas en redes sociales.

El final anticipado de ‘El Sultanato’

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. participaron en la primera temporada de El Sultanato, un reality que estaba previsto para durar 45 días. El proyecto reunió a varios concursantes en una convivencia con una competencia por una corona.

Sin embargo, la producción anunció el cierre de la temporada a los 20 días de su estreno. El comunicado fue dado a conocer el 16 de octubre, cuando los participantes fueron reunidos en la sala para recibir la noticia de que el programa no continuaría como estaba planeado.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. salieron del 'El Sultanato', tras el fin del reality-
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. salieron del 'El Sultanato', tras el fin del reality-

La competencia concluyó sin un ganador definido. Según explicaron durante la despedida, la salida de diversos concursantes afectó la dinámica del juego y dificultó que se desarrollara una disputa por la corona entre quienes continuaban en la casa.

“Al abandono de diferentes participantes, deja el juego un poco desestabilizado y provoca que no haya una buena disputa por la corona”, señalaron durante el anuncio del cierre.

Uno de los participantes también sostuvo que el final de esta temporada no significaba una despedida definitiva del formato. Según explicó, ‘El Sultanato’ podría regresar con futuras temporadas y con una dinámica diferente.

El desenlace obligó a los concursantes a dejar el proyecto antes de completar el periodo previsto inicialmente. Para Samahara Lobatón, la experiencia terminó antes de lo esperado, aunque el reality le dejó una relación con Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón se queda nuevamente sin reality tras el final de ‘El Sultanato’ a pocas semanas de su estreno
Samahara Lobatón se queda nuevamente sin reality tras el final de ‘El Sultanato’ a pocas semanas de su estreno

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