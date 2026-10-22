Perú

Conductor embiste a un hombre y avanza con él aferrado a su auto en San Borja: “Para, por favor, me vas a matar”

Las imágenes grabadas por testigos muestran al agraviado aferrado al vehículo en movimiento tras una discusión por un choque. El conductor fue identificado como Marco Nicolás Mostacero Lagos

Un informe periodístico de América Noticias registra el momento en que un conductor arrastra sobre el capó de su auto a un hombre en San Borja tras un choque vehicular. Las imágenes captadas muestran al agraviado sujetado al parabrisas en movimiento antes de caer a la pista. La víctima fue llevada al Hospital Dos de Mayo con fracturas y heridas, mientras los familiares denunciaron el hecho ante la Policía Nacional luego de que el chofer huyera del lugar.
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Un hombre identificado como Alejandro López denunció que fue atropellado y arrastrado varios metros por el conductor de un automóvil negro, luego de una discusión por un choque vehicular en el distrito limeño de San Borja. El hecho quedó registrado en videos grabados por testigos, que muestran al agraviado aferrado a los limpiaparabrisas mientras el vehículo continúa avanzando hasta que cae violentamente al pavimento.

La víctima identificó al presunto conductor como Marco Nicolás Mostacero Lagos y señaló que el vehículo involucrado tiene la placa AHN-366, cuya propietaria sería Lagos Villa Maura. Según su testimonio, el hombre se retiró del lugar después de embestirlo y, hasta el momento, no ha sido ubicado por la Policía. El caso fue denunciado en la comisaría de San Borja.

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Conductor le chocó el auto y luego lo arrastró varios metros

De acuerdo con la versión del agraviado, el incidente comenzó cuando el automóvil conducido por el presunto responsable chocó la parte posterior de su vehículo. Ambos descendieron de sus unidades para intentar llegar a un acuerdo sobre los daños materiales.

López relató que el conductor le ofreció inicialmente 100 soles y luego elevó la propuesta a 200 soles. Sin embargo, el agraviado consideró insuficiente el monto y decidió comunicarse con su compañía de seguros para gestionar la atención del accidente.

Mientras esperaba la llegada del seguro, el otro conductor habría regresado a su automóvil y encendido el motor para retirarse del lugar.

Composición con un automóvil negro, la foto de un hombre identificado como conductor y un sujeto sentado en el asfalto junto a un vehículo
Un hombre herido permanece sentado en la calzada junto a un vehículo tras un atropello ocurrido en el distrito de San Borja. (América Tv)

“Yo le digo: ‘Amigo, espérate, ya está viniendo el seguro’, y me echa el carro encima”, declaró la víctima durante una entrevista con América Noticias.

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El hombre explicó que se lanzó sobre el capó para evitar que el vehículo pasara directamente por encima de su cuerpo. Mientras el automóvil avanzaba, se sujetó de los limpiaparabrisas y golpeó el parabrisas para pedirle al conductor que se detuviera.

“Le gritaba que por favor parara y no lo hizo. No le importó los gritos y las súplicas que yo le decía: ‘Párate, párate, por favor, me vas a matar’”, relató.

Según su testimonio, el conductor habría frenado y realizado movimientos en zigzag para obligarlo a soltarse. Finalmente, el agraviado cayó al pavimento y una de las llantas le lesionó el tobillo.

Las imágenes grabadas por testigos muestran al hombre aferrado al vehículo en movimiento. Durante la escena, una persona que registra los hechos exclama: “¡Lo atropelló! Dios santo”.

Fracturas le impiden trabajar y sostener a su familia

Cobertura periodística de América Noticias sobre el caso de un conductor que embistió y arrastró sobre el capó a otro chofer tras un choque vehicular en Lurín. En el enlace en vivo, la víctima muestra las lesiones y vendajes en sus manos y pierna, mientras exhibe una fotografía del agresor para exigir justicia a las autoridades policiales. El reporte incluye grabaciones del incidente vehicular captadas en la vía pública.

El agraviado fue trasladado al hospital Dos de Mayo y presenta una fractura en el tobillo, además de otras lesiones que afectan su movilidad. Según lo informado durante la entrevista, también tiene lesiones en las manos y los antebrazos, heridas en la espalda y hematomas en la cabeza.

López señaló que deberá permanecer con una férula durante casi dos meses, aunque el tiempo de recuperación podría extenderse dependiendo de la evaluación médica. La gravedad de las lesiones le impide trabajar y realizar actividades cotidianas con normalidad.

El hombre explicó que es el principal sustento económico de su hogar y tiene una hija de 13 años que estudia en un colegio particular. A esta situación se suman las cuotas pendientes del vehículo que adquirió en febrero y que todavía continúa pagando al banco.

“Yo mi carro lamentablemente lo sigo pagando al banco. No sé qué va a ser de él. Tengo un hogar que mantener, una familia”, manifestó.

La víctima también pidió ayuda legal para impulsar las acciones correspondientes contra el conductor, al que considera responsable de las lesiones y los perjuicios económicos que afronta.

Denuncia que el vehículo no tenía SOAT vigente

Otro de los problemas que enfrenta López es el pago de su atención médica. Según denunció, el automóvil involucrado no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente desde junio o julio, aproximadamente.

El agraviado sostuvo que, debido a la falta de cobertura, tuvo dificultades para recibir atención médica y debió asumir los gastos de su tratamiento de manera particular.

“Tuve que correr con los gastos del hospital para que me puedan atender”, afirmó durante la entrevista.

La víctima también cuestionó la respuesta de un efectivo policial que, según su versión, se encontraba a pocos metros del lugar del accidente. López aseguró que pidió ayuda al agente, pero no obtuvo respuesta pese a que le hizo señas para solicitar su intervención.

Víctima pide que la Policía ubique al conductor

López afirmó que cuenta con la placa del vehículo y los datos que le permitieron identificar al presunto conductor y a la propietaria de la unidad. Además, indicó que existen videos del atropello que podrían contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

El agraviado pidió a la Policía Nacional que ubique al hombre señalado y adopte las medidas correspondientes. También solicitó el apoyo de un abogado de oficio para afrontar el proceso legal y buscar que se determinen las responsabilidades por las lesiones y los daños ocasionados.

El equipo periodístico acudió al domicilio que figura en los registros del Reniec a nombre del presunto implicado, pero no logró ubicarlo. La denuncia fue presentada en la comisaría de San Borja.

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