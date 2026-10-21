Renato Rossini Jr. aclaró sus palabras sobre Samahara Lobatón y lo que opina de las mujeres con hijos: “Hago mea culpa ”

Renato Rossini Jr. se presenta en el set del programa Magaly TV La Firme para responder a las preguntas de Magaly Medina sobre su vínculo con Samahara Lobatón y aclarar declaraciones previas sobre el inicio de una relación sentimental con mujeres que tienen hijos.

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Renato Rossini Jr. salió a aclarar la frase que pronunció sobre las mujeres con hijos durante su participación en “La Granja VIP”, luego de que sus palabras generaran cuestionamientos por su cercanía con Samahara Lobatón, madre de tres menores.

El modelo sostuvo que su comentario fue difundido sin el contexto completo y remarcó que no buscó desmerecer a ninguna mujer por ejercer la maternidad. Según explicó, la respuesta obedecía a una percepción personal sobre el momento que atravesaba y su falta de preparación para asumir una relación de esa naturaleza.

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“Jamás me voy a referir a ninguna mujer o le voy a quitar el valor a la mujer porque tenga hijos”, manifestó al abordar las repercusiones de aquel episodio.

Renato Rossini Jr. ofrece declaraciones en un estudio de televisión al lado de una fotografía en la que besa a una mujer en la vía pública.

Rossini Jr. admitió, de todos modos, que la forma en la que se expresó pudo causar una impresión distinta. “Hago mea culpa por lo que salió de mi boca”, reconoció.

Sus declaraciones adquirieron mayor atención después de que se conociera su vínculo con la hija de Melissa Klug. El exchico reality explicó que, antes de acercarse a Samahara, no había evaluado con profundidad lo que supone formar parte de la vida de una persona que ya tiene hijos.

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La controversia también llegó a oídos del padre de una de las hijas de Lobatón. El ex de la influencer expresó su preocupación ante las afirmaciones previas de Rossini Jr., quien había dicho que no tendría una relación con una mujer que tuviera tres hijos.

Renato Rossini Jr. conversa en el estudio del programa Magaly TV La Firme junto a la conductora Magaly Medina sobre sus declaraciones vinculadas a Samahara Lobatón.

Para él, ese antecedente abre una duda sobre el lugar que podría tener su pequeña en un eventual vínculo entre Samahara y el modelo. “¿Cómo yo me puedo sentir confiado de que esa relación llegue a más cuando hay una persona que no va a aceptar a mi hija?”, expresó.

El padre de la menor dejó clara su posición sobre la posibilidad de que la relación avance. “Que haga su vida como quiera, pero que no conozca a mi hija”, afirmó.

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Renato Rossini Jr. da detalles de su romance con Samahara

Frente a esas críticas, Renato Rossini Jr. señaló que conocer de cerca a Samahara Lobatón modificó su manera de ver una relación con una mujer que es madre. El modelo indicó que su postura anterior respondía a la falta de experiencia y a la idea de que no estaba listo para asumir responsabilidades que excedieran una relación de pareja convencional.

El integrante de “El Sultanato” afirmó que pudo conocer otra faceta de Lobatón a partir de sus encuentros. “Ahora que conocí a Samahara y conozco cómo es como madre, conozco cómo es como persona, realmente es algo que yo quiero llevarlo lento”, explicó.

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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besan durante una escena del programa de televisión El Sultanato.

Rossini Jr. sostuvo que una relación en esas condiciones exige respeto, tiempo y compromiso. Por ello, descartó apresurar definiciones sobre el futuro de ambos, pese a que admitió que la exposición pública vuelve más difícil preservar la intimidad.

La cercanía entre los dos despertó versiones sobre una posible formalización. Sin embargo, el modelo prefirió no establecer plazos ni etiquetas para el vínculo que mantiene con la influencer.

“Si algún día hablamos de nuestra realidad, podríamos llegar a algo bonito”, señaló Rossini Jr., quien dejó abierta la posibilidad de construir una relación con Samahara Lobatón a largo plazo.