Campaña veterinaria gratis hasta el 25 de octubre: conoce el punto de atención y el horario

Los propietarios pueden acceder a la vacunación antirrábica gratuita para proteger a sus mascotas frente a esta enfermedad viral - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de San Martín de Porres, en alianza con VETSOL (Veterinaria Solidaria), inició una campaña de servicios veterinarios gratuitos para perros y gatos del distrito. La iniciativa, que se desarrolla del 21 al 25 de octubre, busca facilitar el acceso a cuidados básicos y promover la tenencia responsable entre las familias que conviven con animales de compañía.

La actividad se realiza en la plaza de Armas del distrito, situada en la avenida Perú, cuadra 35. Los vecinos interesados pueden acudir de 9 a. m. a 4 p. m. para acceder a las prestaciones contempladas en esta jornada, que combina procedimientos preventivos, cuidados de higiene y orientación para los propietarios.

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¿Qué servicios veterinarios gratuitos se ofrecen?

La campaña comprende cinco prestaciones destinadas a contribuir al bienestar de las mascotas y prevenir problemas que puedan afectar su salud. Estos son los servicios disponibles:

Atención veterinaria: permite evaluar las condiciones generales del animal e identificar posibles problemas que necesiten una revisión más especializada.

Desparasitación interna y aplicación de antipulgas: ayuda a combatir parásitos que pueden provocar molestias y afectar el bienestar de perros y gatos.

Corte de uñas y limpieza de oídos: comprende cuidados de higiene que contribuyen a mantener las patas y las orejas en buenas condiciones.

Vacunación antirrábica: busca proteger a los animales contra la rabia, una enfermedad viral que también puede transmitirse a las personas.

Charla sobre tenencia responsable: ofrece orientación sobre las obligaciones de los propietarios y las medidas necesarias para garantizar una convivencia adecuada con sus compañeros de cuatro patas.

Estas prestaciones permiten atender distintas necesidades de los animales domésticos, desde la higiene hasta la prevención de enfermedades. La evaluación del personal veterinario también resulta importante para determinar qué cuidados requiere cada mascota, según sus condiciones particulares.

Los servicios se ofrecen en la plaza de Armas de San Martín de Porres, ubicada en la avenida Perú, cuadra 35, de 9 a. m. a 4 p. m. - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

Recomendaciones para acudir con las mascotas

Los propietarios deben procurar que sus animales permanezcan bajo control durante el traslado y la espera. En el caso de los perros, es conveniente utilizar correa para evitar incidentes con otros asistentes. Para los gatos, se recomienda emplear un transportador seguro que facilite su desplazamiento y reduzca el riesgo de escape.

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Asimismo, es importante seguir las indicaciones del personal encargado antes de recibir cualquier procedimiento. La necesidad de determinadas atenciones puede variar según la edad, el estado de salud y los antecedentes de vacunación de cada ejemplar.

La tenencia responsable también implica mantener al día los controles preventivos, proporcionar una alimentación adecuada y garantizar condiciones de higiene en el entorno doméstico. Estas prácticas contribuyen a reducir riesgos sanitarios y favorecen una convivencia segura entre los animales y las personas.

La campaña representa una alternativa para los residentes que necesitan acceder a cuidados veterinarios básicos sin pagar por las prestaciones anunciadas. Esta iniciativa busca acercar estos servicios a la comunidad y reforzar la importancia de atender oportunamente las necesidades de los animales de compañía.

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Los propietarios pueden acceder a la vacunación antirrábica gratuita para proteger a sus mascotas frente a esta enfermedad viral - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son los beneficios de la desparasitación en mascotas?

La desparasitación en mascotas es fundamental para proteger su salud, prevenir enfermedades y reducir el riesgo de transmisión de ciertos parásitos a las personas. Su importancia radica en los siguientes aspectos:

Previene enfermedades: Ayuda a combatir parásitos internos, como lombrices intestinales, y externos, como pulgas y garrapatas, que pueden provocar diversas complicaciones.

Mejora el bienestar animal: Reduce molestias como la picazón, la irritación de la piel, la diarrea y el malestar digestivo, según el tipo de infestación.

Favorece el crecimiento: En cachorros y gatitos, el control de parásitos contribuye a una adecuada absorción de nutrientes y un desarrollo saludable.

Reduce riesgos para las personas: Algunos parásitos pueden transmitirse de animales a humanos, especialmente cuando no existen medidas adecuadas de higiene.

Protege a otros animales: Controlar las infestaciones ayuda a disminuir la propagación de parásitos en el hogar y los espacios compartidos.