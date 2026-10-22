Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 22 de octubre de 2026

Antes de cargar combustible, los conductores pueden revisar en línea el precio declarado, la condición operativa del local y los productos disponibles

Mano que sostiene un teléfono inteligente con la aplicación Facilito de Osinergmin frente a surtidores y autos en una estación de servicio.
Un teléfono móvil presenta la aplicación Facilito de Osinergmin frente a los surtidores y vehículos de una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los precios de los combustibles en Lima pueden variar varios soles por galón entre una estación y otra. Para este jueves 22 de octubre, el diésel B5 S-50 UV presenta una diferencia de hasta S/ 4,70 por galón, de acuerdo con los valores informados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La consulta de precios permite revisar los montos declarados para gasohol regular, gasohol premium, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. La herramienta también muestra la dirección de cada grifo, los productos disponibles y la condición operativa del local.

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El menor precio publicado no siempre representa el menor gasto final. La distancia hasta la estación, la congestión, los desvíos y el combustible consumido durante el trayecto pueden reducir o incluso eliminar el ahorro que figura en el surtidor. Por ese motivo, conviene comparar el valor del producto junto con la ubicación del establecimiento.

Dos manos sostienen una pantalla transparente con un mapa frente a dos surtidores de combustible divididos en azul y rojo.
Un dispositivo digital interactivo compara las tarifas de combustible entre distintas estaciones de servicio en un mapa urbano de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 reúne la mayor diferencia de precios entre los combustibles consultados

El diésel B5 S-50 UV es el producto con la mayor distancia entre el valor más bajo y el más alto dentro de la consulta. El precio parte desde S/ 23,29 por galón en un establecimiento de Carabayllo y llega hasta S/ 27,99 por galón en otros puntos de la capital.

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La brecha alcanza S/ 4,70 por galón. Para un conductor que adquiere 15 galones, la diferencia entre ambas tarifas puede llegar a S/ 70,50 en una sola carga. El impacto puede ser mayor para vehículos de carga, unidades de transporte de pasajeros y automóviles que recorren trayectos extensos durante la jornada.

Entre los precios iniciales registrados para el diésel B5 figuran los siguientes:

  • Carabayllo: desde S/ 23,29 por galón.
  • Comas: desde S/ 24,10 por galón.
  • Rímac: desde S/ 24,94 por galón.

Los montos corresponden a establecimientos concretos y no representan un precio uniforme dentro de cada distrito. Una misma zona puede reunir grifos con tarifas distintas según el operador, la ubicación y las condiciones comerciales de cada local.

Mapa de Lima con marcadores de colores que indican precios de combustibles en varios distritos y el logotipo de Osinergmin en la esquina.
Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular y el premium también muestran brechas entre grifos de Lima

El gasohol regular se ubicó entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en la consulta general. La diferencia de S/ 3 por galón puede representar un ahorro de S/ 36 para un vehículo que requiere 12 galones, siempre que el traslado hacia la estación más económica no implique un consumo adicional elevado.

En algunos distritos aparecieron tarifas menores a las observadas en el resultado general. Estas son algunas referencias iniciales para quienes buscan gasohol regular:

  • Villa El Salvador: desde S/ 20,09 por galón.
  • Los Olivos: desde S/ 20,48 por galón.
  • San Juan de Lurigancho: desde S/ 20,65 por galón.
Pantalla de teléfono inteligente con un mapa de Lima, marcadores de estaciones de servicio y logotipos de Facilito y Osinergmin.
La aplicación Facilito de Osinergmin ubica estaciones de combustible como GNV, GLP, diésel y gasohol en un mapa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio del gasohol premium parte desde S/ 21,29 por galón y llega hasta S/ 26,19. Entre ambos extremos existe una diferencia de S/ 4,90. Este combustible suele ser requerido por vehículos cuyos fabricantes recomiendan un mayor octanaje, por lo que los conductores deben verificar las especificaciones de la unidad antes de optar por otro producto.

Las referencias por distrito muestran precios desde S/ 21,39 por galón en Villa El Salvador y desde S/ 21,99 en San Miguel. Facilito permite ordenar las estaciones por cercanía o por monto, una función que ayuda a encontrar alternativas que combinen una tarifa menor con un trayecto razonable.

Vista interior de un automóvil con un teléfono en el tablero que muestra un mapa, frente a una fila de vehículos en una avenida al atardecer.
Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil mientras avanza por una avenida congestionada de Lima hacia una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular se despacha por galón

La comparación entre combustibles debe considerar que no todos se comercializan bajo la misma unidad de medida. El GNV se vende en soles por metro cúbico, mientras que el diésel B5, los gasoholes y el GLP vehicular se expenden por galón.

Por esa diferencia, el precio del GNV no debe compararse de forma directa con el de los combustibles líquidos. El gasto final depende del tipo de vehículo, la conversión instalada, el rendimiento del motor, el kilometraje diario y la disponibilidad de estaciones en la ruta habitual del conductor.

El GLP vehicular también requiere una revisión específica antes de acudir al grifo. No todos los establecimientos ofrecen GNV, GLP, diésel y gasoholes al mismo tiempo. La disponibilidad puede modificarse según el distrito, el horario, el abastecimiento y las decisiones de cada operador.

Surtidor de combustible en primer plano con logotipos de Osinergmin y Facilito, pantallas informativas y dos automóviles estacionados al fondo.
Varios vehículos esperan en una estación de servicios de Lima junto a surtidores y paneles informativos identificados con Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar el recorrido, los usuarios pueden revisar estos aspectos en la plataforma de Osinergmin:

  • Que el grifo aparezca como operativo.
  • Que el combustible requerido figure como disponible.
  • Que el monto corresponda al producto elegido.
  • Que la distancia no absorba el ahorro previsto.
  • Que el precio del surtidor coincida con el declarado en la plataforma.
  • Que la ruta no incluya tramos con tráfico intenso o desvíos prolongados.
Pantalla de surtidor con montos digitales para gasolina, diésel y GLP, y una calcomanía con el logotipo de Osinergmin.
La pantalla digital de un surtidor en Lima señala los precios de la gasolina, el diésel y el GLP junto con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite comparar tarifa, ubicación y disponibilidad antes de cargar combustible

La plataforma Facilito cuenta con filtros por departamento, provincia, distrito, combustible y distancia. Tras seleccionar los criterios, el sistema muestra el nombre de la estación, su ubicación, el precio declarado, los productos que comercializa y el estado operativo del establecimiento.

La consulta previa puede ayudar a reducir el gasto de abastecimiento, sobre todo cuando existen varios grifos próximos con precios diferentes. Los valores declarados pueden cambiar durante el día, por lo que resulta recomendable revisar la información poco antes de salir.

Una mano sostiene un teléfono con la pantalla de Facilito de Osinergmin frente a cuatro surtidores de combustible de una estación de servicio.
Un teléfono móvil despliega la aplicación Facilito de Osinergmin para consultar precios frente a los surtidores de una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de llenar el tanque es solo una parte del presupuesto mensual de un vehículo. La presión de los neumáticos, el mantenimiento del motor, el estado de filtros e inyectores, el peso transportado y la forma de conducción también influyen en el consumo. Comparar tarifas cercanas y mantener la unidad en condiciones adecuadas permite evaluar el gasto más allá del precio por galón o por metro cúbico.

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