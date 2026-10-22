31 Minutos anuncia segunda fecha en Lima: cuándo comprar entradas para el Radio Guaripolo Tour 2026

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El fenómeno de 31 Minutos en Lima tendrá una nueva oportunidad para sus seguidores. El popular programa chileno de títeres anunció la apertura de una segunda fecha para su espectáculo ‘Radio Guaripolo Tour 2026’, luego de que las entradas para su primera presentación, programada para el martes 8 de diciembre, aparecieran como agotadas. La nueva función se realizará el lunes 7 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el centro de la capital peruana.

El anuncio fue difundido a través de una publicación de la ticketera Joinnus, que informó sobre la habilitación de esta nueva presentación. La noticia representa una alternativa para quienes no consiguieron boletos para la primera fecha y esperaban una nueva oportunidad para ver en vivo a los personajes de una de las producciones infantiles más reconocidas de la televisión latinoamericana.

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La venta de entradas para la segunda función comenzará el jueves 22 de octubre a las 10:00 a. m., de acuerdo con la información difundida en el anuncio. Los interesados podrán realizar la compra por internet mediante la plataforma oficial de Joinnus, donde deberán revisar las localidades disponibles y las condiciones correspondientes a esta nueva presentación.

La expectativa por el espectáculo quedó reflejada en la rapidez con la que se agotaron los boletos para el primer concierto. La respuesta del público llevó a habilitar una nueva fecha para el Radio Guaripolo Tour 2026, una puesta en escena que reúne humor, música y las intervenciones de los personajes que conquistaron a distintas generaciones de espectadores.

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31 Minutos confirma nueva fecha en Lima tras el sold out de su primer concierto. Captura: Joinnus.

31 Minutos en Lima: ¿cuándo será la segunda fecha del Radio Guaripolo Tour 2026?

La segunda presentación de 31 Minutos en Lima se realizará el lunes 7 de diciembre de 2026, un día antes del concierto inicialmente anunciado para el martes 8 de diciembre. Ambas funciones están programadas en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los espacios de la capital destinados a espectáculos y actividades culturales.

El anuncio amplía las posibilidades de los seguidores peruanos que buscaban asistir al debut del espectáculo en Lima. La primera fecha había generado una importante expectativa entre quienes crecieron viendo el programa y quienes conocieron a sus personajes a través de sus canciones, videos y contenidos difundidos en internet.

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La llegada de la agrupación chilena forma parte de su gira ‘Radio Guaripolo Tour 2026’, que lleva al escenario el particular universo de la producción. En lugar de limitarse a reproducir el formato televisivo, el espectáculo desarrolla una propuesta en vivo alrededor de sus personajes, con situaciones cómicas, diálogos y números musicales.

31 Minutos confirma nueva fecha en Lima tras el sold out de su primer concierto. Captura: Joinnus.

Entradas para 31 Minutos en Lima: ¿Cuándo comienza la venta en Joinnus?

De acuerdo con el anuncio de Joinnus, las entradas para la segunda función estarán disponibles desde el jueves 22 de octubre a las 10:00 a. m. La compra se realizará en línea a través de la ticketera, por lo que los seguidores podrán ingresar a la plataforma para consultar las opciones habilitadas.

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Para adquirir los boletos, los interesados deberán acceder a Joinnus, ubicar el evento de 31 Minutos en Lima y seleccionar la fecha correspondiente al 7 de diciembre. Antes de confirmar el pago, será importante comprobar que se trate de la nueva función, revisar el sector elegido y verificar el precio que aparezca en la plataforma.

La recomendación es ingresar con anticipación y tener lista la cuenta de usuario, además de revisar los datos solicitados para completar la operación. Estos pasos pueden facilitar el proceso de compra, aunque no garantizan la disponibilidad de una localidad específica, que dependerá de las entradas habilitadas para cada sector.

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La apertura de una segunda función también hace necesario distinguir las fechas al momento de realizar la compra. Quienes ya consiguieron boletos para el 8 de diciembre deberán comprobar la información de sus entradas, mientras que quienes no lograron adquirirlos podrán buscar disponibilidad para el lunes 7.

Un diagrama detalla la distribución de sectores y las tarifas de preventa y precio regular de las entradas para el espectáculo de 31 Minutos en Lima.

¿Cuánto cuestan las entradas para 31 Minutos en Lima?

Los precios anunciados para la primera presentación del Radio Guaripolo Tour 2026 permiten conocer las tarifas de referencia del espectáculo en Lima. Durante las etapas promocionales, los boletos para las zonas Platinum, VIP y General contemplaron precios desde S/ 140 hasta S/ 292, según el sector elegido y el descuento aplicable.

En la primera preventa para clientes de Interbank, las tarifas anunciadas fueron de S/ 292 para Platinum, S/ 220 para VIP y S/ 140 para General. La siguiente etapa contempló precios de S/ 310,25, S/ 233,75 y S/ 148,75, respectivamente. Los precios regulares informados para esas tres zonas fueron de S/ 365 para Platinum, S/ 275 para VIP y S/ 175 para General.

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También se anunciaron las localidades General Cultural, con una tarifa regular de S/ 50, y Conadis, con un precio de S/ 292, bajo las condiciones establecidas para cada categoría.

No obstante, los precios y la disponibilidad de la segunda fecha deben confirmarse en Joinnus antes de realizar la compra. Las tarifas de referencia de la primera función no garantizan que todas las zonas o promociones estén disponibles en las mismas condiciones para el nuevo concierto.

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Guaripolo llegarán a Lima

Uno de los principales atractivos del espectáculo es la presencia de los personajes que convirtieron a 31 Minutos en un referente del entretenimiento infantil. Entre ellos destacan Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Guaripolo, figuras reconocibles por sus personalidades, ocurrencias y participación en las historias del programa.

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La producción chilena se hizo conocida por presentar un noticiero ficticio conducido por títeres. A través de entrevistas, reportajes disparatados, comentarios inesperados y canciones originales, construyó un estilo de humor que trascendió al público infantil y encontró seguidores entre adolescentes y adultos.

Con el paso de los años, sus personajes y composiciones musicales se mantuvieron vigentes entre distintas generaciones. Parte de ese alcance se explica por la circulación de sus canciones en internet y por la recuperación de episodios y fragmentos que continúan compartiéndose entre sus seguidores.

El espectáculo que llegará a Lima toma como eje a Guaripolo y su particular estación radial. Desde ese espacio, el personaje interactúa con los demás integrantes del elenco y da paso a situaciones humorísticas y musicales que mantienen el sello de la producción.

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