Examen de admisión San Marcos 2027-I: ¿Quiénes deben asistir este sábado 24 de octubre a la prueba?

Las restricciones incluyen mochilas, carteras, billeteras, llaveros, alimentos, bebidas, atomizadores y servilletas - Créditos: UNMSM.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) organiza este sábado 24 de octubre la tercera jornada de su examen de admisión correspondiente al 2017-I dirigida a los postulantes que buscan una vacante en las carreras vinculadas a las Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana. Los aspirantes deberán cumplir las disposiciones establecidas por la institución para ingresar al campus y rendir la evaluación sin inconvenientes.

La convocatoria representa una oportunidad para miles de jóvenes que desean iniciar su formación profesional en la Decana de América, considerada la universidad más antigua del Perú. Como ocurre en cada proceso de selección, la competencia por alcanzar una plaza exige preparación académica, concentración y conocimiento de las condiciones fijadas para participar en la prueba.

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La jornada comprende diversas especialidades del ámbito sanitario, entre ellas Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Farmacia y Bioquímica, Ciencias de los Alimentos, Toxicología, Odontología, Medicina Veterinaria y Psicología. También incluye Psicología Organizacional y de la Gestión Humana, además de las distintas menciones de Tecnología Médica.

Está prohibido ingresar con celulares, audífonos, memorias USB, radios, microcámaras y otros dispositivos electrónicos que puedan facilitar comunicaciones no autorizadas - Créditos: San Marcos.

Dentro de esta última carrera se encuentran Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Terapia Física y Rehabilitación, Radiología y Terapia Ocupacional. Los interesados en estas disciplinas deberán considerar las disposiciones correspondientes a la evaluación, así como verificar las indicaciones oficiales relacionadas con su participación.

El examen de admisión constituye una de las principales vías para acceder a la educación superior pública en el país. Por ello, los aspirantes deben prestar atención tanto a los contenidos evaluados como a las medidas logísticas y de seguridad que la universidad establece para evitar irregularidades durante el desarrollo de la prueba.

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¿Qué objetos están prohibidos en el examen de admisión de San Marcos?

La UNMSM estableció restricciones para impedir el ingreso de artículos que puedan facilitar la comunicación no autorizada, el almacenamiento de información o cualquier otra conducta irregular. Entre los elementos prohibidos figuran los dispositivos electrónicos, cuyo uso podría comprometer la transparencia de la evaluación.

La lista comprende los siguientes objetos:

Dispositivos electrónicos: celulares, radios, audífonos, reproductores de música, memorias USB, microcámaras y equipos de transmisión de datos.

Útiles y materiales de estudio: lápices, borradores, tajadores, libros, documentos impresos y apuntes manuscritos.

Bolsos y accesorios: mochilas, carteras, billeteras y llaveros.

Alimentos y otros artículos: bebidas, alimentos, atomizadores y servilletas.

Estas prohibiciones buscan reducir el riesgo de suplantación, evitar el uso de información no autorizada y garantizar que todos los participantes rindan la prueba bajo las mismas condiciones. Por ese motivo, se recomienda revisar con anticipación las instrucciones difundidas por la institución y evitar llevar pertenencias que puedan ocasionar dificultades durante el control de ingreso.

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La vestimenta debe ser cómoda y discreta. No se permiten polos o chompas con capucha, prendas con aplicaciones metálicas, correas, aretes ni piercings - Créditos: San Marcos.

¿Cómo deben vestirse los postulantes para rendir la prueba?

Las disposiciones de seguridad también contemplan la vestimenta y los accesorios personales. La universidad recomienda acudir con ropa cómoda y discreta, sin elementos que puedan dificultar los procedimientos de identificación o revisión antes del ingreso al recinto.

Entre las prendas restringidas se encuentran los polos y las chompas con capucha, así como aquellas que presentan aplicaciones metálicas. Tampoco se permite el uso de correas, aretes, piercings y otros accesorios similares. El calzado debe ser sencillo y no contar con hebillas ni componentes metálicos.

Breve historia de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue fundada el 12 de mayo de 1551 mediante una real cédula otorgada por el rey Carlos I de España. Es considerada la universidad más antigua de América, con una trayectoria que supera los cuatro siglos y medio.

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Inicialmente, sus actividades académicas estuvieron vinculadas a la formación religiosa, pero con el tiempo incorporó diversas disciplinas científicas, humanísticas y profesionales. Durante la época republicana, se consolidó como una institución fundamental para el desarrollo educativo, cultural y científico del Perú. Conocida como la Decana de América, San Marcos ha formado a destacados intelectuales, investigadores, políticos y profesionales. Actualmente, ofrece numerosas carreras y mantiene un papel importante en la educación superior pública del país.