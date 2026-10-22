Pases con QR y 6 mil voluntarios para el ingreso a Saqsaywaman durante la visita del papa León XIV en Cusco

Cusco aplicará controles con QR para la visita del papa León XIV| Foto: Vatican News/Terandes

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Faltan pocas semanas para la llegada del papa León XIV al Perú, como parte de su gira por América Latina. Ante la expectativa por su visita, el Arzobispado del Cusco anunció pases con códigos QR, credenciales especiales y brazaletes para regular el ingreso de los fieles a la explanada de Sacsayhuamán y a la Plaza Mayor el próximo 15 de noviembre.

El sistema de acceso se canalizará a través de las 85 parroquias de la jurisdicción eclesiástica. Cada párroco empadronará, en promedio, a 200 fieles para la entrega de los pases, según informó monseñor Israel Condorhuamán a RPP Noticias.

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Los códigos y las credenciales serán revisados por los voluntarios convocados por el Arzobispado, identificados como los ‘Amigos de León’. La medida apunta a impedir la falsificación y la venta de accesos para las actividades previstas en los dos espacios públicos, por lo que exhortan a las personas que tengan cuidado con las posibles estafas durante la visita del líder de la iglesia católica.

El papa León bendice a un niño al llegar para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Arzobispado busca reunir hasta 6 mil voluntarios para las actividades

La organización espera contar con hasta 6 mil voluntarios. Su tarea incluirá el control de los accesos, la orientación y la acogida de los asistentes que lleguen desde provincias cusqueñas, otras regiones del Perú y países vecinos, entre ellos Bolivia y Chile.

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La visita de León XIV forma parte de una agenda programada entre el 11 y el 16 de noviembre en el país. El nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco, confirmó que el itinerario se mantiene sin cambios.

El representante diplomático de la Santa Sede añadió que el pontífice está “perfectamente restablecido” y que no existen variaciones en las ciudades previstas en el recorrido tras el último informe del estado de salud del papa.

El papa León XIII saluda a los fieles a su llegada a la Plaza de San Pedro para celebrar su primera audiencia general semanal desde su operación de cáncer, en el Vaticano. 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Delegación del Vaticano llegará al Cusco el 28 de octubre

El Arzobispado del Cusco informó que una comitiva del Vaticano arribará a la ciudad el próximo 28 de octubre para ultimar los detalles de la visita papal.

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Las autoridades eclesiásticas también mantuvieron una reunión con representantes del Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Provincial y otras instituciones.

El encuentro abordó las medidas de seguridad y la logística para la jornada del 15 de noviembre. Días antes, el sumo pontífice llegará a a Lima y Chiclayo, donde se espera una misa multitudinaria junto a jóvenes y adultos.

La agenda del papa León XIV en Cusco el 15 de noviembre

El papa León XIV llegará a Cusco el próximo 15 de noviembre como parte de su gira por América Latina. Su permanencia en la ciudad incluirá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, además del rezo del Ángelus frente a la Basílica Catedral.

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De acuerdo con la agenda programada, el pontífice partirá a las 07:50 horas desde la Base Aérea de Chiclayo. Su vuelo tiene prevista la llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a las 10:00 horas.

Media hora después, a las 10:30 horas, León XIV participará en una actividad con la comunidad católica en Saqsaywaman. El programa contempla la presencia de fieles y representantes de expresiones de piedad popular, así como un discurso del Santo Padre.

La segunda actividad pública se desarrollará a las 11:45 horas. El papa encabezará el rezo del Ángelus en la plaza ubicada frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

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La visita del pontífice a Cusco concluirá poco después del mediodía. A las 13:05 horas, partirá desde el aeropuerto cusqueño rumbo a Pucallpa, donde continuará con las actividades previstas en su recorrido por el Perú. Todo el horario son previstos a la organización del papa.