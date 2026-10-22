Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 22 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó que el último reporte sísmico disponible corresponde a un movimiento de magnitud 3,4 registrado en Vitor, Arequipa

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo permanente de la actividad telúrica a nivel nacional para emitir alertas oportunas y datos precisos a la ciudadanía. En esta cobertura en vivo te traemos el reporte oficial en tiempo real con los últimos temblores registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.

Ante la constante fricción de placas en la franja costera y la presencia de fallas tectónicas en el interior del país, la preparación permanente es fundamental. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las recomendaciones clave de Indeci para el fortalecimiento de la cultura de prevención.

13:20 hsHoy

La importancia del mapa de epicentros en el monitoreo

El mapeo continuo de las coordenadas geográficas donde se originan los movimientos telúricos permite a los geofísicos identificar patrones de deformación en la corteza. La concentración de epicentros en zonas específicas señala el nivel de acoplamiento de las placas tectónicas o la reactivación de estructuras locales.

Esta representación cartográfica en tiempo real resulta clave para la gestión del riesgo de desastres. Al cruzar la ubicación del sismo con la densidad poblacional y la calidad del terreno, los organismos de emergencia pueden estimar el nivel de impacto y desplegar ayuda de forma eficiente.

07:28 hsHoy

El sismo se produjo a 11 kilómetros al norte de Vitor y tuvo una profundidad de 12 kilómetros

El movimiento telúrico fue detectado en la provincia de Arequipa, donde Vitor es una de las localidades próximas al punto señalado por el IGP. La intensidad II-III significa que el temblor puede ser advertido por personas en reposo o en interiores, aunque no suele provocar daños estructurales.

La profundidad focal también forma parte de la evaluación técnica de un sismo. En este caso, el evento se produjo a 12 kilómetros de profundidad, una distancia considerada reducida en comparación con otros movimientos que se originan a decenas o cientos de kilómetros bajo la superficie. La percepción de un temblor depende de este factor, de la cercanía al epicentro, del tipo de suelo y de las condiciones de las edificaciones.

Mapa satelital del sur de Perú con una estrella verde cerca de Arequipa y un panel superior con datos de un sismo de magnitud 3,4
Un mapa interactivo sitúa el epicentro de un sismo de magnitud 3,4 registrado a 11 kilómetros al norte de Vítor, en el departamento de Arequipa. (IGP)
06:23 hsHoy

Los datos principales del último reporte son los siguientes:

  • Fecha y hora local: 20 de octubre de 2026, 22:12:48
  • Magnitud: 3,4
  • Profundidad: 12 kilómetros
  • Epicentro: 11 kilómetros al norte de Vitor, en Arequipa
  • Intensidad: II-III en Vitor
  • Código del reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0745

El IGP mantiene una red de estaciones sísmicas en distintas partes del país, a través de la cual registra y procesa la actividad tectónica. El Centro Sismológico Nacional utiliza esa información para emitir comunicados técnicos poco después de la detección de cada evento.

Perú se encuentra en una zona de actividad sísmica frecuente debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Además de ese fenómeno, existen fallas geológicas locales que pueden producir movimientos de distinta magnitud en diversas regiones del territorio.

Mapa del sur del Perú con un marcador rojo y ondas en Arequipa, rodeado por pantallas con sismogramas e instrumentos de medición.
Un mapa técnico sitúa el epicentro de un sismo en la región de Arequipa junto a instrumental sismológico de monitoreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:06 hsHoy

Indeci recomienda reconocer las zonas seguras y preparar una mochila de emergencia

Ante un temblor, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que cada familia identifique con anticipación los espacios seguros dentro y fuera de la vivienda. También aconseja revisar las rutas de evacuación, definir un punto de encuentro y considerar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad o integrantes que requieran medicación frecuente.

La preparación previa incluye asegurar estantes, repisas, espejos y objetos pesados que puedan caer durante un movimiento. Las instalaciones de gas, electricidad y agua deben mantenerse en condiciones adecuadas para reducir riesgos adicionales en caso de una emergencia.

Entre las medidas que pueden adoptarse antes de un sismo figuran las siguientes:

  • Identificar las zonas seguras internas y externas de la vivienda.
  • Reconocer las rutas de evacuación del edificio, colegio o centro de trabajo.
  • Preparar una mochila de emergencia para las primeras horas.
  • Participar en simulacros convocados por autoridades, empresas o instituciones educativas.
  • Enseñar a los niños cómo actuar y dónde reunirse luego de una evacuación.
  • Consultar con un profesional si la vivienda presenta grietas o problemas estructurales.
Cuatro carteles de emergencia en una vereda: logo INDECI, ruta de evacuación, "Punto de Encuentro" y reunión de personas, frente a edificios de Lima.
La señalética oficial del INDECI indica rutas de evacuación y puntos de encuentro en una zona residencial con edificios de altura media en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indeci señala que la mochila debe permanecer en un lugar de fácil acceso. Su contenido debe adaptarse a la cantidad de integrantes del hogar, sus edades, condiciones de salud y las características de la zona donde viven.

La población debe evitar la difusión de versiones no confirmadas sobre daños, víctimas, réplicas o alertas de tsunami. La información sobre eventos sísmicos debe consultarse en los canales oficiales del IGP, Indeci y las autoridades locales.

Aguja metálica de sismógrafo que traza líneas sobre papel blanco junto a un sensor de metal y una pantalla con ondas al fondo.
Un sismógrafo traza ondas sobre una banda de papel blanco frente a un monitor que proyecta señales de actividad sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:39 hsHoy

Durante un temblor se debe evitar correr, usar ascensores o acercarse a ventanas

Durante el movimiento, la recomendación principal es conservar la calma y ubicarse en una zona segura, lejos de ventanas, vidrios, cables, mamparas, estanterías y objetos suspendidos. Si la salida no es inmediata o segura, se debe proteger la cabeza y el cuello bajo una mesa resistente o junto a una estructura firme.

Las autoridades aconsejan no correr, no empujar y no usar ascensores. Estos equipos pueden quedar fuera de servicio por cortes de energía o daños en el sistema. Para comunicarse con familiares, se recomienda priorizar los mensajes de texto y evitar llamadas que puedan congestionar las redes telefónicas.

Un grupo de personas camina por un pasillo con carteles verdes de ruta de evacuación y salida de emergencia hacia una puerta gris.
Varias personas recorren el pasillo de un edificio público en Perú según la señalética de ruta de evacuación que las guía hacia la salida de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En centros comerciales, terminales, colegios, hospitales u oficinas, las personas deben seguir las instrucciones de brigadistas, personal de seguridad o responsables del establecimiento. La evacuación debe comenzar después de que termine el movimiento y mediante las rutas señalizadas.

Dos trabajadores con chalecos reflectantes auxilian a un hombre tendido en el suelo junto a una camilla amarilla al pie de unas escaleras
Trabajadores de la Línea 1 del Metro de Lima asisten a un herido simulado con una camilla rígida durante un ensayo de respuesta ante sismos en una estación.

Luego de un sismo, corresponde verificar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios dentro de las posibilidades de cada persona. También se deben revisar posibles fugas de gas, daños en conexiones eléctricas o filtraciones de agua. Si existe una situación de peligro, se debe cortar el suministro solo cuando sea seguro hacerlo.

No se recomienda reingresar a viviendas, oficinas o establecimientos que presenten grietas, desprendimientos, inclinaciones u otros daños visibles hasta que una evaluación técnica descarte riesgos. Ante posibles réplicas, las familias deben mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades.

05:05 hsHoy

La mochila de emergencia debe incluir agua, alimentos, medicamentos y artículos de comunicación

La mochila de emergencia está destinada a atender las primeras 24 horas posteriores a un desastre. Debe contener agua embotellada, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, baterías, cargador portátil, botiquín, abrigo, mascarillas y productos de higiene.

Mochila abierta con botellas, comida enlatada, radio y ropa, junto a un botiquín, mascarilla, documentos y una estantería sujeta a la pared.
Una mochila de emergencia abierta reúne suministros básicos y un botiquín en una vivienda acondicionada para sismos según las pautas de Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es necesario incluir medicamentos de uso habitual, documentos personales protegidos en una bolsa impermeable, dinero en efectivo y artículos específicos para bebés, adultos mayores o personas con tratamientos médicos. En hogares con mascotas, se recomienda sumar alimento, una correa y una manta.

Mochila abierta sobre una mesa de madera con botiquín, botellas de agua, radio, linterna, pilas, comida enlatada y sobres con documentos.
Una mochila de emergencia equipada con provisiones esenciales ilustra las medidas recomendadas de preparación ante sismos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números de apoyo en una emergencia incluyen a los Bomberos, en el 116, y al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106. Las personas que viven cerca del litoral deben alejarse de la costa únicamente si las autoridades emiten una alerta ante un posible maremoto.

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