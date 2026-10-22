Laura Bozzo estaría sola en México: periodista cuestiona apoyo familiar durante su hospitalización: “Sus hijas muy poco se han preocupado”

Durante una entrevista en Magaly TV La Firme, Ernesto Buitrón afirmó que las hijas de la conductora no habrían estado presentes de manera habitual durante esta etapa. También sostuvo que ambas son influencers y señaló que Laura suele hacerse cargo de sus gastos. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La situación de Laura Bozzo ha generado preocupación no solo por las complicaciones médicas que enfrenta, sino también por las dudas sobre el respaldo que estaría recibiendo de su entorno familiar durante su hospitalización en México. En una entrevista con Magaly Medina, el periodista mexicano Ernesto Buitrón se refirió a la presencia de las hijas de la conductora y cuestionó el apoyo que, desde su perspectiva, le estarían brindando en este difícil momento.

Durante la conversación emitida el miércoles 21 de octubre en Magaly TV La Firme, el comunicador sostuvo que, según lo que ha observado, la presentadora estaría atravesando esta etapa con poca compañía familiar en Ciudad de México. Sus declaraciones se produjeron cuando Magaly planteó la posibilidad de que las hijas de Laura pudieran ayudarla con los cuidados que necesitaría después de abandonar el hospital.

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La conductora peruana consideró que, además de acompañar a su madre, sus familiares podrían buscar una alternativa para que tuviera un lugar adecuado donde recuperarse antes de regresar a Acapulco. Sin embargo, la respuesta de Buitrón fue crítica y puso sobre la mesa interrogantes sobre el papel que estaría desempeñando la familia de la figura televisiva.

Ellas son Victoria y Alejandra de la Fuente, las dos hijas de Laura Bozzo que optaron por diferentes profesiones (Instagram/@missale_xo /@victoriadela_fuente)

Ernesto Buitrón cuestiona la presencia de las hijas de Laura Bozzo

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ocurrió cuando Magaly Medina sugirió que las hijas de Laura Bozzo podrían ayudarla durante su recuperación. La presentadora señaló que ambas podrían asumir parte de la responsabilidad de acompañar a su madre, especialmente después de la delicada situación médica que atravesó.

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La periodista también planteó una alternativa para evitar que Laura tuviera que regresar inmediatamente a Acapulco tras recibir el alta médica. Según comentó, su familia podría alquilarle un alojamiento temporal en Ciudad de México para que descansara durante algunos días y afrontara su recuperación con mayor tranquilidad.

“De pronto su familia, su propia hija, puede alquilarle un Airbnb como para que se recupere unos días”, comentó Magaly durante la conversación.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora recordó que Laura tiene dos hijas y consideró que ambas podrían involucrarse en los cuidados que necesitara su madre después de la hospitalización. Su planteamiento surgió ante la preocupación por las condiciones que tendría que afrontar la presentadora una vez que dejara el centro médico.

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Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

No obstante, Ernesto Buitrón respondió con una apreciación crítica sobre la participación de las jóvenes en la vida de su madre durante esta crisis. “Y que te seré muy sincero, Magali, yo creo que, a lo como hemos visto, realmente sus hijas muy poco se han preocupado por ella”, afirmó el periodista mexicano.

Buitrón explicó que, según lo que ha podido observar, la presencia de las hijas de Laura en el hospital habría sido limitada. También reconoció que sus declaraciones podrían generar una reacción de la propia conductora si llegara a ver la entrevista. “O sea, aquí en México te puedo decir que la única vez que hemos visto a sus hijas, y seguramente si Laura ve esto en el futuro podrá enfurecer, fue cuando estaba en el hospital hace unos días. De ahí en fuera nunca más hemos visto a sus hijas en nada”, sostuvo.

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A continuación, el comunicador resumió su percepción sobre la situación familiar con una frase que llamó la atención durante el programa: “Laura prácticamente está sola en México”.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

¿A qué se dedican las hijas de Laura Bozzo?

Después de escuchar las afirmaciones del periodista, Magaly Medina quiso conocer más detalles sobre las actividades de las hijas de Laura Bozzo. La conductora preguntó si ambas trabajaban o se dedicaban a alguna actividad profesional, o si continuaban dependiendo económicamente de su madre.

“¿Saben a qué se dedican las hijas? Si tienen, no sé, hacen algo por la vida o solo, digamos, siguen viviendo de su mamá”, preguntó la presentadora. La interrogante dio paso a otra de las declaraciones de Buitrón, quien afirmó que las jóvenes se dedican a las redes sociales y que, según su información, seguirían recibiendo apoyo económico de la conductora.

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Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

“Mira, nosotros sabemos que siguen viviendo de ella y son influencers”, respondió. El periodista añadió que Laura Bozzo suele preocuparse por sus hijas y hacerse cargo de sus gastos. Según su versión, la presentadora ha mantenido esa responsabilidad familiar incluso durante una etapa en la que su propia situación económica sería complicada.

“Ese es la única referencia, por lo menos, que yo tengo de sus hijas y que Laura ha tenido, pues que, que ahora sí, como decimos en México, a apoquinar los gastos, porque ella es quien siempre se preocupa, siempre habla de ellas”, manifestó.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina propone una alternativa para la recuperación de Laura Bozzo

La preocupación de Magaly Medina no se limitó a la presencia de las hijas de Laura. Durante la entrevista, la conductora también manifestó inquietud por las condiciones en las que la presentadora podría continuar su recuperación después de abandonar el hospital de Ciudad de México.

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Según lo conversado en el programa, Laura había sido trasladada desde Acapulco para recibir atención médica especializada. Ernesto Buitrón señaló que el trayecto entre ambas ciudades toma aproximadamente cinco horas y media, por lo que consideró que el regreso podría representar otra dificultad para la conductora.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.

El periodista explicó que Laura tendría que afrontar nuevamente un desplazamiento prolongado cuando llegara el momento de volver a Acapulco. Por ello, la posibilidad de permanecer temporalmente en Ciudad de México surgió como una alternativa durante el intercambio.

Magaly planteó que sus familiares podrían organizar una estancia provisional para que la presentadora descansara antes de emprender el viaje de regreso.

Periodista revela lo que se sabe sobre las hijas de Laura Bozzo durante su hospitalización en México. Captura: Magaly TV La Firme.