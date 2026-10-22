Laura Bozzo podría salir de terapia intensiva tras sufrir septicemia: revelan la última información sobre su salud en México

La conductora permanece hospitalizada en Ciudad de México tras sufrir complicaciones médicas. Según Ernesto Buitrón, su entorno recibió información sobre una posible mejoría y un eventual traslado fuera de terapia intensiva. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La salud de Laura Bozzo presentó señales de una posible mejoría este miércoles 21 de octubre, según la información difundida por el periodista mexicano Ernesto Buitrón durante una entrevista con Magaly Medina en Magaly TV La Firme. La conductora peruana, que permanece hospitalizada en Ciudad de México tras atravesar complicaciones médicas graves, podría dejar la unidad de terapia intensiva si su evolución continúa de manera favorable.

Durante la conversación con la presentadora, Buitrón explicó que había recibido información reciente sobre el estado de la figura televisiva. De acuerdo con su reporte, el asistente de Laura Bozzo se comunicó con un periodista para informar que existía la posibilidad de que la conductora fuera trasladada a una habitación durante la jornada siguiente.

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La noticia generó expectativas sobre la evolución de la artista, cuya hospitalización ha despertado preocupación entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el periodista precisó que se trataba de una posibilidad comunicada por el entorno de la conductora y no de un alta médica confirmada.

Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué se sabe sobre la salud de Laura Bozzo este 21 de octubre?

Al brindar la actualización en el programa de Magaly Medina, Ernesto Buitrón explicó que el último reporte al que había tenido acceso apuntaba a una probable mejoría de Laura Bozzo. Según relató, alrededor de las siete de la noche, hora de México, el asistente de la conductora, identificado como Aarón, se comunicó con un periodista para transmitir la información.

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“Probablemente el día de mañana sea trasladada a piso”, contó Buitrón al explicar el mensaje recibido.

En el ámbito hospitalario, el traslado a piso significa que un paciente podría pasar a una habitación fuera de la unidad de cuidados intensivos, siempre que su condición permita reducir el nivel de vigilancia especializada. No obstante, esta posibilidad no equivale necesariamente a recibir el alta médica ni significa que la recuperación haya concluido.

El periodista señaló que, de concretarse el traslado, Laura podría comenzar otra etapa de su recuperación, con una eventual disminución de los medicamentos y sin necesidad de continuar con el mismo soporte respiratorio. Estas posibilidades, sin embargo, dependían de su evolución y de las decisiones del equipo médico.

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Buitrón también indicó que, según la información que recibió, los médicos habrían conseguido controlar la septicemia que afectaba a la conductora.

“Significa que Laura Bozzo está reaccionando bien”, comentó el periodista al explicar por qué el entorno de la presentadora contemplaba la posibilidad de que dejara terapia intensiva.

Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Bozzo habría superado una etapa crítica tras sufrir septicemia

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la septicemia mencionada por Ernesto Buitrón al hablar de la evolución de Laura Bozzo. Se trata de una complicación grave asociada a una respuesta desregulada del organismo frente a una infección, que puede provocar daño en los órganos y poner en riesgo la vida.

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En el caso de la conductora, el periodista afirmó que los médicos habrían logrado controlar esta complicación. La información resulta relevante debido a la gravedad del cuadro descrito durante los últimos días, aunque no permite concluir que todos los riesgos hayan desaparecido.

La propia Magaly Medina recordó durante la conversación que la conductora había atravesado problemas médicos importantes y que se había informado sobre una peritonitis, neumonía y afectación del pulmón izquierdo.

Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.

Al comentar estos antecedentes, la presentadora también mencionó una entrevista que Laura había concedido aproximadamente una semana antes de su hospitalización en Ciudad de México. En aquellas declaraciones, según recordó Magaly, la conductora explicó que se había levantado de la cama para atender a unos reporteros colombianos que habían acudido a entrevistarla, pese a que no se encontraba bien.

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Este antecedente llevó a la periodista a plantear que Laura ya podría haber experimentado malestar antes de que su condición requiriera una atención hospitalaria de mayor complejidad.

Buitrón coincidió en que la situación había sido delicada y señaló que la conductora también habría enfrentado una neumonía. Durante la entrevista, ambos comentaron las dificultades que pueden surgir en un paciente que atraviesa varias complicaciones médicas.

Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.

El periodista explica por qué preocupa la recuperación de Laura Bozzo

Además de informar sobre la posible mejoría, Ernesto Buitrón manifestó su preocupación por el estado general de Laura Bozzo y por el proceso que podría enfrentar una vez que salga de terapia intensiva.

El comunicador sostuvo que la conductora necesitaría cuidados posteriores y un periodo de recuperación considerable antes de retomar sus actividades habituales. También expresó sorpresa por la evolución que, según la información recibida, podría permitirle abandonar la unidad de cuidados intensivos.

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Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.

“Nos parece un milagro”, afirmó al referirse a la posibilidad de que Laura evolucione favorablemente después de las complicaciones médicas que describió durante la entrevista.

Buitrón comparó su situación con la de otras personas del espectáculo que, según dijo, habían atravesado problemas de salud similares y necesitaron meses para recuperarse. A partir de esa comparación, estimó que la conductora podría permanecer alrededor de seis meses sin trabajar.

Magaly Medina también manifestó que la presentadora debería concentrarse en recuperar su salud antes de asumir nuevos compromisos laborales. En su opinión, una complicación como la septicemia no debe minimizarse, especialmente cuando el paciente ha necesitado soporte respiratorio y atención especializada.

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Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.

La incertidumbre sobre el alta médica de Laura Bozzo

Pese a la información alentadora que compartió Buitrón, durante el programa no se confirmó que Laura Bozzo fuera a abandonar el hospital en las siguientes horas. El dato comunicado por el asistente se refería a un posible traslado a una habitación, un paso diferente del alta médica.

La distinción es importante porque salir de terapia intensiva no significa que una persona esté completamente recuperada. Un paciente puede necesitar vigilancia, medicación, rehabilitación y controles médicos incluso después de dejar esa unidad.

Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.

En el caso de Laura, el periodista explicó que el entorno de la conductora se había mantenido reservado al proporcionar información sobre su estado de salud. También señaló que, hasta el momento de la entrevista, su hija permanecía en el hospital.

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Magaly Medina expresó su deseo de que la información recibida fuera cierta y de que la conductora pudiera pasar a una unidad de menor complejidad. Antes de despedirse del periodista mexicano, la presentadora manifestó que esperaba que Laura continuara mejorando.

“Todos acá queremos que ella se mejore”, expresó al cerrar el enlace con Buitrón desde Ciudad de México.

Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.