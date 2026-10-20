Estados Unidos anuncia ayuda humanitaria para Perú ante El Niño: buque hospital llegará al norte en 2027

Cobertura periodística sobre la visita de una delegación oficial del gobierno de Estados Unidos a la provincia constitucional del Callao. Los funcionarios se reunieron con pobladores y organizaciones comunitarias locales para supervisar iniciativas de preparación y coordinar la entrega de asistencia humanitaria ante los eventuales impactos del fenómeno de El Niño en el territorio peruano. | Exitosa

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Estados Unidos intensifica las coordinaciones con el Gobierno peruano para preparar la respuesta ante los posibles impactos del fenómeno El Niño, que podría provocar inundaciones, deslizamientos y huaicos, especialmente en la costa norte. Como parte de estas acciones, el alto funcionario del Departamento de Estado Ryan Shrum llegó al país y participó el último lunes en reuniones con autoridades y actividades con comunidades vulnerables en el Callao.

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, destacó que la cooperación busca anticiparse a las emergencias, en lugar de concentrarse únicamente en atender a la población después de que ocurran los desastres. “El Perú no está solo. Los Estados Unidos está aquí para respaldarlo y estar con ellos en este momento difícil”, manifestó durante una entrevista con Exitosa.

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USA canalizará ayuda humanitaria

Navarro indicó que su país trabaja con Catholic Charities y Cáritas para organizar parte de la asistencia económica y humanitaria destinada a las personas que podrían resultar afectadas por El Niño.

“Vamos a canalizar mucho de nuestro dinero, lo que vamos a aportar a través de la Iglesia católica”, señaló el diplomático, quien remarcó que ambos gobiernos llevan varios meses preparándose para enfrentar los efectos del fenómeno.

El embajador sostuvo que esta estrategia busca fortalecer la capacidad de respuesta antes de que se produzcan las emergencias. Sin embargo, no precisó el monto total de los recursos que Estados Unidos destinará a través de estas organizaciones ni el número de beneficiarios que recibirían la ayuda.

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Durante su visita al Callao, Ryan Shrum, alto funcionario de la Oficina de Asistencia para Desastres y Respuesta Humanitaria del Departamento de Estado estadounidense, también se reunió con pescadores, brigadas comunitarias, integrantes de una olla común y población vulnerable.

El diplomático Bernie Navarro y el funcionario Ryan Shrum escuchan a residentes locales durante una actividad de asistencia humanitaria de Estados Unidos. (Embajada de USA en Perú)

Estas actividades forman parte de las coordinaciones para preparar la respuesta humanitaria ante posibles inundaciones y deslizamientos de huaicos. La asistencia busca contribuir a la atención de las comunidades que podrían enfrentar mayores dificultades durante una emergencia climática.

Buque hospital USNS Comfort llegará al norte del Perú

Una de las principales medidas anunciadas por el embajador es el despliegue del buque hospital estadounidense USNS Comfort, cuya llegada al norte del Perú está prevista para febrero de 2027.

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Navarro explicó que la embarcación será posicionada para brindar atención médica en Piura y otras zonas del norte del país, ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño alcance sus mayores efectos durante ese periodo.

“Es un buque de hospital que tiene mil camas, para asegurarnos que en Piura y en el área del norte del Perú haya ese cuidado médico que va a ser parte durante este tiempo”, afirmó.

El USNS Comfort es un buque hospital de la Armada de Estados Unidos equipado para brindar atención médica y quirúrgica en operaciones humanitarias y de respuesta ante desastres. Su despliegue busca reforzar la capacidad sanitaria disponible si las emergencias afectan los servicios de salud o dificultan el acceso de la población a la atención médica.

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El anuncio de la llegada de la embarcación había sido realizado previamente por Navarro en agosto, cuando precisó que el despliegue estaba previsto para febrero de 2027. Hasta el momento, el anuncio público no detalla el cronograma de atención, los procedimientos para acceder a sus servicios ni las localidades específicas que recibirán sus prestaciones.

Ryan Shrum se reunió con la Cancillería para coordinar la cooperación

Como parte de su visita, Ryan Shrum sostuvo una reunión con el canciller peruano Carlos Espá y el embajador Bernie Navarro en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Lima. El encuentro estuvo orientado a abordar la cooperación estadounidense para preparar al país frente a los impactos de El Niño.

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Según informó la Agencia Andina el 19 de octubre, ambas partes destacaron la importancia de fortalecer la preparación y la respuesta ante emergencias con apoyo del sector privado, en particular de empresas especializadas en infraestructura, telecomunicaciones, logística y cadenas de abastecimiento.

También evaluaron la posibilidad de incorporar tecnologías para contener inundaciones, mantener la conectividad durante situaciones de emergencia y reducir los daños que los eventos climáticos extremos podrían ocasionar en los sectores productivos.

Las conversaciones forman parte de una agenda de cooperación bilateral que busca reforzar las capacidades nacionales para responder ante posibles desastres. No obstante, las propuestas tecnológicas y la participación de empresas privadas fueron presentadas como líneas de trabajo, sin que se anunciaran contratos específicos ni montos de inversión.

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“Desde el primer momento, Estados Unidos dijo presente”

Navarro subrayó que la asistencia responde al compromiso de su país con el Perú y a la necesidad de anticipar los efectos del fenómeno climático.

“Desde el primer momento que la presidenta nos pidió que el tema más grande que ella iba a gobernar era el fenómeno del Niño, los Estados Unidos dijo presente”, declaró el embajador, quien también recordó los más de dos siglos de relaciones entre ambos países.

El diplomático insistió en que la preparación previa será fundamental para atender a las personas que puedan resultar afectadas. La cooperación anunciada comprende la coordinación humanitaria, el apoyo de organizaciones católicas, el despliegue previsto del buque hospital y el trabajo con autoridades peruanas para fortalecer la respuesta ante emergencias.

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Las medidas se desarrollan mientras el Perú se prepara para los posibles efectos de El Niño, con especial atención a la costa norte, una de las zonas expuestas a lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos. La ejecución y el alcance de la asistencia dependerán de las coordinaciones entre ambos gobiernos y de las necesidades que se presenten durante los próximos meses.