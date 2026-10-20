Pleno del Senado debatirá y votará este miércoles el dictamen que otorga facultades al Gobierno

Pleno del Senado.

Guardar

El Pleno del Senado de Perú debatirá y votará este miércoles 21 de octubre, desde las 10:00 horas, el dictamen que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos en materia de seguridad ciudadana y prevención de los efectos del fenómeno de El Niño, por un plazo de 90 días. La sesión llega después de que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores ampliara el texto original aprobado por la Cámara de Diputados de 20 a 27 puntos.

La Comisión de Constitución incorporó el lunes siete puntos adicionales a los 20 que ya había validado la Cámara de Diputados. Entre las medidas nuevas figuran el resguardo militar de los penales y la intervención de las Fuerzas Armadas contra la inseguridad, así como el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

PUBLICIDAD

El paquete ampliado también contempla disposiciones sobre legítima defensa, mecanismos de vigilancia posterior a la prisión para determinados delitos y la simplificación de trámites para proyectos de infraestructura. Con estas incorporaciones, el texto que pasará al Pleno quedó conformado por 27 ítems en total, todos vinculados a seguridad ciudadana y a la prevención de daños por el fenómeno de El Niño.

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Congreso)

La comisión aprobó la inclusión de los siete puntos con siete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Sin embargo, esa unanimidad se explica por la ausencia de las bancadas opositoras: Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno no estuvieron presentes en la sesión.

PUBLICIDAD

Los votos provinieron de Fuerza Popular, Renovación Popular y un único congresista de la bancada Obras, el senador Roger Astocuri, cuya presencia resultó decisiva: fue precisamente su voto el que permitió alcanzar el quórum necesario para que la comisión pudiera sesionar y aprobar el dictamen. Sin ese respaldo, la sesión no habría podido continuar.

Cuestionamientos

El senador de Juntos por el Perú Hugo Ccahuana acusó a Obras de “hacerle el juego” al fujimorismo al asistir a la sesión. Ccahuana sostuvo que existía un acuerdo previo entre las bancadas opositoras y Obras para debatir únicamente los 20 puntos originales remitidos por Diputados, compromiso que —a su juicio— se rompió al incorporarse las siete materias adicionales. “Asistir es hacerles el juego”, afirmó el legislador, para quien lo aprobado “ha violentado la Constitución, el reglamento del Senado (...) y las prerrogativas que le corresponden a los diputados”. El senador anticipó además que su bancada presentará una cuestión de orden en el Pleno para que el dictamen regrese a comisión.

PUBLICIDAD

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso

La senadora de Ahora Nación Ruth Luque, por su parte, había anticipado que el oficialismo ya contaba con los votos necesarios para el Pleno gracias a su entendimiento con Obras. En respuesta, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, colocó sillas vacías con los logos de las tres bancadas ausentes durante una conferencia de prensa y las acusó de “dar la espalda al reclamo de los ciudadanos”, según RPP y Diario Correo. “El silencio y las sillas vacías hablan más que las palabras”, declaró Juárez, quien expresó su expectativa de que la oposición participe este miércoles en el Pleno.

La conducción de la comisión en los últimos días de debate fue además cuestionada por las cuatro bancadas de oposición, que señalaron que se desconoció una cuestión de orden planteada previamente por la senadora del Partido del Buen Gobierno Patricia Iturregui.

PUBLICIDAD