Perú

Convocatoria CAS para el programa Juntos del Midis: ¿Cuáles son los puestos disponibles?

La oferta laboral comprende oportunidades para distintos perfiles profesionales, técnicos y académicos, de acuerdo con los requisitos de cada vacante

Lima concentra varias de las plazas convocadas, entre ellas puestos vinculados con ejecución contractual, archivo, procedimientos administrativos y servicios complementarios - Créditos: Andina.
Lima concentra varias de las plazas convocadas, entre ellas puestos vinculados con ejecución contractual, archivo, procedimientos administrativos y servicios complementarios - Créditos: Andina.
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció una nueva convocatoria laboral para el programa Juntos, que ofrece 25 plazas en diez regiones del país. La entidad informó que los interesados podrán presentar sus postulaciones el 26 de octubre, por lo que deberán revisar las condiciones establecidas para cada cargo y preparar la documentación solicitada antes de la fecha prevista.

La convocatoria contempla remuneraciones de hasta S/11.000, de acuerdo con las funciones y responsabilidades asignadas a cada puesto. Las oportunidades están dirigidas a personas con distintos perfiles académicos y profesionales, de modo que los candidatos deberán identificar las alternativas compatibles con su formación y experiencia laboral.

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¿Cuáles son los puestos disponibles?

  • Especialista en ejecución contractual (Lima) — CAS 178-2026
  • Especialista en almacén (Lima) — CAS 179-2026
  • Gestor local - suplencia (Apurímac) — CAS 180-2026
  • Asistente administrativo - suplencia (Huánuco) — CAS 181-2026
  • Gestor local (Huánuco) — CAS 182-2026
  • Gestor local (Huánuco) — CAS 183-2026
  • Gestor local - suplencia (Huánuco) — CAS 184-2026
  • Gestor de información (Ucayali) — CAS 185-2026
  • Gestor local (Lima) — CAS 186-2026
  • Gestor local (Lima) — CAS 187-2026
  • Gestor local (Lima) — CAS 188-2026
  • Gestor local (Lima) — CAS 189-2026
  • Asistente de archivo (Lima) — CAS 190-2026
  • Comunicador (Cusco) — CAS 191-2026
  • Gestor local (Amazonas) — CAS 192-2026
  • Asistente de archivo (Amazonas) — CAS 193-2026
  • TOAU (Amazonas) — CAS 194-2026
  • Gestor de desarrollo social (Tacna) — CAS 195-2026
  • Gestor local zona alejada (San Martín) — CAS 196-2026
  • Gestor local (San Martín) — CAS 197-2026
  • Comunicador (Piura) — CAS 198-2026
  • Gestor local zona alejada (Piura) — CAS 199-2026
  • Secretario técnico de procedimientos (Lima) — CAS 200-2026
  • Gestor local (Áncash) — CAS 201-2026
  • Coordinador de servicios complementarios (Lima) — CAS 202-2026
Dos hombres con traje sentados frente a un escritorio de oficina; uno entrega una hoja con formato de currículum al otro.
Entre los cargos disponibles figuran gestores locales, asistentes administrativos, especialistas en almacén, comunicadores y gestores de información (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué carreras se necesitan para postular al programa Juntos?

Los requisitos académicos dependen del cargo al que se presente cada aspirante. Entre las especialidades contempladas en este tipo de procesos figuran Trabajo Social, Economía, Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería de Computación, Ingeniería de Sistemas, Administración Pública e Ingeniería de Software, además de otras disciplinas relacionadas con las funciones requeridas.

En cuanto al nivel educativo, las exigencias pueden comprender estudios técnicos, grado de bachiller o título profesional, según lo establecido para cada vacante. Por ello, no basta con contar con experiencia en el sector público o privado: también es necesario comprobar que la preparación académica coincida con las condiciones indicadas en las bases de la convocatoria.

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Asimismo, los postulantes deben prestar atención a las responsabilidades previstas para cada función y a cualquier requisito adicional que establezca la institución. La revisión anticipada de estos criterios permitirá determinar si cumplen con el perfil solicitado antes de enviar sus documentos.

Una mujer en traje sentada ante un escritorio recibe una hoja impresa de un hombre de espaldas, junto a una computadora portátil y una libreta.
Los requisitos académicos varían según el puesto e incluyen especialidades como Trabajo Social, Economía, Derecho, Administración, Contabilidad e Ingeniería de Sistemas, entre otras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo revisar las plazas disponibles y postular?

Las personas interesadas pueden consultar la relación de puestos, las condiciones de participación y los detalles del procedimiento a través del portal oficial del programa Juntos. En esta plataforma encontrarán información que les permitirá identificar la vacante de su preferencia y conocer las exigencias correspondientes.

Para acceder a los datos publicados por la entidad, deben ingresar al siguiente enlace: https://convocatoria.juntos.gob.pe/Convocatoria/Lista.

Una vez dentro del portal, se recomienda revisar cuidadosamente la descripción del puesto, la remuneración ofrecida, la formación requerida y las demás condiciones establecidas. Estos datos son fundamentales para comprobar la compatibilidad entre el perfil del candidato y las necesidades de la institución.

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