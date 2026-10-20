Nueva denuncia en el Liceo Naval de San Borja: madre acusa a profesor de religión de tocamientos indebidos a su hija

La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La madre de una alumna del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja presentó una denuncia ante la Fiscalía por hechos que atribuye a dos docentes del curso de religión en la institución educativa y que hasta ahora, cuatro años después, sigue en investigación.

Según el testimonio anónimo de la madre en ATV, los hechos se produjeron en el año 2022 y cuestionó la protección a los estudiantes. “¿Dónde queda entonces la protección a los menores?”.

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La madre identificó al profesor de religión Luis Moreno Garico y a Raquel González Casas entre las personas denunciadas. Al referirse a la acusación, sostuvo: “Estoy denunciando los tocamientos indebidos contra el profesor de religión Luis Moreno Iberico y contra la señora Raquel González Casas, que estuvo tocando a mi hija desde el 2022, 2023 fue su profesor de religión; 2024, fue catequesis de la confirmación, responsable”.

Madre de estudiante del Liceo Naval Almirante Guise denuncia a dos profesores de religión de tocamientos indebidos a su hija desde el año 2022. (Foto: Atv)

La denuncia también alcanza a los exdirectores Alberto Pul y Carito Ayala por una presunta falta de acción. La mujer planteó sus cuestionamientos durante una reunión de padres realizada el 17 de septiembre, dos días después de que se produjera el ataque sexual denunciado contra un alumno del equipo de futsal del colegio y que tiene de momento a seis menores en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

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El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Lima. Según el reporte, los docentes señalados como los responsables del hecho no respondieron a las consultas.

Alumnos en Maranguita habrían pactado para encubrir a agresor

La madre de un alumno de cuarto de secundaria del Liceo Naval, retenido en Maranguita por la investigación de un abuso sexual, sostuvo que su hijo podría ser inculpado de la agresión a raíz de un presunto acuerdo entre compañeros de quinto año.

En una entrevista con Willax, la madre afirmó que los alumnos que estuvieron reunidos en un chifa después de los hechos conocen quién habría sido el principal agresor. Su hijo, según su versión, no acudió a ese encuentro y se presentó voluntariamente en la comisaría de San Borja luego de recibir amenazas.

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Seis mensajes enviados horas después de la agresión incluyen pedidos de perdón y referencias a lo ocurrido, pese a que los escolares ofrecieron después una versión distinta, según reveló Cuarto Poder

La defensa de la víctima presentó el 28 de septiembre mensajes enviados por algunos implicados entre las cinco y seis de la tarde, cuando varios alumnos se encontraban en el restaurante. Uno de ellos escribió: “De mi parte, perdón por lo que te pasó. Yo no te empujé la escoba, solo el short, pero de igual manera te pido perdón”.

Otro mensaje, difundido por el medio, contenía una disculpa por haber sujetado al alumno agredido: “Fuera de broma, te pido perdón por agarrarte. Me avisas cómo vas”. La madre consideró que esas conversaciones deben ser evaluadas dentro de la investigación.

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Tras la difusión de los chats, la mujer describió su interpretación de lo ocurrido en declaraciones a ATV. “Estamos casi seguros de que ha habido una especie de acuerdo entre los chicos mayores de quinto para cubrirse entre ellos y darle una responsabilidad a mi hijo dentro de este proceso”.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los casos se pueden denunciar en la Línea 100. (Foto: MIMP)

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

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Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).